Eva De Dominici, súper romántica, con Eduardo Cruz

Eva De Dominici está radicada en los Estados Unidos desde hace un largo tiempo, allí cumplió uno de sus sueños: formar una familia. La actriz, en pareja con Eduardo Cruz -hermano de Penélope Cruz-, se convirtió en madre de Cairo quien este octubre cumple 2 años. A la distancia, la joven artista comparte fragmentos de su nueva vida. En esta oportunidad eligió algunas imágenes de un día soleado rodeada de los suyos.

“Brindo por haber confiado en mi intuición, por el presente y por lo que está por venir. Felicidad y gratitud”, escribió en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram que acompañó con una serie fotos. En las mismas se la puede ver besando al español, en la playa con amigas y también con el pequeño Cairo.

Con la melena colorada, la actriz viene mostrando en las redes sociales parte de su cotidianidad en el país del Norte. Desde viajes en auto hasta cómo celebró su cumpleaños en abril pasado. “Ayer fue mi segundo cumpleaños en pandemia. Pongo un freno y pienso en aquellas pequeñas y maravillosas cosas que en la rutina se subestiman. Un plato de comida todos los días, un resultado de estudio médico que indica buena salud, acceso a la educación, el amor de mi familia, mis amigos, la oportunidad de trabajar de lo que jugaba a ser de chiquita y más... Hoy no doy nada de eso por sentado sino que lo celebro y lo agradezco con todas mis fuerzas. Y a pesar de que este no sea el mundo ideal y me duele, tengo muchas, muchísimas ganas de vivir. Bienvenidos 26″, escribió junto a una foto en la que se la ve con una torta.

No todos fueron momentos felices durante este tiempo en pandemia para ella, de hecho tuvo que despedir a una de sus compañeras de la vida, Cuchi, su perra. “Y un día se fue la Cuchi... y la malita se llevó con ella una gran parte de nuestra historia. Hija de Canela, nació en Fiorito el 25 de junio de 2003 y llegó a nuestra casa de Lanús cuando tenía un mes. ¿Qué no vivimos con Cuchi? Mis primeros castings, las mudanzas, la salida de la escuela y de teatro, Almagro, Uruguay, la plaza de Martínez... Se bancó los tirones de cola de Cande y también ser ‘reemplazada’ por Sultán. Los vecinos se quejaban porque ladraba mucho”, recordó con nostalgia en otra publicación.

Además la actriz mostró imágenes de algunos de sus trabajos, que la llevaron a hacer cosas en Colombia y México. Si embargo, su gran desafío ha sido rodar Cosmic Sin, film dirigido por Edward Drake, en el que comparte elenco con Bruce Willis y Frank Grillo.

Eduardo, su “compañero” en el crimen, fue agasajado meses atrás, cuando la actriz hizo una selección especial de imágenes de la pareja que subió en el día de su cumpleaños.

