En fotos. La boda campestre de María Eugenia Vidal y Enrique Sacco en San Antonio de Areco

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el periodista deportivo Enrique Sacco eligieron una boda bajo perfil, muy íntima, en una estancia de San Antonio de Areco, de la que participaron cien invitados, entre familiares y amigos cercanos. La fiesta incluyó asado, shows de música en vivo, y un listado con algunas personalidades del mundo político y del espectáculo.

Recién casados, al pie del altar, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el periodista deportivo Enrique Sacco

La pareja eligió “El Rosario de Areco”, un lugar de 100 ha. ubicado a 6 kilómetros del centro de San Antonio de Areco sobre la ruta 41 donde se realizan eventos sociales y deportivos, como polo. Ante las probabilidades de lluvia colocaron un gran gazebo donde se llevó a cabo la ceremonia. Damian Marcovechio

Así salían a saludar María Eugenia Vidal y Enrique “Quique” Sacco

La pareja decidió hacer “algo muy chico y familiar”, por eso optó por la estancia llamada “el secreto mejor guardado de las pampas”. El lugar tiene un detalle especial: la exgobernadora bonaerense suele visitarlo seguido y hace tiempo que es su refugio alejada del bullicio de la ciudad. La falta de señal en la zona facilita el relax.

El vestido de la novia

Dueña de un estilo sobrio al vestir, para la fiesta en Areco María Eugenia Vidal quiso lucir un vestido de novia tradicional. Primero pasó por el registro civil de la calla Uruguay el jueves 23, con un vestido discreto sin mangas en color nude, pero para la fiesta decidió eligir al diseñador Gabriel Lage.

El diseñador Gabriel Lage arregla la cola del vestido de María Eugenia Vidal, mientras los novios salen a saludar a los periodistas que montan guardia en la tranquera de la estancia Damián Marcovechio

Lage vistió a María Eugenia y a sus dos hijas así como a Luna, hija de Débora Pérez Volpin quien fuera pareja de Enrique Sacco “quien era una gran amiga mía y es un honor y un placer hacerlo”. A todos los involucrados se les pidió discreción y es por eso que recién se pudo ver cómo luciría la exgobernadora cuando se acercó a saludar.

Para María Eugenia Vidal, el diseñador Gabriel Lage apostó por un diseño romántico. "Una pieza nupcial haute couture sobre transparencia nube en tonalidad nude, con superposición de redecilla de encaje e incrustaciones de guipurado de hilo de seda y un delicado detalle de bordado en escote”. Gentileza Gabriel Lage

"Hoy no se habla de política". "Hoy se habla solo de fútbol", declaró la pareja apenas casada.

Para el vestido de Camila Tagliaferro, Lage apostó por una “pieza en tono verde intenso jade cream, con seductora espalda y bordado geométrico en cristales a juego”.

María José Tagliaferro lució un vestido “fuchsia purple que enmarca suavemente la silueta. Con un bordado a mano en cristales a tono”. Luna Funes lució un modelo en un tono “verde turquoise” sobre base de género industrial bordado en pailletes.

Así mostraban los novios sus alianzas y la libreta de casamiento Alejandro Guyot - LA NACIÓN

La pareja pasó el jueves 23 por el Registro Civil.. Allí ultimaron los detalles de la ceremonia que oficiaron en San Antonio de Areco. Una boda civil y también una ceremonia religiosa a cargo del padre Eusebio Greco. “Soy amigo de María Eugenia desde hace 17 años”, comentó el religioso, quien fue el primero en llegar.

El ramo de la novia con rosas blancas Alejandro Guyot - LA NACIÓN

Los invitados

Fueron menos de 100 personas, todas cercanas a la familia. Y además de Camila, María José y Pedro, los hijos de la diputada nacional con Ramiro Tagliaferro y Luna y Agustín Funes, los hijos de la periodista Débora Pérez Volpin, expareja de Sacco fallecida en 2018, quienes forman parte del grupo familiar de siete. También estuvo Yoli, la madre de Sacco, quien viajó especialmente desde Bolívar, ciudad natal del periodista.

A las 17:30 comenzaron a llegar los invitados. A la hora del festejo, entre los pocos que no formaban parte del círculo familiar, no hubo diferencias políticas. “Hoy no se habla de política” , anunció María Eugenia. “Hoy se habla de fútbol”, retrucó Sacco. Tanto el expresidente Mauricio Macri como el jefe de Gobierno porteño, Jorge Rodríguez Larreta, fueron invitados. Macri fue uno de los primeros en confirmar su presencia junto a su esposa, Juliana Awada. Jorge Rodríguez Larreta asistió en compañía de su novia, Milagros Maylin, quien trabajó con Vidal durante su gestión en la Provincia en la Coordinación de la Gestión y más tarde subsecretaria de Integración Social y Urbana.

