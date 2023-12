escuchar

Reese Witherspoon y Jennifer Aniston se conocieron hace más de 20 años durante la grabación de la sexta temporada de Friends. La buena onda entre ellas fue tal que de hermanas en la ficción pasaron a ser inseparables en la vida real. Hoy, lejos de aquellos primeros pasos en Hollywood y con una carrera como actriz y productora consolidada, la protagonista de Legalmente rubia habló de esa poderosa amistad, que incluye desde un trabajo en conjunto en una de las series más exitosas de la actualidad, eventos, salidas, negocios y muchas charlas sobre corazones rotos.

Aniston y Witherspoon en la época de Friends

En una nota que le brindó a CinemaBlend, Witherspoon hizo un repaso de las cosas que aprendió durante las más de dos décadas que lleva en Hollywood y del rol que tuvieron algunas personas con las que se cruzó en el camino. Luego de confesar que comenzó su carrera desde cero y que “pagar el derecho de piso” la ayudó a desarrollar el carácter, explicó que durante sus primeros grandes trabajos -Juegos sexuales y Legalmente rubia- no pudo decir nada sobre los papeles que le ofrecían. Algo que pudo modificar con el paso del tiempo.

“Cuando crecí un poco, comencé a buscar papeles para mujeres, porque los que había simplemente no eran lo suficientemente buenos. Comencé a leer mucho y a elegir libros”, repasó. Luego de apostar por series como Big Little Lies o comedias románticas como Tu casa o la mía, llamó a su amiga Jennifer Aniston para otro gran proyecto: The Morning Show. La serie es un proyecto de Hello Sunshine, la productora que Witherspoon creó para poner a las mujeres en el centro de la escena.

El tenso vínculo entre Alex Levy (Jennifer Aniston) y Bradley Jackson, el personaje encarnado por Reese Witherspoon en The Morning Show Gentileza Apple TV

“ En un momento vi que había un problema para mí y una falta de oportunidades. Ahí me di cuenta de que eso también afectaba a mis amigas actrices ... Creo que puedes ver una gama más amplia de experiencia femenina cuando las mujeres son las autoras de sus historias”, analizó la artista y empresaria. Luego, explicó que compartir esa mirada fue fundamental para llevar la relación un paso más allá: aseguró que la capacidad de establecer contactos, conectarse y alinear objetivos en común con sus amigas impulsó sus vidas laborales hacia adelante.

“Siempre hemos estado allí. Hemos atravesado juntas colinas y valles, y significa mucho para mí tener amistades a las que puedo llamar”, dijo en relación a su vínculo con la actriz de Friends. “Llamé a Aniston la semana pasada y le dije: ‘Tengo que hablar contigo, es realmente importante’. Compartimos muchas cosas, tenemos muchos puntos en común al haber crecido juntas en el negocio”, agregó. Aniston, por su parte, también fue muy cariñosa al hacer referencia a su relación con Witherspoon. “ Somos compañeras. Somos colegas. Somos amigas y hemos compartido todo tipo de amores y desamores en la vida ”, le dijo Aniston a Variety.

De trabajo y amistades

Aniston no es la única mujer actriz que se hizo cercana a Witherspoon con el paso de los años. La actriz habló durante la nota del “respeto mutuo” y los “años de experiencia” que comparte con algunas figuras más de Hollywood. Así, además de su compañera de elenco de la serie de Apple TV+, mencionó colegas como Jennifer Garner, con quien suele intercambiar regalos; Gwyneth Paltrow, con quien ha compartido varios cumpleaños, y Laura Dern, con quien se fue hace poco de vacaciones. Tan cercana resultó su relación con Dern, compañera de Big Little Lies junto a Nicole Kidman, que durante la última navidad fueron juntas a una fiesta y optaron por combinar sus outfits: una pollera midi de lentejuelas plateadas y un buzo blanco.

Palabras de agradecimiento

Hace algunos meses, fue Garner quien dejó entrever el rol fundamental de Witherspoon como colega y amiga. Durante una mesa redonda en el evento Shine Away, de Hello Sunshine, que se realizó en Los Ángeles, la actriz se tomó un tiempo para agradecerle a su colega por haber proporcionado un espacio seguro para que ella y otras actrices pudieran decir lo que pensaban sobre la industria, sin miedo a ser silenciadas.

“Celebrábamos reuniones en la casa de Reese”, reveló. “Fue la primera vez que me senté con tantas actrices en la misma habitación, fuera de una entrega de premios y sin grandes vestidos. Allí simplemente nos juntábamos a hablar”, explicó sin contar quiénes eran las otras mujeres invitadas a estos encuentros, de donde nacieron algunos proyectos que verán la luz próximamente, como The Last Thing He Told Me.

LA NACION