La justicia francesa informó este martes que se confiscaron 72 armas de fuego de la residencia del famoso actor y director francés Alain Delon, además de un total de tres mil municiones. El allanamiento se produjo en el hogar que la estrella tiene en Douchey, una comuna francesa situada en el departamento de Aisne, y se confirmó que el artista no contaba con portación de licencia para la tenencia del arsenal incautado.

El allanamiento se llevó a cabo el jueves pasado en la casa de campo de la estrella, que está a 115 kilómetros al suroeste de París. Las 72 armas incautadas eran de toda clase, incluidas las de categoría A (armas de fuego y material de guerra) y B (armas utilizadas para el tiro deportivo y con fines profesionales), de acuerdo a lo que detalló el fiscal Jean-Cédric Gaux en su reporte.

Por otro lado, en el informe realizado se detalló que el actor tiene en su propiedad “un campo de tiro”, y actualmente hay una investigación en curso bajo la carátula de tenencia ilegal de armas, entre otros delitos. De acuerdo a lo que reveló el diario Le Parisien, la justicia realizó el allanamiento como consecuencia de los testimonios de los hijos del actor, quienes declararon que el uso de armas era moneda corriente en el hogar de su padre.

El peor momento de Alain Delon

En enero de este año, trascendieron fuertes declaraciones del actor, quien aseguró que no tiene ganas de continuar con su vida , en medio de las las acusaciones por presuntos abusos presentados por sus hijos contra su asistenta, Hiromi Rollin. Según comunicó Le Parisien, el intérprete fue interrogado en julio de 2023, y se mostró debilitado y con supuestos signos de deterioro cognitivo.

De acuerdo a lo informado, a Delon se lo veía adormecido y con incapacidad para articular frases coherentes, además de requerir muletas para poder movilizarse. Los exámenes médicos determinaron que el actor carece de discernimiento y que está atravesando “un estado de agotamiento físico y psíquico con un riesgo suicida importante”. Por lo tanto, la reciente noticia del allanamiento de su arsenal adquiere otra tesitura.

En 2019, el actor de El gatopardo sufrió tres accidentes cerebrovasculares en un período de 30 días, y luego decidió recluirse en la residencia francesa en la que la semana pasada se llevó a cabo el allanamiento sobre el que se comunicó este martes. Por otro lado, en una entrevista concedida a la revista Paris Match, Anthony Delon, su hijo mayor, contó que su padre no se encontraba bien y que ya no soportaba “verse disminuido” . Las palabras de Anthony se vinculan con los dichos de la estrella freancesa, aquellos que se desprendieron del interrogatorio al que fue sometido en medio de la causa por el trabajo de la asistenta. En esa jornada, Delon habría manifestado a los agentes: “Quiero morir, la vida ha terminado”.

Tras la investigación contra Rollin, la causa fue desestimada, pero el actor se mantuvo firme en su acusación de manipulación: “Al principio teníamos una relación personal y profesional, después uno se da cuenta de que todo estaba calculado, buscado, y por momentos fue más íntima. Es un clásico en las relaciones humanas. Dense cuenta de que soy Alain Delon”, declaró el actor. Además, contó que fue presionado para casarse con ella: “No obtuvo gran cosa, podría haber tenido más si me hubiera convencido de que no podía ser nadie y no tener nada sin mí”. Por su parte, sus herederos confesaron que temían que la exempleada, quien pasaba mucho tiempo con él, se aprovechara de su actual condición para obtener parte de su patrimonio.

En medio de ese proceso judicial, se suscitó una disputa familiar que enfrentó a los hijos del actor. En la nota que brindó a Paris Match, Anthony se refirió a los quiebres en el círculo íntimo y cómo reacciona su padre ante estos. “Él nota toda la tensión que hay en su entorno y eso le entristece”, aseguró.

Los problemas habrían comenzado después de que Anouchka, otra de las hijas del actor, fruto de su relación con la modelo neerlandesa Rosalie van Breemen, manifestara sus intenciones de sacar a su padre de la residencia de Douchy donde se encuentra para llevarlo a Suiza. Más allá de sus intenciones, los padecimientos del actor llevaron a que se lo trasladara a Douchy, donde se encuentra acompañado de su otro hijo, Alain-Fabien. “Mi hermana no nos informó en ningún momento que, entre 2019 y 2022, mi padre había sido sometido a cinco tests cognitivos en una clínica suiza y que no superó ninguno”, aseguró el hijo mayor del actor en la entrevista, y sumó que su hermana omitió esa información “por intereses personales”.

