El místico mensaje que Quique Sacco dedicó a Débora Pérez Volpin

En estas fechas especiales, Enrique Sacco dedicó a Débora Pérez Volpin un emotivo mensaje en las redes sociales. A casi tres años de la muerte de la conductora de TN y coincidiendo con el que hubiese sido su cumpleaños número 53, el periodista deportivo recordó a quien fue su pareja durante siete años con una especial dedicatoria.

El novio de María Eugenia Vidal eligió una imagen de un bosque con una gran luna abriéndose paso entre los árboles para ilustrar el posteo y escribió: "Luna llena, blanca y radiante de este 30 de diciembre. Siempre acompañando e iluminándonos. Nada es casual. Allí está y estará eternamente".

Sacco y Volpin mantuvieron una relación que se prolongó desde 2011 hasta el día de la muerte de la periodista en febrero de 2018, mientras le practicaban una endoscopía en un sanatorio porteño.

"Fue impericia, negligencia, mala praxis. A cualquiera le puede pasar. Sabemos que los médicos no hicieron lo que hicieron apropósito, pero hay una responsabilidad. Débora era joven, estaba sana y merecía justicia. Por eso hay un médico condenado a tres años de prisión en suspenso y no podrá ejercer durante siete años. Queremos justicia sin ánimo de revancha ni rencores", explicaba Sacco en junio pasado.

"Fui el primero en enterarme de la muerte de Débora y no se lo pude decir a los chicos y a la mamá, que estaban ahí porque se iban de viaje y habían pasado a saludarla. Solo fue un abrazo. La explicación que nos dieron no nos cerraba. Nos decían que no sabían qué había pasado. A Débora la tenemos presente siempre en nuestros diálogos y con alegría, como era ella. Habíamos construido una familia muy linda. Fue un caso que conmocionó al país, y marcó un antes y un después. Si hoy pudiera hablar con Débora, me diría que está bien todo lo que hicimos, que ya está", decía emocionado, en diálogo con Intrusos. "De ella, heredé su amor, su familia, sus hijos Agustín y Luna, y nos llevamos muy bien con Marcelo Funes, que es el padre de los chicos. Hay que seguir adelante y construir. Y hay que buscar la resiliencia para salir fortalecidos".

Sacco rehizo su vida amorosa junto a Vidal un año después de la muerte de Volpin y llegó a expresar que considera que fue la exlegisladora porteña quien la puso en su camino. "Yo creo que Débora me puso a María Eugenia enfrente. Insistían de la producción de Mirtha [Legrand, en cuyo programa se conocieron] en invitarme, pero yo no estaba convencido, pero al final accedí porque el fallo de Débora había sido a favor. Y bueno, empecé a volver a sonreír. El amor cura, te permite crecer, te hace feliz", expresó el periodista.

