“Está destrozada”: la angustia de Meghan Markle tras el arresto de su padre por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil

El arresto de Thomas Markle Sr., el padre de Meghan Markle, acusado de delitos vinculados con la presunta posesión de material de abuso sexual infantil, abrió un nuevo y doloroso capítulo en una historia familiar marcada por el distanciamiento y las controversias. La gravedad de las acusaciones, que podrían derivar en una condena de hasta 20 años de prisión, volvió a poner bajo la lupa las decisiones que la duquesa de Sussex tomó durante los últimos años, en particular su determinación de mantener a su padre alejado de sus hijos.

Thomas Markle detenido en Florida

Thomas Markle, de 82 años, fue detenido el 6 de noviembre en el centro para adultos mayores donde reside en Lakeland, Florida. El procedimiento estuvo a cargo de agentes federales, que lo retiraron del establecimiento en su silla de ruedas. La investigación se había iniciado a partir del hallazgo de presunto material de abuso sexual infantil en depósitos que alquilaba en el área de Los Ángeles y que utilizaba desde hacía casi dos décadas.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Justicia estadounidense, los investigadores incautaron alrededor de 78 elementos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros que contenían imágenes sospechosas. “Estas acusaciones son extremadamente graves y procesaremos al Sr. Markle con todo el peso de la ley federal”, sostuvo Bill Essayli, primer fiscal adjunto de los Estados Unidos.

El depósito donde las autoridades confiscaron una unidad de almacenamiento con pertenencias de Thomas Markle, durante una búsqueda de presunto material de abuso sexual infantil, en Baja Malibú, en las afueras de Tijuana, estado de Baja California, México GUILLERMO ARIAS - AFP

El caso había trascendido públicamente el 22 de octubre, cuando Thomas Markle Jr., hermanastro de Meghan, aseguró que se habían encontrado cientos, posiblemente miles, de imágenes de abuso sexual infantil en la antigua residencia de su padre en Filipinas. A partir de aquella revelación, las autoridades profundizaron las averiguaciones hasta llegar al arresto en Florida.

Markle, que había calificado previamente las acusaciones de “mentiras”, compareció ante un tribunal de Tampa el mismo 6 de noviembre y no se declaró culpable. Inicialmente recuperó la libertad bajo palabra, sin necesidad de pagar una fianza, aunque quedó sujeto a condiciones estrictas: arresto domiciliario, monitoreo electrónico y prohibición de mantener contacto con menores.

El sitio web TMZ compartió las primeras imágenes de Thomas Markle cuando era atendido por paramédicos en Tijuana, México (Crédito: TMZ)

Sin embargo, cuatro días después volvió a quedar detenido. El Departamento de Justicia sostuvo que se había quitado el dispositivo electrónico que debía llevar en el tobillo. El 10 de noviembre, la jueza magistrada Lindsay S. Griffin revocó su libertad provisional y ordenó que permaneciera en un establecimiento penitenciario hasta la conclusión del proceso judicial.

El impacto en Meghan y el papel de su madre

Mientras la investigación avanza, Meghan, de 45 años, atraviesa una situación que, según personas de su entorno, la afecta profundamente. Una fuente cercana a la duquesa habló con la revista People y describió su estado emocional: “Está destrozada. Se trata de su padre, alguien en quien confió desde pequeña y con quien tuvo una relación muy cercana durante muchos años”. La misma persona aseguró que las acusaciones resultan devastadoras para ella y que siente una profunda tristeza.

Meghan Markle junto a su madre, Doria Ragland, en septiembre del año pasado. AP

A pesar de la conmoción, Meghan cuenta con el acompañamiento de su círculo íntimo. “Se mantiene fuerte. Tiene muchos amigos y familiares en quienes apoyarse”, señaló otra fuente consultada por la publicación.

En ese contexto, su madre, Doria Ragland, de 70 años, ocupa un lugar central. Ragland estuvo casada con Thomas Markle entre 1979 y 1987 y, según la información difundida, ya colaboró con los investigadores. Las autoridades le habrían mostrado versiones censuradas de imágenes presuntamente vinculadas con el abuso sexual infantil y ella ayudó a identificar a su exmarido como el hombre que aparecía en las fotografías.

Madre e hija, de paseo The Grosby Group

Meghan y su madre mantienen una relación muy estrecha y, desde que la duquesa se instaló en Inglaterra, el contacto entre ambas se volvió especialmente importante. “Meghan y su madre son muy unidas. Se apoyan mutuamente”, contó una fuente a People. También explicó que las dos estuvieron hablando con frecuencia durante las últimas semanas. La distancia geográfica, sin embargo, hace que la situación sea más difícil: Meghan extraña a su madre y desearía poder compartir con ella este momento de manera presencial.

Doria Ragland y su hija, el día de la boda de Meghan con Harry AP

La duquesa también estaría dispuesta a colaborar con las autoridades que investigan las acusaciones. Su eventual participación se produce en medio de una historia que tiene antecedentes mucho más antiguos que el arresto y que ayuda a explicar por qué la relación con su padre se había interrumpido años atrás.

Las advertencias que recibió en 2019 y el distanciamiento familiar

Meghan no mantiene contacto con Thomas Markle desde poco después de su casamiento con el príncipe Harry, en mayo de 2018. Sin embargo, en una declaración difundida el 23 de octubre, reveló que había recibido información sobre acusaciones de abuso sexual que involucraban a niñas en 2019.

