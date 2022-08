Cinco grandes (y divertidos) momentos de famosos imitando a otros famosos

Cuando los actores comparten muchas jornadas de rodaje juntos, se vuelve inevitable no empezar a observar los manierismos de sus compañeros . Al menos esto fue lo que les sucedió a figuras como Bradley Cooper y Millie Bobby Brown, quienes al trabajar junto a Christopher Walken y Winona Ryder, respectivamente, comenzaron a esbozar sus propias imitaciones de sus colegas.

Tanto ellos como otras estrellas de Hollywood demostraron, en sus visitas a diferentes programas televisivos, que son excelentes imitadores y aquí repasamos tan solo algunas de sus mejores (y espontáneas) composiciones.

*Evan Rachel Wood, de Madonna a Janis Joplin

Con motivo de la promoción de la nueva temporada de Westworld, la actriz Evan Rachel Wood fue entrevistada por Jimmy Fallon para The Tonight Show y, en el comienzo de la charla, intentó de todas las maneras posibles eludir los spoilers sobre la ficción que le valió una nominación al Emmy. En el segundo tramo de la charla, y como es propio del conductor y su sello lúdico, se le propuso a la actriz que interprete diversas canciones de artistas femeninas. Si bien su rango vocal ya es plenamente conocido (como sus canciones con el dúo Rebel and a Basketcase lo demuestran), lo que sorprendió en su entrevista con Fallon fue su capacidad para captar los movimientos y las formas de interpretar de Madonna , Alanis Morissette y Janis Joplin .

De esta manera, la actriz pasó por “Material Girl”, “You Oughta Know” y “Piece of My Heart” con una facilidad admirable . Por otro lado, recordemos que Wood se puso en la piel de Madonna para la biopic Weird: The Al Yankovic Story protagonizada por Daniel Radcliffe que se estrenará el mes próximo en el Festival de Cine de Toronto. “Me iba a tomar un descanso este año y luego me llegó el mail y lo primero que leí fue que me habían ofrecido el rol de Madonna y me dio mucha risa. Luego, me preocupé y me pregunté si iba a poder hacerlo porque era una gran responsabilidad, pero no es una biopic sobre ella y es una comedia, así que me relajé”, expresó la actriz.

*Millie Bobby Brown conoce mucho a Winona Ryder

Millie Bobby Brown y Winona Ryder forjaron un lazo muy fuerte en el rodaje de Stranger Things, la popular serie de Netflix . La actriz de La edad de la inocencia compartió en una ocasión cómo intenta hablar con el elenco juvenil de la ficción de los hermanos Duffer para darles consejos respecto de la industria en la que recién están dando sus primeros pasos. “Quiero que los chicos entiendan que lo que están viviendo [el éxito] no siempre pasa, es realmente inusual. Siempre les estoy diciendo que tomen al trabajo como la recompensa porque cuando yo tenía su edad, me costaba disfrutar de lo que estaba cosechando”, contó la actriz en una entrevista con Harper’s Bazaar. Así, Ryder se convirtió en una suerte de mentora de los más jóvenes del elenco.

En la cuarta temporada de la serie, el personaje de Winona, Joyce Byer, adquiere un rol maternal con Eleven, el rol que catapultó a la fama a Millie Bobby Brown. En una visita al programa de Fallon, la actriz de Enola Holmes contó que aprendió a mejorar su acento para Eleven viendo películas clásicas (la joven nació en España, luego se mudó a Inglaterra y a los ocho años se instaló en los Estados Unidos), y que luego se volvió adicta a las imitaciones. Tras mostrar su talento para personificar a Julia Garner como Anna Delvey/Sorokin en la miniserie de Shonda Rhimes para Netflix, Inventando a Anna, Brown le contó al conductor que aprendió a hablar como Ryder y lo dejó en evidencia de la manera más divertida posible, generando aplausos en la audiencia.

*Bradley Cooper, un imitador sin techo

Aunque Bradley Cooper parezca un actor “serio” y reacio a los retos que a veces se suscitan en los late night shows, lo cierto es que es un artista muy completo que también sabe cuándo aportar su cuota de humor (como ya vimos en films como Los rompebodas y la saga de ¿Qué pasó ayer?). En una visita al ya concluido programa de Ellen DeGeneres, el actor expresó lo mucho que disfrutó trabajar bajo las órdenes de Clint Eastwood en las películas Francotirador -por la que fue nominado al Oscar- y en la excelente La mula . Acto seguido, se puso a imitar al director no solo desde la parte vocal sino también desde su manera de caminar, ya que lo observó en varias oportunidades alimentando ardillas. “Al principio pensé que era una broma, pero realmente las espera en su escritorio para darles de comer, es adorable Clint, y tiene un gran sentido del humor”, contó Cooper.

Además, el actor también hace una imitación brillante de Christopher Walken (uno de los intérpretes más imitados por colegas de la industria), con quien trabajó en Los rompebodas. “Lo amo a Christopher, soy un gran fanático suyo, es tal cual se muestra, es auténtico”, remarcó el director de Nace una estrella en el late night de Conan O’Brien.

Por otro lado y en cuanto a Eastwood, Meryl Streep reveló una vez a la prensa que se inspiró en el actor para la composición de su icónico personaje de Miranda Priestly en El diablo viste a la moda. “La voz la tomé de Clint [quien dirigió a la actriz y coprotagonizó con ella Los puentes de Madison], porque él jamás levanta el tono de su voz, pero tiene una forma de comunicar las cosas que hace que todo el mundo quiera acercarse y escucharlo”, manifestó la actriz.

*Anne Hathaway se convierte en Matthew McConaughey

Si hay otro actor al que se lo ha imitado en diferentes ocasiones, ese es Matthew McConaughey . En definitiva, nadie puede resistirse a componer al intérprete oriundo de Uvalde, Texas, quien también suele citarse a sí mismo, como sucedió en su campaña para el Oscar con la emblemática frase que dice en la película de Richard Linklater, Rebeldes y confundidos: “Alright, Alright, Alright”. Por lo tanto, cuando Anne Hathaway trabajó junto al actor en el fallido thriller de Steven Knight, Obsesión, supo que sería inevitable querer imitarlo y lo hizo en la primera oportunidad que tuvo.

La actriz estuvo como invitada al programa Jimmy Kimmel Live!, y el conductor le preguntó si era difícil compartir días de rodaje con McConaughey y no empezar a copiar su cadencia para hablar tan particular. “En realidad, me resultó muy divertido”, reconoció Hathaway. “Cuanto más tiempo pasás con él, más empezás a hablar como él”, añadió. Como era de esperarse, Kimmel le pidió que haga su imitación de su colega y, si bien Anne aseguró que es muy amateur, lo hizo de manera impecable.

*Tom Hiddleston, el rey de las imitaciones

Uno de los contextos más divertidos para relajarse con colegas es el programa de la BBC, The Graham Norton Show. Esto fue precisamente lo que sucedió con el carismático Tom Hiddleston, conocido ya por ser uno de los reyes a la hora de interpretar a reconocidas figuras del mundo del cine. En una visita al ciclo, compartió sillón nada menos que con Robert De Niro y Norton fue preparando el terreno cuando le preguntó al actor de Toro salvaje si le molestaba ser personificado por otra persona. “No, me gusta que me imiten, sobre todo si les sale bien”, bromeó.