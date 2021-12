Chris Noth, el actor de Sex and the City, acusado por una tercera mujer de abuso sexual

Un reciente informe de la publicación The Hollywood Reporter destapó la olla sobre Chris Noth, más conocido como Mr. Big, el personaje masculino protagónico de la serie Sex and the City, que regresó este año con el revival And Just Like That..., con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis como protagonistas. Dos mujeres lo acusaron de agresión sexual y hace unas horas se sumó una tercera quien, en diálogo con The Daily Beast, pidió ser nombrada Ava, ya que no quiere revelar su identidad.

De acuerdo a su testimonio, el actor de 67 años la agredió sexualmente en su ámbito laboral en 2010, cuando ella, en ese momento de 18 años, se encontraba trabajando en Nueva York. Al finalizar su turno, fue a la oficina de su empleador para retirar el pago de la jornada laboral y Noth, quien previamente le había estado hablando sobre su carrera, la siguió. “Actuaba como si nos hubiésemos metido en ese lugar de manera clandestina, y cuando le dije que no quería, esperaba que eso fuera todo”. Ava añade que Noth hizo caso omiso a su negativa y que abusó de ella. “Era muy fuerte, todo mi cuerpo me dolía al día siguiente”, relató, en alusión a cómo intentó defenderse del ataque.

Chris Noth, denunciado por tres mujeres Richard Shotwell/AP - Invision

“La historia está fabricada, los supuestos detalles que se leen parecen salidos de una mala ficción”, dijo Noth a través de un representante que se comunicó con revista People. De todos modos, las tres acusaciones que se hicieron hasta el momento fueron suficientes para la agencia de talentos A3 Artists, que decidió rescindir su contrato con el actor.

Las primeras mujeres en hablar

Las mujeres que hablaron con The Hollywood Reporter también lo hicieron con seudónimos por miedo: Lily (31) y Zoe (40) no se conocen entre sí, y brindaron testimonios en diferentes momentos, pero en ambos casos detallaron episodios de agresión sexual, que habrían sucedieron en Los Ángeles en 2015 y en Nueva York en 2004, respectivamente.

Lily, quien es periodista, escribió a The Hollywood Reporter en agosto, y Zoe, en octubre. En el primer caso, cuando trabajaba como camarera en 2015, Lily conoció a Noth, quien la invitó a cenar. La joven comenzó a preocuparse cuando el restaurante al que acudieron estaba cerrado. Según su testimonio, Noth la condujo a su departamento. “Estábamos escuchando música y trató de besarme. Lo entretuve pero siguió intentándolo y yo debería haber dicho que no con más firmeza, pero luego se sacó la ropa”, relató la joven, quien brindó duros detalles del episodio.

Chris Noth, junto a Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon en el 2000, cuando Sex and the City obtuvo el Globo de Oro KEVORK DJANSEZIAN - AP

“Cuando terminó, fui al baño y me sentía horrible, ultrajada, me pedí un taxi y me fui”, añadió. Una vez en el auto, llamó a una amiga “llorando totalmente histérica”, y le contó que el actor “tuvo sexo de manera forzosa con ella” y que le dijo que no creía en la monogamia antes de abusarla. Noth, quien también formó parte de la serie The Good Wife, está casado con la actriz Tara Lynn Wilson desde 2012 -aunque su relación comenzó en 2001- y tiene dos hijos, Orion y Keats.

En cuanto a Zoe, tenía 22 años cuando conoció al actor en 2004 en una firma de entretenimiento de alto perfil que trabajaba con famosos. “Él pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. Consiguió mi teléfono de trabajo y me dejaba mensajes. Mi jefa me dijo: ‘Mr. Big está dejando mensajes en tu buzón de voz, relató”. De acuerdo a lo que se lee en su testimonio, Noth la invitó a su departamento. La joven acudió para devolverle un libro que él se había olvidado en la oficina, y allí se produjo el abuso sexual. Según Zoe, fue al hospital Cedars-Sinai, y denunció la agresión ante dos policías, pero no reveló la identidad del agresor por temor a las consecuencias.

Chris Noth regresó a la TV este año con el relanzamiento de Sex and the City

Zoe también contó que en 2006 decidió tratarse en un centro de atención a víctimas de abuso. “Enterré la situación lo máximo que pude, pero después empecé a estar muy mal y finalmente me traté como me habían recomendado”, añadió. En diálogo con The Hollywood Reporter, la directora del centro confirma la asistencia de la mujer al mismo.

La respuesta de Noth