Según explicó, la Policía Metropolitana de Londres le había compartido una carta escrita por Roslyn Loveless, la primera esposa de su padre, en la que se describían señalamientos sobre su comportamiento. Una fuente cercana a la situación aseguró que un integrante del equipo de protección real le recomendó a Meghan que no hablara públicamente sobre esas acusaciones, pese a que le habían informado que estaban siendo investigadas.

La actuación de las autoridades quedó posteriormente bajo cuestionamiento. La Policía Metropolitana reconoció que no había transmitido la información a otros organismos de seguridad. Por ese motivo, un organismo independiente de supervisión policial inició una investigación para determinar cómo se gestionó la carta y por qué los señalamientos no fueron comunicados a las autoridades de otros países.

En su declaración, Meghan también expresó su preocupación por los posibles damnificados y reclamó que se haga justicia. “Aunque la magnitud de lo que se ha descubierto es más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi más sincera esperanza es que se haga justicia”, manifestó.

Pero uno de los aspectos más significativos de su comunicado fue la explicación que ofreció sobre la decisión de impedir que su padre tuviera contacto con sus hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5. “Cualquier distancia de mi padre, y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos, fue por una razón: protegerlos”, afirmó.

La determinación, que durante años alimentó críticas y especulaciones sobre el vínculo entre Meghan y su familia de origen, adquiere otra dimensión a la luz de las nuevas revelaciones. Según un amigo de la duquesa, incluso cuando Thomas Markle se encontraba internado en Filipinas por un coágulo sanguíneo que derivó en la amputación de una pierna, Meghan le escribió una carta en diciembre de 2025 para comunicarle que no reanudaría el contacto ni le presentaría a sus hijos.

Una de las pocas imagenes públicas de Meghan junto a su padre Mirror

El biógrafo real Robert Hardman considera que el caso llevó a algunas personas a revisar sus opiniones sobre la duquesa. “Algunas personas han replanteado su postura sobre Meghan”, señaló. Otra fuente de su entorno sostuvo que parte de la opinión pública comienza a comprender los motivos detrás de decisiones que antes habían sido cuestionadas. También recordó que buena parte de los conflictos familiares transcurren lejos de la mirada pública y que no siempre se conocen todos los elementos de una situación.

Harry, la familia real y una crisis en medio de la reconciliación con Carlos III

El escándalo también se produce en un momento particularmente delicado para el príncipe Harry, de 42 años, que había comenzado a dar algunos pasos para recomponer su relación con su padre, el rey Carlos III, de 77. Hasta ahora, ni el Palacio de Buckingham ni el Palacio de Kensington, residencia oficial del príncipe William y Kate Middleton, hicieron comentarios públicos sobre las acusaciones contra Thomas Markle.

El príncipe Henry y Meghan, los duques de Sussex, llegan a un evento durante una visita a Bondi Beach, Australia, el 17 de abril de 2026 Jonathan Brady - Pool PA

La posibilidad de que el monarca se haya comunicado en privado con su hijo es otra cuestión. La comentarista real Ingrid Seward, autora de Catherine & Diana, consideró que sería razonable que Carlos se acercara a Harry en estas circunstancias. “Es un asunto muy privado. Le corresponde al rey hablar con ellos, pero debería hacerlo en privado. Estoy segura de que lo hará. Cualquier padre lo haría”, opinó.

Hardman, en cambio, señaló que la sensibilidad judicial del caso podría dificultar incluso ese tipo de acercamiento. Como antecedente mencionó la situación del expríncipe Andrés y sus vínculos con Jeffrey Epstein, el delincuente sexual convicto. “Todo lo relacionado con un proceso legal es algo que evitarán a toda costa. Incluso una conversación privada podría malinterpretarse”, advirtió.

El príncipe Harry con sus hijos Lilibeth y Archie @meghan

Mientras tanto, Harry y Meghan intentan sostener sus compromisos públicos. El 8 de noviembre, el príncipe realizó una aparición sorpresa en Brackley, Northamptonshire, para participar de las actividades del Domingo del Recuerdo. Dos días después, ambos asistieron en Bruselas al Lost Screen Memorial, un encuentro en el Parlamento Europeo dedicado a la seguridad infantil en internet, cuya organización llevaba varios meses de preparación.

Para quienes conocen a Meghan, cumplir con sus obligaciones no significa que el impacto de la situación sea menor. “El hecho de que cumpla con sus compromisos laborales no significa que esté menos afectada”, explicó una fuente cercana. Según esa persona, la duquesa intenta concentrarse en sus hijos, su familia y los proyectos profesionales que considera importantes, y encuentra en ellos una manera de canalizar su energía.

Carlos III y su esposa Camilla junto a su nuera, Meghan Markle Archivo La Nación

En el plano privado, Archie y Lilibet representan uno de sus principales motivos de contención. Los chicos comenzaron a asistir a la escuela en Inglaterra después de que la familia regresara al Reino Unido en agosto y, según personas cercanas, se adaptaron a su nueva rutina fuera de Londres. “Los niños son un gran consuelo para ella en estos momentos. Está muy agradecida de que estén bien y le encanta verlos crecer”, contó una fuente.

La familia tiene previsto pasar el Día de Acción de Gracias en el Reino Unido y celebrar allí también la Navidad, con la posibilidad de que Doria Ragland viaje para acompañarlos. En medio de la investigación y de las repercusiones públicas del caso, Meghan intenta preservar ese espacio familiar y evitar que la conmoción que rodea a su padre alcance a sus hijos.