En diciembre del año 2022, la cantante Celine Dion comunicó una noticia impactante. A través de sus redes sociales, la querida artista reveló que luego de ser diagnosticada con el Síndrome de la persona rígida, se veía en la obligación de pausar su carrera musical y retirarse temporalmente de los escenarios. Lejos de convertirlo en un tabú, durante los meses posteriores, Dion se refirió muchas veces a su lucha frente a una enfermedad de las consideradas poco frecuentes porque, estadísticamente, afecta a una persona cada un millón. Y en un reciente posteo, compartió un mensaje en el que manifestó su decisión de regresar a las presentaciones en vivo.

En su cuenta personal de Instagram, Celine Dion escribió un sincero texto al que acompañó de una imagen en la que se encuentra acompañada de sus hijos, René Charles, Nelson y Eddy (los tres, de ella con quien fue su marido, el ya fallecido René Angélil). Junto a esa foto, Dion escribió: “Como muchos de ustedes saben, en la primavera del 2022 fue diagnosticada con el Síndrome de la persona rígida. Superar este cuadro autoinmune ha sido una de las experiencias más difíciles de mi vida, pero estoy decidida a volver un día a los escenarios, y vivir una vida lo más normal que sea posible”.

Celine Dion hizo una breve y muy aplaudida aparición durante los últimos Premios Grammy Kevin Mazur - Getty Images North America

Más adelante, la cantante se despide con un mensaje esperanzador para quienes también atraviesan el mismo cuadro que ella. De ese modo, la intérprete concluye: “Estoy profundamente agradecida por el amor y el apoyo que me prestan mis hijos, mi familia, mi equipo y todos ustedes. Quiero enviarle mi fuerza y apoyo a todas aquellas personas alrededor del mundo que se encuentran también afectadas por el Síndrome de la persona rígida. ¡Quiero que sepan que pueden avanzar! ¡Podemos hacerlo!”.

El documental de Celine Dion

Celine Dion Getty Images - GC Images

Uno de los proyectos más importantes llevados a cabo por la cantante es la producción de su propio documental, que llegará en el transcurso de este 2024. I Am: Celine Dion será dirigido por Irene Taylor, producido por Sony Music Vision en asociación con Sony Music Entertainment Canada y Vermilion Films, y distribuido por Amazon MGM Studios. Si bien este documental narrará un tramo particularmente trágico para Dion, el género de documentales que cuentan momentos en la vida de cantantes han funcionado muy bien anteriormente. Entre otras intérpretes, han estado en proyectos de este tipo Lady Gaga, Shania Twain y Taylor Swift.

“Estos últimos años han sido un gran desafío para mí”, escribió al respecto la intérprete de “Because You Loved Me” en Instagram, “un viaje desde descubrir mi condición hacia aprender a vivir con ella y manejarla, pero no dejar que me defina”. Por otro lado, apuntó: “Me he dado cuenta de cuánto he extrañado poder ver a mis fans. Durante esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida para intentar generar consciencia de esta condición poco conocida y ayudar a otros que comparten este diagnóstico”, aseguró.

Celine Dion instagram.com/celinedion

Jennifer Salke, directora de Amazon MGM Studios, describió el trabajo como “un retrato sincero e íntimo de una época decisiva en la vida y la carrera de la artista, destapando su vida mientras intenta superar un diagnóstico impensable. Es un honor que se nos haya confiado su historia y estamos deseando compartirla con la audiencia de Prime Video en todo el mundo”.

“Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce”. Con estas palabras informaba Claudette Dion sobre el estado de salud de su hermana. “Trabaja duro, pero ha perdido el control de sus músculos”, añadía en una entrevista concedida al medio 7 Jours la también cantante Claudette, que a sus 75 años sigue activa. “Lo que me duele es que ella siempre ha sido muy disciplinada. Siempre trabajó duro. Mamá siempre le decía: ‘Vas a hacer esto y lo vas a hacer bien’. Es cierto que, en nuestros sueños, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado? No lo sabemos. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que más me preocupa. Y dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho”.