Del círculo de amigos que María Eugenia tiene en la política, también fueron invitados Cristian Ritondo, el legislador Darío Nieto y los exlegisladores Federico Salvai y Carolina Stanley.

Patricia Bullrich, presidenta del Pro, no fue invitada. Sin embargo, envió un saludo junto a su marido, Guillermo Yanco. Tampoco recibió tarjeta de invitación Elisa Carrió.

Los más esperados, al final. A las 19.40 llegaron Mauricio Macri y Juliana Awada. El expresidente paró a saludar. Alejandro Guyot - LA NACIÓN

Gustavo Yankelevich y Rosella Della Giovampaola Alejandro Guyot

Cristian Ritondo, diputado nacional Alejandro Guyot - LA NACIÓN

Carolina Stanley, exlegisladora nacional Alejandro Guyot - LA NACIÓN

Federico Salvai Alejandro Guyot - LA NACIÓN

El legislado Darío Nieto y su mujer Alejandro Guyot - LA NACIÓN

Enrique “Quique” Wolf

Boda campestre

El clima acompañó. Se anunciaban lluvias, pero cesaron por la mañana. Eso permitió que la ceremonia se realizara - como suelen hacerse en “El Rosario”- al aire libre. El buen tiempo también hizo que los invitados pudieran disfrutar de la pista de baile en el exterior y no acotar el festejo bajo techo.

La distancia que hay entre la entrada a la estancia y el casco principal, la arboleda y el sector alejado que se utiliza para los festejos, garantizan la privacidad de sus eventos.

El predio dónde se realiza el casamiento de María Eugenia Vidal y Enrique Sacco Damian Marcovechio

La estancia, propiedad de Francisco “Pancho” Guevara y Florencia Deferrari de Guevara, acostumbra organizar eventos de todo tipo: desde conferencias hasta bodas.

Además, si bien San Antonio de Areco cuenta con una variada oferta gastronómica, María Eugenia eligió personalmente hasta a quiénes servirían en su boda: Schuster Catering.

Para hacer más distendido el encuentro, no hubo ubicaciones asignadas en las mesas ubicadas en el exterior. La música de la noche estuvo a cargo del Grupo Sarapura.

Los novios y su entorno íntimo se vistieron y reservaron las habitaciones del lugar. A 6 kilómetros del centro, en “El Rosario” no solo está la casa original de 1892 que habitan sus propietarios, sino que además cuenta con instalaciones que funcionan como hotel, con capacidad para 32 personas.

La ahijada de Quique Sacco, Melina Colombo. Alejandro Guyot - LA NACIÓN

Invitado del mundo deportivo, Fernando Marín Alejandro Guyot - LA NACIÓN

Su historia de amor

La exmandataria provincial y referente de Juntos por Cambio se separó en marzo de 2016 del exintendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, tras 20 años de relación. Tagliaferro, a quien conoció en la Universidad Católica Argentina (UCA), es el padre de sus tres hijos, Camila, María José y Pedro. Por su parte, el periodista Enrique Sacco enviudó a principios de 2018 de la experiodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin.

Se conocieron cuando compartieron mesa en el programa “Almorzando con Mirta Legrand” el 3 de agosto de 2019. Por entonces Sacco asistió para hablar del estado de la causa judicial sobre la muerte de la periodista quien fue su pareja durante casi diez años y María Eugenia se encontraba en plena campaña electoral para las PASO 2019. Comenzaron a contactarse vía mails y mensajes y al mes tuvieron su primera salida.

Dos meses después se confirmaría la relación. Y, ya para el cumpleaños de María Eugenia en 2020 ya eran una pareja consolidada. “¡Gracias de corazón por compartir la vida, los sueños y los proyectos, como la construcción de nuestra nueva gran familia! ¡Sos todo lo que me hace feliz! ¡Te amo!”, expresó el periodista en sus redes sociales.

Para la boda, muchos dieron por sentado una invitación para Mirtha Legrand -considerada la celestina de esta pareja-, sin embargo, para mantener el bajo perfil de la fiesta y evitar que, con la presencia de la conductora, la prensa se agolpara en San Antonio de Areco, la novia se comunicó con Mirtha para explicarle por qué no recibiría su invitación: “Me mandó un largo mensaje María Eugenia donde me dice que es un casamiento con exclusividad de familia, que más adelante me van a invitar. Y se disculpó”, detalló la conductora.