A sus 88 años, el icónico actor francés Alain Delon se muestra abatido. Tras el disgusto que atravesó por las acusaciones por presuntos abusos presentados por sus hijos contra su asistenta, Hiromi Rollin, la estrella francesa confesó meses atrás en una investigación judicial que ya no tiene ganas de continuar con su vida.

Según reveló el diario Le Parisien, el intérprete fue interrogado en julio pasado y se mostró debilitado y con supuestos signos de deterioro cognitivo. Apuntaron que se lo veía adormecido e incapaz de articular frases coherentes, a la vez que necesitaba de muletas para su movilidad. Los exámenes médicos determinaron que el actor carece de discernimiento y que sufre “un estado de agotamiento físico y psíquico con un riesgo suicida importante”.

Tras haber atravesado en 2019 tres accidentes cerebrovasculares en un período de 30 días, el protagonista de El Samurái se recluyó en su residencia francesa de la comuna de Douchy, con un delicado estado de salud. A comienzos de este año, en una entrevista a París Match, Anthony Delon, el hijo mayor del artista, contó que su padre no se encontraba bien y dijo que “ya no soporta verse así, disminuido”.

Estas afirmaciones refuerzan las propias declaraciones del actor en el interrogatorio al que fue sometido en medio de la causa por su asistenta. Según indica el medio francés, Delon habría manifestado a los agentes que lo interrogaron: “Quiero morir, la vida ha terminado”.

Alain Delon, durante un encuentro familiar instagram.com/alainfabiendelon

Si bien la denuncia contra Rollin fue desestimada, se revelaron aspectos íntimos del vínculo que Delon mantuvo con la mujer, a la que acusó de manipulación: “Al principio teníamos una relación personal y profesional, después uno se da cuenta de que todo estaba calculado, buscado, y por momentos fue más íntima. Es un clásico en las relaciones humanas. Dense cuenta de que soy Alain Delon”, mencionó la estrella. Además, el actor dijo que esta persona lo presionó para casarse con él: “No obtuvo gran cosa, podría haber tenido más si me hubiera convencido de que no podía ser nadie y no tener nada sin mí”.

El ícono del cine reconoce que hubo situaciones de maltrato en el vínculo aunque dice que fueron mutuas: “Sí las hubo, en respuesta a mis golpes, físicos, cuando me enfadaba”, dijo. Ante el deterioro cognitivo que sufre el actor, sus herederos temían que la exempleada, quien pasaba mucho tiempo con él, se aprovechara de su actual condición para obtener parte de su capital.

En medio del proceso judicial, una disputa familiar enfrenta a sus hijos. En la nota con Paris Match, Anthony -fruto, al igual que su hermano Alain-Fabien, de la relación de Delon con su primera esposa, Nathalie Delon- se refirió a los conflictos legales que separaron a la familia. “Él nota toda la tensión que hay en su entorno y eso le entristece”, aseguró.

Los problemas habrían comenzado después de que Anouchka, otra de las hijas del actor, fruto de su relación con la modelo neerlandesa Rosalie van Breemen (que fue pareja de Delon entre 1987 y 2000) manifestara sus intenciones de sacar a su padre de la residencia de Douchy donde se encuentra para llevarlo a Suiza. Sin embargo, los padecimientos del actor llevaron a que se lo trasladara a Douchy, donde al día de hoy se encuentra en compañía principalmente de Alain-Fabien, que se instaló en esa vivienda para ayudar a su padre en sus cuidados.

“Mi hermana no nos informó en ningún momento que, entre 2019 y 2022, mi padre había sido sometido a cinco test cognitivos en una clínica suiza y que no superó ninguno“, aseguró el hijo mayor del actor en la entrevista, y sumó que su hermanastra omitió esa información “por intereses personales”.

El enojo de Anthony y Alain-Fabien con Anouchka tiene que ver con esta situación: según ellos, el ocultamiento de las pruebas a las que Delon fue sometido y de sus resultados habría resultado perjudicial en la batalla judicial contra Rollin.

