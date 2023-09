escuchar

Céline Dion anunció a fines del año pasado que parte de sus proyectos se verían interrumpidos debido al grave trastorno neurológico que padece desde hace años. Con un desgarrador mensaje, la cantante canadiense contó que sufre del Síndrome de la persona rígida, y dijo que lucharía con todas sus fuerzas contra la enfermedad, para la que hasta el momento no se ha encontrado cura. Según informa ahora su círculo íntimo, la artista se encuentra embarcada en una firme batalla contra este mal.

La intérprete de éxitos como “My Heart Will Go On” o “The Power Of Love” prometió “trabajar duro” para recuperar fuerzas y, en una reciente entrevista con ¡HOLA! Canadá, su hermana Claudette asegura que la estrella está siendo fiel a su palabra. “ Está haciendo todo lo que puede ”, dijo su familiar de 74 años, quien reconoció que es poco lo que ella y su familia pueden hacer para ayudar a su “fuerte” hermana, de 55, y para “aliviar su dolor”, según mencionó.

“Es una enfermedad de la que sabemos muy poco, con espasmos que son imposibles de controlar. ¿Vieron como quiénes suelen saltar por la noche debido a un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco así, pero en todos los músculos”, detalló Claudette. Y concluyó: “ Hay poco que podamos hacer para apoyarla, estamos a la espera de un milagro y cruzamos los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta terrible enfermedad ”.

El Síndrome de la persona rígida es una enfermedad neurológica que causa espasmos musculares y rigidez, y que también afecta a las cuerdas vocales de una persona y a su capacidad para caminar . Por ello, la artista debió suspender sus shows en el último período.

La hermana de Céline se había referido a la salud de Dion en julio, afirmando que si bien la familia no había podido dar con “ningún medicamento” que funcionara para su recuperación, la cantante estaba recibiendo ayuda de los “mejores investigadores” en el campo.

La ganadora del Grammy compartió su diagnóstico en diciembre de 2022 a través de un emotivo video publicado en Instagram. “Siempre he sido un libro abierto. No estaba lista para decir nada antes, pero estoy lista ahora”, dijo primero.

“He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo. Ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he pasado”, compartió la célebre cantante. Y precisaba: “ Recientemente me diagnosticaron un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la persona rígida, que afecta a una persona entre un millón ”.

Frente a su nueva condición, la cantante reprogramó varias de las fechas de su gira de 2023 y 2024, actuaciones que canceló más tarde definitivamente. La artista también anunciaba que “estaba trabajando duro” con su terapeuta realizando ejercicios todos los días para recuperar su fuerza y su capacidad. “Para estar a la altura de nuevo”, decía. “Pero tengo que admitir que es una lucha”, reconocía, al tiempo que se comprometía a centrar todos sus esfuerzos en el “camino de la recuperación”.

Ya en octubre de 2021, la artista se había visto obligada a cancelar otras presentaciones en el Resorts World Theatre de Las Vegas por las fuertes dolencias corporales que venía experimentando. “Celine ha estado padeciendo espasmos musculares severos y persistentes que le impiden rendir. Su equipo médico continúa evaluándola y tratándola. Sin embargo, los síntomas que está sintiendo le impiden participar en los ensayos en curso para los shows”, explicaron en ese momento desde la página web oficial de la intérprete.

Claudette, la hermana de Celine Dion reveló cuál es el actual estado de salud de la cantante instagram.com/celinedion

Dion, en tanto, afirmaba: “Estoy desconsolada. Mi equipo y yo hemos estado trabajando en nuestro nuevo show durante los últimos ocho meses y no poder lanzarlo me entristece más allá de las palabras. Me siento muy mal por haberlos defraudado, y lamento especialmente decepcionar a todos los fanáticos que han estado haciendo planes para venir a Las Vegas. Ahora, tengo que concentrarme en mejorar... Quiero superar esto tan pronto como pueda”, manifestaba dos años atrás.

