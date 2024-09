¿Existe un gran amor para Pampita? De Barrantes a García Moritán, los hombres que pasaron por la vida de la modelo

Escuchar

Con Roberto García Moritán, Carolina Ardohain parecía haber encontrado su príncipe azul: luego de un flechazo fugaz y a dos meses de blanquear la relación, la modelo anunció su gran boda con el empresario. “Estoy feliz, me tocó el mejor hombre de todos”, aseguró el día que decidieron contarle al mundo que iban a pasar por el altar. Hoy, a casi cuatro años de aquella celebración, el amor parece haber llegado a su fin.

En el centro de la escena desde muy joven -se convirtió en “Pampita” con una tapa de revista que la lanzó a la fama en 26 de diciembre de 2000, cuando tenía 22 años-, sus amores y sus fracasos siempre fueron tema de conversación. De su primer matrimonio con Martín Barrantes hasta su relación con Benjamín Vicuña, los hombres que conquistaron el corazón de una de las modelos más famosas del país.

El primer “sí, quiero” y un juicio perdido

La Pampa fue el escenario donde Carolina conoció a su primer amor: durante un concurso de belleza, quedó encantada con Sebastián Vivona, el gerente de marketing de la marca que organizaba el evento. Con él se mudó a Buenos Aires en busca de una carrera. La convivencia duró menos de un año. Luego de un breve amor de verano con Nicolás Palacios, un surfer y empresario gastronómico que además era hijastro de Franco Macri en aquel momento, conoció a Martín Barrantes, el primer hombre que se convirtió en su marido y el primero también con el que protagonizó un escándalo mediático.

Pampita y Barrantes se conocieron en 2000. Ella estaba en pleno auge y él era un polista de renombre. Luego de varios meses de amistad, se convirtieron en pareja durante un viaje a Inglaterra. En octubre del 2002, celebraron su unión con una gran fiesta, pero el cuento de hadas duró muy poco: a mediados de 2004 la relación terminó en muy malos términos. Incluso Barrantes le inició juicio por adulterio que terminó en un triunfo para él por el embarazo de ella. Por el camino de Pampita se había cruzado Benjamín Vicuña.

Pampita y Martín Barrantes, un matrimonio que terminó en escándalo y denuncias

“Vamos a contar esta historia que hasta el día de hoy sigue tergiversada . Me separé, conocí a otra persona, rehíce mi vida y quedé embarazada. Pero todavía el divorcio no había salido en ese momento porque había que esperar un tiempo. Con la inocencia de la juventud, no sabía que tenía que esperar al papel firmado para quedar embarazada y que en ese momento eso era adulterio, a pesar de que estaba separada, que ya no vivíamos juntos y yo vivía en otro país. No sabía que había ciertas reglas o que me podía pasar algo así. Tampoco sabía que la otra persona iba a hacer uso de la ley”, confesó en una oportunidad, cansada de las acusaciones, en su programa de TV Pampita Online.

Ana Rosenfeld, su abogada en aquel conflicto, también se mostró enojada por el resultado de la sentencia: “Fuiste un caso testigo que dejó reflejado una ‘no realidad’. El hombre podía mostrarse públicamente con muchas mujeres, pero la mujer no. La Justicia te culpa. Deberíamos pedir la prescripción”. Si bien Pampita decidió dejar el tema atrás, sí aclaró que, como se rumoreó, no tuvo que pagarle a su ex una millonaria suma en compensación.

Un amor imposible de evitar

Pampita y Benjamín Vicuña se enamoraron apenas se vieron archivo

La primera vez que Pampita y Vicuña se vieron fue durante una entrevista que le hizo la modelo para un programa que conducía en La Pampa a finales de 2004 . La nota nunca vio la luz pero la atracción entre ellos fue fulminante. La pareja mantuvo su romance oculto durante un tiempo y hasta se rumoreó que en realidad ella estaba de novia con Gonzalo Valenzuela, socio, colega y gran amigo del chileno, con quien compartía elenco en la miniserie Doble Vida. Las especulaciones terminaron cuando Pampita quedó embarazada.

A la espera de su primera hija, la pareja se instaló en la zona más exclusiva de Santiago de Chile. Blanca Vicuña Mori nació el 15 de mayo de 2006. Luego llegaron Bautista, el 29 de febrero de 2008; Beltrán, el 8 de junio de 2012, y Benicio, el 12 de octubre de 2014. Durante los diez años que duró el vínculo, se los vio siempre muy enamorados : él forjó una carrera reconocida a nivel mundial y ella relegó su profesión por la familia. Hasta que la tragedia los cruzó para siempre: el 8 de septiembre del 2012, luego de unas vacaciones en México, Blanca murió como consecuencia de una neumonía hemorrágica producida por un extraño virus.

