En fotos: muy juntos, y con presentación familiar incluida, Wanda Nara y L-Gante celebraron el final de Canta conmigo ahora

Las agendas de L-Gante y Wanda Nara coinciden una y otra vez. La empresaria y el cantante comparten salidas y proyectos profesionales, en medio de una creciente ola de rumores, desmentidas y confirmaciones sobre un posible romance. Pero sin darle demasiada importancia al asunto, ellos se limitan a disfrutar de las salidas y las fiestas, y este martes por la noche, los dos se mostraron juntos y posaron muy divertidos en una importante celebración que ocurrió en Palermo.

Wanda Nara y L-Gante llegaron juntos al festejo por el fin de la primera temporada de Canta conmigo ahora, en la que el cantante ofició de jurado Gerardo Viercovich - LA NACION

L-Gante captó la atención de los fotógrafos Gerardo Viercovich - LA NACION

En un bar de Palermo Soho, la producción del Canta conmigo ahora celebró el final de la primera temporada del ciclo. Y a esa fiesta, en la que Marcelo Tinelli fue el protagonista, Wanda Nara y L-Gante fueron los invitados más importantes. Repitiendo el rol que tuvo en la final 2021 del “Bailando por un sueño”, Tinelli invitó al autor de la cumbia 420 para que oficiara de jurado en la última emisión del reality de canto.

Wanda Nara con un look muy canchero Gerardo Viercovich - LA NACION

Wanda y L-Gante llegaron a la fiesta poco después de la una de la mañana, y permanecieron hasta las cinco y media aproximadamente. En el transcurso de la noche, ambos bailaron, estuvieron un rato en el VIP junto a Tinelli, y el popular artista hasta cantó para el deleite de quienes estaban en el lugar. Como dato de color, incluso hubo hasta presentaciones, porque la madre del músico, Claudia Valenzuela, conoció a la mediática empresaria.

¿Secretos en reunión? Wanda Nara y L-Gante siguen su escalada mediática

¿Presentación familiar? Wanda Nara con L-Gante y su mamá

A medida que la noche avanzaba, L-Gante y Nara buscaron el anonimato de la pista de baile, se mostraron muy cómplices y estuvieron muy cerca el uno del otro. Al momento de emprender la salida del lugar, los dos tomaron caminos separados: ella se fue con un grupo de amigos en un Mercedes, y él se retiró manejando su Porsche. Y a unas dos cuadras del bar, lejos de las cámaras y los ojos curiosos, ellos volvieron a reunirse y ahí sí, se fueron juntos en el mismo vehículo.

La salida de este martes se suma a otra que ocurrió en el fin de semana, en la que ambos fueron vistos a los besos en un boliche de Quilmes. La primera en hacerse eco de ese episodio fue Estefi Berardi, integrante de LAM y de Mañanísima, que subió a su cuenta de TikTok un video en el que se ve a L-Gante, de espaldas, acercarse a abrazar a Wanda, y luego estamparle un beso en los labios. Según comentó en Mañanísima su compañero Sebastián “Pampito” Perello, esta situación se produjo en el boliche El Bosque, de Quilmes, donde el ex de Tamara Báez fue a dar uno de sus shows y la ex de Icardi lo acompañó.

L-Gante saluda a una policía a su salida de la fiesta por el final de Canta conmigo ahora Gerardo Viercovich - LA NACION

La segunda prueba de que hubo besos entre ambos el fin de semana, fue aportada por la cuenta de Instagram dedicada a la farándula Chusmeteando1, donde fue subida una foto de ambos también en una actitud de tierno romance. En la imagen se ve a L-Gante de espaldas, inclinado frente a la hermana de Zaira, que se encuentra de frente. Aunque no se les ven las caras, está claro por la perspectiva que ofrece la escena que están compartiendo un beso en la boca.

El cantante de cumbia 420, a bordo de su Porsche Gerardo Viercovich - LA NACION

Por su parte, y aunque las pruebas parecían concluyentes, Wanda negó el beso con L-Gante, y en su cuenta de Twitter dio una ingeniosa respuesta. Mientras un usuario le preguntaba por qué “había cambiado una vida de ensueño en París por una noche en Quilmes”, ella aseguró: “No me estaba besando en esa imagen. Pero sí, es verdad que estaba en ese lugar. Generalmente voy y estoy donde soy feliz sin importarme el comentario de los demás. Te puedo asegurar que esa noche fui más feliz que muchas que están en Europa”.

La reacción de Icardi al beso

Mauro Icardi vio la foto en la que L-Gante y Wanda Nara se besó y habría llamado a su ex montado en cólera Archivo / Instagram @mauroi

Cuando empezaron a circular las imágenes de Wanda y el presunto beso con el cantante, trascendió que Mauro Icardi se comunicó con su ex pareja. En su ciclo Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen reveló: “ Me cuentan que hace un rato Icardi habría llamado a Wanda Nara para pedirle explicaciones y para exigirle que vuelva ya a Turquía, que no se quede un segundo más en la Argentina y para que termine, me dicen estas palabras, ‘con esta farsa mediática’ ”.

Más adelante, el periodista agregó que el jugador estaba “desencajado con Wanda tras la aparición de la foto que todos vimos entre L-Gante y Wanda”, y concluyó que Icardi “no puede más con su bronca y su tristeza”.

Wanda y L-Gante, juntos en la cama

La pareja de L-Gante y Wanda Nara aparece en la cama como un adelanto del tema del cantante "El último romántico", que se estrena el próximo jueves Captura Instagram / @L-gantekeloke

Para alimentar la (¿fantasía?) de un romance en puerta, el lunes ambos subieron a sus redes sociales un video en el que promociona el lanzamiento de un nuevo tema del cantante y allí se lo ve a él tendido en una cama, sin ropa, acompañado Wanda, que tampoco parece llevar nada encima.

El video fue subido por ellos mismos a sus respectivas cuentas de Instagram. En la imagen, con una música de fondo donde se escucha la voz del músico, es posible ver una sugerente escena donde, debajo de unas sábanas blancas que no paran de moverse, puede verse el torso desnudo -y tatuado- de un hombre. De pronto, una mano de mujer se apoya sobre su pecho. Cuando la cámara se aleja, se puede percibir que los protagonistas de la escena son L-Gante y Wanda Nara. Cuando finaliza esta sensual secuencia, el video se cierra con el anuncio del próximo tema del cantante de la cumbia 420, que se llama “El último romántico”, cuyo estreno, según informa la imagen, será el próximo jueves 20 de octubre.

Los famosos en la fiesta del Canta conmigo ahora

Marcelo Tinelli junto a su primo, El Tirri Gerardo Viercovich - LA NACION

Durante el festejo del reality, que terminó su primera temporada, hubo muchas celebridades, artistas y responsables de esta nueva propuesta de LaFlia. En el marco de esa celebración, estuvieron presentes varios de los protagonistas del ciclo de canto, entre quienes se destacaron el reconocido productor de Tinelli, Fede Hoppe, junto a otros como Gladys “la Bomba Tucumana”, Locho Loccisano, Emily Lucius, el Tirri y Rodrigo Tapari, entre muchísimos más.

Gladys "La Bomba Tucumana" Gerardo Viercovich - LA NACION

El productor Fede Hoppe Gerardo Viercovich - LA NACION

Emily Lucius Gerardo Viercovich - LA NACION

Maxi, mánager de L-Gante Gerardo Viercovich - LA NACION

Rodrigo Tapari en la fiesta del Canta conmigo ahora Gerardo Viercovich - LA NACION

Locho Loccisano Gerardo Viercovich - LA NACION

Reydel Gerardo Viercovich - LA NACION

