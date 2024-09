¿Tercera en discordia o “vuelto político”? En medio de la crisis con Pampita, Roberto García Moritán contó por qué llamó a Marcela Pagano

Escuchar

A medida que pasan los días, la novela de la crisis entre Carolina Ardohain y Roberto García Moritán suma capítulos y personajes. Primero, los rumores señalaron problemas matrimoniales, luego se habló de separación y más tarde se sumó la versión de una tercera en discordia: la periodista Marcela Pagano, actualmente diputada de La Libertad Avanza. Mientras Pampita se mantiene en silencio, el empresario decidió hacer pública su versión de la historia y habló de un “vuelto político”. “Hay mucha mala leche, no tengo duda”, aseguró.

Para aclarar la situación, Moritán le concedió una entrevista al programa de eltrece Poco correctos. Luego de explicar que el momento que está atravesando es “incómodo” y que no está acostumbrado a la exposición porque es “un tipo de honor, de trabajo y de familia”, aclaró que en ningún momento modificó su agenda ni dejó su puesto de ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el escándalo que lo tiene como protagonista. También dijo que decidió hacer un descargo en sus redes para “calmar la ansiedad y que la cantidad de barbaridades que se dicen se atenúen”.

“¿Pero están separados?”, quiso saber el Chino Leunis. En ese momento, Moritán prefirió repasar su relación: sus cinco años casado con Pampita y el hecho de que justo en este momento, cuando comenzaron los rumores, estaban atravesando algunos problemas. “Estamos peleando por este amor, y estoy seguro de que lo que salga de todo esto va a ser lo mejor para nuestra familia”, sentenció.

Cuando María Belén Ludueña, que además de conductora del ciclo es la esposa del jefe de gobierno porteño Jorge Macri, le preguntó qué de todo lo que se dijo le gustaría desmentir, el empresario fue contundente. “Por lo pronto, lo más importante de todo es decir que no existió infidelidad, no hay historia, no hay terceros en discordia. Con Caro nos tenemos muchísimo respeto, muchísimo amor. Por supuesto tenemos las dificultades que tienen todas las parejas del mundo, pero no se trata de eso. Se trata simplemente de que cada tanto tiempo, las parejas se tienen que volver a elegir. Y nosotros estamos en ese proceso, donde hacemos un balance y un replanteo”, repasó.

Roberto García Moritán aseguró que con Pampita están intentando salvar la relación y descartó el rumor sobre una infidelidad Gerardo Viercovich

“Esto no ayudó para nada, pero estoy seguro de que lo vamos a superar por el amor que nos tenemos”, confió luego de quejarse porque los rumores aparecieron en un momento en el que la situación parecía mejorar. Además, reconoció que sus obligaciones, la vocación de Pampita y los compromisos de cada uno generó un desencuentro. “Estas cosas si no las trabajás, pueden desgastar la relación”, agregó.

En relación con cómo se enteraron de los rumores, Moritán detalló que estaban en su casa con la pequeña Ana, la hija de tres años del matrimonio, cuando escucharon las versiones de crisis. Además, confirmó que decidió salir a hablar en conjunto con Pampita para desmentir los rumores de infidelidades. “Eso me correspondía a mí. No era un tema de ella”, siguió.

La aparición de Marcela Pagano

Marcela Pagano, señalada como la tercera en discordia, espera su primer hijo Ricardo Pristupluk

Quien levantó el guante sobre las versiones de una supuesta relación con Marcela Pagano fue Estefi Berardi. “¿También es mentira que ella en algún momento te llamó la atención por una supuesta conversación en tu teléfono?”, quiso saber la panelista sin mencionar el nombre de la diputada como la persona con la que el economista mantenía un chat. “Totalmente mentira”, reaccionó, categórico.

“Esta es la primera vez que me pasa una cosa de este calibre”, confesó cuando le consultaron a García Moritán si tenía pensado bajar el perfil. También aseguró que no sabe de dónde surgieron las versiones. “Estoy en medio de un mundo en donde la maldad es moneda corriente, la mala leche. La política es un universo muy complejo”, describió, y no descartó que se trate de un “vuelto político”. “Puede ser, estoy seguro de que hay mucha gente que lo está disfrutando”, sentenció. También descartó iniciar acciones legales.

Pampita y Moritán se casaron el 22 de noviembre de 2019 con una gran fiesta para 250 invitados en el Palacio Sans Souci, y de luna de miel se fueron cinco días a París Gerardo Viercovich

Luego de confirmar que Pagano desmintió públicamente que hubiese una relación con García Moritán y señaló que todo se trata de “una locura”, Estefi Berardi retomó el tema del “vuelto político”. “¿Tan sucia está la política que se meten hasta con estas cosas?”, quiso saber. “Mucho peor que eso. Se metió hace mucho tiempo lo peor de nuestra humanidad dentro de la política, y esa es una de las batallas en las que no me voy a rendir. Que digan lo que digan, vamos por seguir peleándola”, dijo el funcionario.

Por último, reveló que intentó hablar con la diputada, quien además cursa el séptimo mes de su embarazo. “Yo quise hablar anoche con Marcela. La llamé, estaba con Caro y no pudimos hablar. Pero hoy hablé con alguien muy cercano a ella que decía lo mismo: que esto no venía por mí, que esto no venía por el lado de ella, no sé bien cómo es. Pero que hay mucha mala leche, no tengo duda”, cerró.