El casamiento que no fue: Pampita y Vicuña estuvieron juntos poco más de una década Archivo

La pareja se sostuvo un tiempo más. En junio de 2015 festejaron los diez años juntos con una fiesta para 200 invitados. “Estamos re contentos de cumplir 10 años de amor. Queremos casarnos pero no este año porque Benicio es tan chiquito que no puedo ni pensar en la organización de un casamiento, ni seguir agrandando la familia, aunque no lo descartamos; somos muy padrazos”, confesó ella en ese momento. Sin embargo, por lo bajo se decía que la fiesta había sido una fachada mientras la fama de picaflor de Vicuña aumentaba: lo relacionaron con Romina Gaetani, con Isabel Macedo y con Natalia Oreiro, todas compañeras de trabajo. Sin embargo, fue Eugenia “China” Suárez la que marcó el final del vínculo del chileno con Pampita.

La China, la palta y la manta de Nepal

Todo estalló por los aires cuando Vicuña estaba filmando la película El hilo rojo junto a la ex Casi Ángeles y Pampita lo fue a visitar. Lo que vio, y luego se encargó de contarlo en los medios, fue la gota que rebalsó el vaso de su paciencia.”Estaba recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal comiendo una palta, estaba con un jean negro tiro alto y una musculosa negra, y entró una persona que estaba muy alterada. Fui agredida verbal y físicamente. Primero, no estaba pasando nada en el motorhome. Y segundo, él estaba separado hace seis meses”, le dijo la actriz a Jorge Rial en Intrusos, en una entrevista que quedó para la historia. El tiempo le dio la razón a Pampita: con el estreno de la película, en mayo del 2016, llegó el blanqueo de la relación.

De Pico Mónaco a Mariano Balcarce

En Pampita Online, la conductora tuvo como primer invitado a su entonces pareja, Juan Pico Mónaco Captura

Tras un affaire con Nacho Viale, Pampita le entregó su corazón al extenista tandilense Juan Pico Mónaco. La relación comenzó a finales del 2016 y si bien en un principio intentaron escaparse de los flashes, confirmaron su noviazgo durante un viaje a Ibiza. A Pampita se la pudo ver en algunos torneos, siempre apoyando a su amor. Incluso viajó varias veces a Tandil, el refugio de él y donde vive su familia. Este amor duró dos años, y una tarde de enero anunciaron el final en sus redes sociales. Si bien tuvieron un breve nuevo intento, no prosperó: según confesó alguien del círculo íntimo de la pareja ella quería formalizar, pero él no.

Antes de la llegada de García Moritán, a Pampita se le conocieron dos novios más: el polista Pablo Pieres, con quien vivió algunos encuentros, y el empresario Mariano Balcarce, con quien estuvo tres meses. “Nos estábamos conociendo, los dos trabajamos un montón. Yo tengo ShowMatch dos noches y él tiene tres noches un bar. Así que solo había dos noches para estar de novios, pero además hay que dedicarle tiempo a los hijos”, explicó ella en ese momento. El título de “soltera más codiciada” le duró muy poco: al mes conoció -y se enamoró- de Roberto García Moritán, en aquel momento empresario gastronómico. Pampita pensó que ese amor era el definitivo, que había encontrado el hombre de sus sueños, y así se lo contó al mundo.

“Un caballero educadísimo”

Roberto García Moritán y Pampita con sus hijos

Pampita y el empresario gastronómico se conocieron a mediados de 2019. Los unió Oriana Montanelli, una amiga en común . “Le pidió mi teléfono a una de mis mejores amigas, que no me iba a recomendar cualquier cosa y me dijo: ‘Tengo un amigo que te quiere conocer y yo creo que te va a gustar. Es educadísimo, caballero, una persona de bien, no quiere joder, está en un momento de su vida que quiere encontrar a alguien para enamorarse. Yo le había agarrado el gustito a la soltería, pero igualmente empezamos a hablar por Instagram porque él estaba de viaje en Perú y me manda fotos de comida peruana”, repasó ella en el programa Noche al Dente.

La primera cita formal fue en agosto de ese año. De inmediato se enamoraron. “Fue en mi casa y él llegó con una caja de regalos y entre eso trajo una espuma de baño. ¡Qué fe se tenía!”, reveló con picardía. “Lo amo con locura. Conocerlo fue una alegría en mi vida. Lo esperé, lo busqué, lo deseé, se lo pedí a Dios, a mi hija que está en el cielo, a todos. Quería este amor, quería esta calidad de amor”, contó tiempo después. El casamiento ya era cuestión de tiempo.

Festejo de cumpleaños de la hija de Pampita y García Moritán

Pampita y Moritán no solo ensamblaron sus numerosas y respectivas familias, sino que también apostaron por la llegada de una nueva integrante: el 17 de enero, la modelo anunció que estaba embarazada de una nena. Ana nació el 22 de julio de 2021 y todo fue paz y amor. Incluso bromeaban con otro hijo más y en todo momento se mostraron muy enamorados en eventos y en sus redes sociales. Hasta hace unas semanas, cuando los rumores de crisis y terceras en discordia comenzaron a sonar cada vez con más fuerza y concluyeron, este sábado 28 de septiembre, en el posteo de García Moritán que confirmó la separación.

LA NACION