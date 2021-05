Inesperado: el impactante cambio de look de Eva De Dominici

La actriz Eva De Dominici no le teme a los cambios de look, y siempre muestra el resultado de sus elecciones en las redes sociales, donde sus seguidores dejan sus impresiones. El sábado, la actriz, que se encuentra radicada en Los Ángeles, posteó dos imágenes de su nuevo color de cabello: un rojo de fuerte tonalidad que marca un claro contraste con su look insignia, el cabello castaño oscuro.

El sábado, la actriz, que se encuentra radicada en Los Ángeles, posteó dos imágenes de su nuevo color de cabello: un rojo de fuerte tonalidad que marca un claro contraste con su look insignia, el cabello castaño oscuro. Con una flor en su leyenda de Instagram y dos fotos mostrando cómo quedó el color de frente y de perfil, De Dominici presentó su reciente modificación en su estilo, que le valió más de 200 mil likes. Por otro lado, la joven no confirmó si ese drástico cambio fue producto de una necesidad personal, o si responde a un pedido profesional para un papel.

En marzo, De Dominici ya había compartido en su cuenta de Instagram otro cambio rotundo. La pareja de Eduardo Cruz deslizaba entonces una pregunta: “¿Back to black? #2021 (¿De vuelta al negro?)”. Entre las respuestas, muchos le sugirieron que apueste por una tonalidad más clara. La actriz recogió el guante y al día siguiente posteó una imagen en la que se la veía con el pelo corto y rubio.

“¿Qué?”, escribió la mamá de Cairo en el epígrafe, en el que agradeció a la estilista que se encargó del cambio de look. Recordemos que en abril la joven mostró emocionada el adelanto del film Cosmic Sin, uno de sus trabajos más recientes. La película, dirigida por Edward Drake, cuenta con los protagónicos de Bruce Willis y Frank Grillo. “Una noche tuve un sueño en el que Bruce Willis intentaba asesinarme, unos meses después... estaba pasando. Bienvenidos a la operación Cosmic Sin”, escribió De Dominici, quien ese mismo mes cumplió 26 años.

Trailer de Cosmic Sin

“Fue mi segundo cumpleaños en pandemia. Pongo un freno y pienso en aquellas pequeñas y maravillosas cosas que en la rutina se subestiman. Un plato de comida todos los días, un resultado de estudio médico que indica buena salud, acceso a educación, el amor de mi familia, mis amigos, la oportunidad de trabajar de lo que jugaba a ser de chiquita y más... Hoy no doy nada de eso por sentado sino que lo celebro y lo agradezco con todas mis fuerzas. Y a pesar de que este no sea el mundo ideal y me duele... tengo muchas, muchísimas ganas de vivir... Bienvenidos 26”, expresó la actriz junto a una imagen en la que sostiene una torta de cumpleaños con una enorme sonrisa.

LA NACION