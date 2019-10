Evan Rachel Wood repudió un comentario de Paris Hilton sobre Millie Bobby Brown

Evan Rachel Wood repudió un comentario que Paris Hilton realizó en un posteo de la actriz de Stranger Things

Evan Rachel Wood expresó su repudio a un comentario que Paris Hilton hizo en una publicación que Millie Bobby Brown compartió el martes, en la que la estrella de Stranger Things aparece retratada con un vestido corto de estampado animal print.

"El mismo vestido pero en diferente día", escribió la joven de 15 años en el posteo, sobre el que Hilton, de 38, opinó: "Ardiente", y acompañó su comentario con un emoji de doble corazón. Wood, de 32, respondió al comentario de la modelo y empresaria simplemente recordándole la edad de Brown: "Tiene 15 años", valoró.

Varios seguidores estuvieron de acuerdo con Wood y consideraron las palabras de Hilton desapropiadas a la hora de dirigirse a una joven de su edad.

La polémica se incrementó con comentarios con distintas reflexiones. "Mi hija tiene 15 años y no se viste así. Tampoco tiene amigas que lo hagan", escribió una seguidora. "Ella me dice todo el tiempo que no quiere crecer demasiado rápido y creo que eso es muy poco frecuente en los niños de hoy. Que sean niños primero", agregó esta misma usuaria.

Otros reaccionaron en defensa de Hilton, valorando que su comentario tenía carácter de broma. "Algunos de ustedes no han visto The Simple Life y se nota", sugirió otro seguidor.

Lo que parece quedar claro es que Wood no tiene reparos a la hora de expresar sus opiniones en las redes sociales. La semana pasada, la actriz de Across the Universe, que actualmente forma parte del jurado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, tuiteó varias de sus ideas respecto al próximo show de los Oscar y sobre cómo se llevará a cabo. Comenzó señalando sarcásticamente cómo los nominados suelen ser una lista repetida de los mismos actores y actrices.

"¿Alguien más está emocionado por ver a las mismas doce personas de siempre ser nominadas para los galardones de este año?", escribió la actriz junto a un emoji sonriente. La intérprete también había cuestionado previamente al personaje de Jim Hopper en The Stranger Things interpretado por David Harbour con la siguiente reflexión en la red social del pajarito: "Nunca debes salir con un chico como el policía de #strangerthings. Los celos extremos y las rabias violentas no son halagadoras ni sexys como la televisión te hace creer. Eso es todo", señaló. Luego, agregó: "Sí, soy consciente de que es 'solo un espectáculo' y de que está ambientado 'en los años 80', pero ese es exactamente el punto. Es solo un espectáculo y este es un recordatorio amable para no caer en esto en la vida real", posteó.