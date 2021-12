Expulsan a Chris Noth de la serie The Equalizer tras ser acusado de abuso sexual

Chris Noth se encuentra en el ojo de la tormenta. Luego del testimonio de tres mujeres, que apuntaron contra el actor por presunta agresión sexual, la industria decidió tomar medidas contra él, y la última de ellas involucra a la ficción de la cual es protagonista.

Noth es una de las estrellas de The Equalizer, una ficción televisiva que en Estados Unidos, emite el canal CBS. Y ante los hechos de público conocimiento, desde esa emisora tomaron una decisión en lo referido al futuro del intérprete. A través de un comunicado muy breve, el texto afirma: “En lo inmediato, Chris Noth no realizará nuevos episodios de The Equalizer”. La producción de CBS y Universal, de esa manera, desvincula al actor. De momento se espera que el intérprete aparezca en solo un nuevo episodio, que ya terminó con su proceso de grabación y edición.

Esta decisión se confirma pocos días después de las acusaciones por presunta agresión sexual. El pasado 16 de diciembre, dos mujeres que utilizaron el seudónimo de Lily y Zoe, y que no tienen ningún tipo de relación entre sí, revelaron que fueron víctimas de dos casos de presunta agresión sexual, en 2015 y 2004 respectivamente. Zoe contó que tenía 22 años cuando acudió al departamento del actor, y allí fue donde ella comentó que fue víctima de abuso sexual. Poco tiempo después, decidió concurrir a un centro de atención a víctimas de abuso, para tratar el trauma emocional que derivó de ese episodio.

Sarah Jessica Parker y Chris Noth

Por su parte, Lily comentó que el hombre la invitó a su departamento, y que allí fue víctima de Noth: “Estábamos escuchando música y trató de besarme. Lo entretuve pero siguió intentándolo, y yo debería haber dicho que no con más firmeza, pero luego se sacó la ropa (…). Cuando terminó, fui al baño y me sentía horrible, ultrajada, me pedí un taxi y me fui”.

Luego de esos dos testimonios, se sumó una tercera mujer que bajo el seudónimo de Ava, también aseguró ser víctima de abuso sexual por parte del intérprete. En una entrevista publicada en The Daily Beast, la mujer aseguró que Noth encontró un momento a solas para avanzar sobre ella, a pesar de sus constantes negativas: “Era muy fuerte, todo mi cuerpo me dolía al día siguiente”.

Chris Noth (Crédito: HBO Max)

De momento, la posición del intérprete es la de negar todas las acusaciones. Mientras su presente laboral se torna cada vez más complicado, y la industria le cierra las puertas, Noth brindó una nota a The Hollywood Reporter, en la que aseguró: “Lo que contaron las personas que conocí hace años, incluso décadas, es categóricamente falso. Estas historias podrían haber sido de hace treinta años o de hace treinta días, “no” siempre significa “no”, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Yo no agredí a esas mujeres”.

Con respecto a su futuro laboral, Noth tiene en carpeta dos largometrajes que se encuentra en pre producción. Se trata de Someday Sometime, y de Brooklyn All American, proyectos que de momento aún no empezaron a filmarse. Será cuestión de tiempo saber si esos títulos deciden seguir el camino de CBS, y prescindir de los servicios del actor. Por estos días, Noth formó parte de And Just Like That..., el esperado regreso de Sex and the City.