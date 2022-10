Eunice Castro, sobre la fallida intervención en su nariz que la llevó a retirarse: “No estaba apta para volver, no podía mostrar la cara”

escuchar

Eunice Castro primero se hizo conocida cuando estalló la noticia del romance entre Susana Giménez y Jorge Rama, allá por el 2005. Es que en ese momento era la esposa del empresario uruguayo y se anoticiaba de la historia de amor, como el resto de los mortales, por las tapas de las revistas del corazón. Luego, su figura pasó por las pistas del “Bailando por un sueño”, y así llegó al teatro y la televisión. Pero un día decidió volver a su país natal y desapareció. Hoy, después de casi 10 años de ausencia, la actriz y bailarina volvió a la TV argentina.

Sentada en el piso de Intrusos en el Espectáculo, Eunice reconoció que uno de los motivos por los cuales regresó a Uruguay fue su salud. “Me volví en el 2012 cuando estaba haciendo en el teatro Shanghay, de José María Muscari. Había terminado las funciones y a la mañana siguiente me levanté con un dolor terrible en un costado”, explicó. El diagnóstico fue un grave problema en la columna difícil de operar. “Eso me llevó de vuelta a Uruguay” , explicó, y agregó luego que también volvió porque le ofrecieron un programa de televisión diario. “Me fui también por un proyecto laboral”.

La columna no fue el único problema médico que padeció Eunice: luego de la muerte de su madre -un duro momento para toda la familia, explicó- la actriz se operó la nariz en 2015 por una lesión que demoró en tratarse, y algo no salió bien. “Me operé acá en Argentina. Lo que sucedió es que se reabsorbió el cartílago y después fue mucho más complicado” , recordó, y aseguró que muchos profesionales no quisieron tratarla porque es difícil intervenir el rostro de alguien que trabaja con su imagen.

Como consecuencia del resultado de su paso por el quirófano, Eunice dejó de reconocerse frente al espejo y ese rechazo la llevó a alejarse de los medios. “Estuve siete años sin volver a la televisión, y estuve casi cuatro años sin trabajar”, reveló. La solución, contó, la encontró en el Ssrvicio de prótesis de la Facultad de Odontología, donde le hicieron una “sustitución” de su nariz. “Yo tengo mi nariz, nada más que esto sostiene solo la parte de la columela” , detalló.

Cuando Pablo Layus le preguntó si ella no se veía bien para volver o si en realidad la habían dejado de llamar para trabajar, Castro fue categórica: “No estaba apta para volver. No podía mostrar la cara”, respondió. “Yo tenía tantas ganas de volver a trabajar que en lo único que pensaba era en soluciones” , confió luego. “De eso hace siete años”, reveló, y contó que sigue buscando la forma de sentirse cada vez más segura frente a una cámara.

La actriz y modelo contó que volvió a trabajar en el 2018 en el teatro y en conducciones. “Cosas en las que yo me sentía más segura y más tranquila. Más de lejos y más cuidada”, reconoció, y reveló que cada vez que charlaba con alguien sacaba primero el tema de su nariz para distender la conversación. “Es que es muy notorio”, advirtió. “En un momento se habló en la prensa”, recordó, y confió que por suerte la operación no le generó ningún problema de salud.

El regreso, de la mano de la cocina

Cuando Florencia de la V le consultó sobre su experiencia este año en MasterChef Celebrity Uruguay, la artista confesó: “Esa fue la vuelta en realidad”. “No sabía cocinar nada. Sabía lo que sé de chica con mi padre y mi madre. Lo simple, lo normal”, compartió, y confesó que es muy difícil estar en ese lugar, que se preparó tomando clases y que miró todos los programas de cocina que pudo. “Lo más complicado es el tiempo. Eso es lo que crea el reality”, contó, y aseguró que se trata hoy en día del programa más visto en el país oriental y que espera seguir avanzando hasta llegar a la final.

“A mí me fue bien con Narda, es divina”, aclaró cuando mencionaron en el panel de Intrusos la dureza de los jurados y evocaron el nombre de la chef argentina, quien hizo una participación en el programa uruguayo. “ Es un poco televisivo lo que ella hace. Es un poco un juego ”, analizó, aunque sí reconoció que muchos se enojaron con el trato de Lepes. “Ella es como autoritaria. Directa”.

Mientras hablaba de su paso por MasterChef Celebrity y su capacidad para no ofenderse ante los comentarios de los jurados, Marcela Tauro hizo una acotación que dio pie al siguiente tema. “Aprendió de la vida. El exmarido no le atendió más el teléfono. Esta mujer aprendió”, disparó. “Yo lo único que espero es haber aprendido”, respondió Castro entre risas. La periodista hizo así alusión a Jorge Rama, el hombre del cual se separó hace 17 años porque se enteró por la tapa de una revista que la engañaba nada más y nada menos que con Susana Giménez. “No la conozco, y tampoco la fui a ver al teatro”, reconoció.

“¿Volviste a confiar en el amor?”, quiso saber Florencia de la V, y Eunice se sinceró: “ Tengo ganas de enamorarme, volví a confiar, pero todavía no me resultó. Estoy sola hace pila ”. Luego, Nancy Duré le preguntó si “conseguía señores” por alguna aplicación y la actriz no pudo contener la risa. “Estuvo genial. Esa frase me la llevo”, festejó. “Yo ya estoy grande, necesito un señor”, agregó luego sin perder la gracia hasta que por fin reconoció que no se anima a usar ningún programa de citas. “Es más, ni siquiera por las redes. No me nace. Soy la vieja usanza: cara a cara”, advirtió.

