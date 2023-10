escuchar

Jennifer Garner y Reese Witherspoon tienen una amistad genuina y verdadera que va más allá de lo que se ve públicamente en eventos y alfombras rojas. En las últimas horas, la ex de Ben Affleck reveló cómo su colega estuvo presente en uno de los momentos más difíciles de su vida.

“ Recuerdo que pasé por un momento muy duro y público de mi vida. Reese estuvo ahí ”, dijo Garner durante una mesa redonda en el evento Shine Away, de Hello Sunshine, celebrado el sábado en Los Ángeles, en donde ambas participaron. Aunque la actriz de 13 Going on 30, de 51 años, no compartió más detalles sobre la difícil experiencia, dijo que bailar junto a su amiga también la ayudó a superar el mal momento.

Las actrices y amigas en la presentación de la miniserie The Last Thing He Told Me The Grosby Group

“Bailé de forma deportiva tan fuerte que le rompimos el pie, pero ella siguió adelante”, dijo Garner mirando a Witherspoon mientras se reía. “ Era como, ‘dale, entrenamos todos los días a las siete de la mañana en vacaciones y vamos a entrenar otra vez a las dos de la tarde’. Reese me decía: ‘Ahí voy a estar, ahí voy a estar’ ”.

En otro momento del debate, Garner le agradeció a la estrella de Legalmente rubia, de 47 años, su apoyo como madre. “También te mira y te dice: ‘Bueno, es hora de que busques un colegio, este niño tiene dos años y medio y tiene que empezar el mes que viene, para eso tenés que poner manos a la obra’”, dijo sobre cómo Witherspoon, que es madre de Ava, de 24 años; Deacon, de 19 y Tennessee, de 11, la aconsejó durante la crianza de los tres hijos que tuvo Garner con Ben Affleck: Violet, de 17; Seraphina, de 13 y Samuel, de 11 años.

El evento fue organizado por Hello Sunshine. Se trata de una empresa de entretenimientos cofundada por Witherspoon, que recientemente produjo la miniserie The Last Thing He Told Me (Lo último que me dijo), que dirigió Garner y que está disponible en AppleTV+. Garner también se tomó un tiempo para agradecerle a su colega por haber proporcionado un espacio seguro para que ella y otras actrices pudieran decir lo que pensaban sobre la industria, sin miedo a ser silenciadas.

“Celebrábamos reuniones en la casa de Reese”, reveló. “Fue la primera vez que me senté con tantas actrices en la misma habitación, fuera de una entrega de premios y sin grandes vestidos. Allí simplemente nos juntábamos a hablar”, explicó sin contar quiénes eran las otras mujeres invitadas a estos encuentros de donde nacieron algunos proyectos que verán la luz próximamente, como The Last Thing He Told Me.

Después de sufrir algunos altibajos en su vida personal, Garner está disfrutando de un gran presente. En pareja desde hace cinco años con el empresario John Miller, la actriz ha dejado atrás sus años más oscuros al lado de Affleck y se concentra tanto en su vida personal como en la profesional.

Además, la actriz trabaja en distintas organizaciones filantrópicas, colaborando con causas que la conmueven. Para su cumpleaños número 50, la estrella organizó una gran colecta de alimentos en lugar de ofrecer una fiesta tradicional para unos pocos invitados.

Este año, para sus 51, hizo una donación de 25 mil dólares a la ONG Save Children. ¿Los motivos? Según la actriz, crecer rodeada de pobreza le enseñó la importancia de colaborar desde una edad temprana. “Vi una manera de ayudar a nuestros hijos. Mi mamá creció muy pobre en la zona rural de Oklahoma y yo crecí en West Virginia. Era de clase media y estaba rodeada de pobreza rural generacional”, reveló muy conmovida.

Semanas atrás se la vio a Garner ayudando a un indigente en la calle. El gesto de la actriz y productora comenzó cuando, a bordo de su auto, vio a una persona en silla de ruedas en la costa de Santa Mónica y decidió buscar dentro del vehículo una bolsa llena de artículos de primera necesidad para entregársela, según relató el portal de noticias TMZ, testigo del momento. Cuando se acercó para darle el paquete, Garner se dio cuenta de que el hombre estaba descalzo y decidió comprarle al paparazzi que estaba tomándole fotos su propio calzado.

