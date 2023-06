Familias ensambladas: el dolor de Jonathan Scott por cómo lo llaman los hijos de su novia, Zooey Deschanel

escuchar

Cuando hace tres años y medio salió a la luz el romance entre Zooey Deschanel y Jonathan Scott, la sorpresa fue inmediata. Ella había anunciado hacía muy poco su separación del productor Jacob Pechenik luego de cuatro años de amor y dos hijos, y él se divertía en el rol del gemelo codiciado de Hermanos a la obra. Sin embargo, el flechazo fue inmediato y la relación, con el tiempo, se fortaleció. Hoy, ya como una pareja establecida, el canadiense que se ganó el corazón del público remodelando casas en la televisión abrió su corazón, contó cómo arrancó la relación con los hijos de la actriz y reveló un aspecto detalle cotidiano que le causó un gran dolor.

La pareja se conoció grabando un episodio de Carpool Karaoke: The Series Instagram

El nombre del padre

En una entrevista que hizo con su hermano Drew para su sitio web, Scott habló sobre las luchas que le tocó enfrentar al formar pareja con una mujer con hijos pequeños, en su caso Charlie, de 6 años, y Elise, de 7. El empresario puntualizó su conflicto en la forma en la que los niños se refieren a él: aseguró que le duele cuando no lo llaman “papá”.

“ No podían decir ´pá´ porque así es como llaman a su abuelo, aunque en un momento tratamos de cambiar la narrativa y lograr que me llamaran papá, pero no lo aceptaron ”, expuso la estrella de Discovery Home & Health en referencia a como cariñosamente en Estados Unidos se llama a los abuelos.

“Tienen a su papá y tienen una gran relación con él, así que él es papá”, explicó utilizando la palabra ´dad´, que en inglés significa papá. De inmediato, reveló cómo solucionaron los chicos el asunto: “Eventualmente, se les ocurrió ‘mi Jonathan’”, continuó. “Entonces, cada vez que cuentan una historia, dicen: ‘Está papá, está mamá, y él es mi Jonathan’” .

Familia ensamblada

A los 45 años, Jonathan se siente pleno con la familia que conformó con la estrella de New Girl. Sin embargo, el hombre que logró crear un imperio relacionado a la decoración junto a su hermano gemelo reveló que a los niños les tomó un tiempo acostumbrarse a su presencia en sus vidas. “ Algo que fue una lucha desde el principio fue que los niños no necesariamente corrieron y saltaron en mis brazos y me dieron un gran abrazo ”, compartió Scott.

El ´padrastro´ de Charlie y Elise recordó otro de los momentos que al principio le chocaron en su nuevo rol. “Recuerdo varias veces en las que salieron con otros niños y cuando uno decía: ‘Oh, tu papá es tan gracioso’, ellos respondían: ‘Ese no es mi papá, es mi Jonathan’. Eso era un poco doloroso” , repasó.

Una de las primeras imágenes de la pareja Twitter

Pese a las dificultades que como familia ensamblada debieron afrontar en un principio, con el tiempo todo se acomodó. “Trabajé en expresarles mis sentimientos y las cosas que me hacen sentir triste y feliz. Creo que es bueno que los niños sepan que los adultos también tienen sentimientos”, contó, y destacó lo fundamental que es tener un diálogo abierto con ellos, “porque a medida que crezcan, seguirán manteniendo esas líneas abiertas”.

Química inmediata

Scott y Deschanel se conocieron en 2019 durante la grabación de un episodio de “Carpool Karaoke: The Series”, para The James Corden Late Show. En este capítulo se unieron las hermanas Deschanel (Emily es la mayor de las dos, reconocida por su protagónico en la serie Bones), a los hermanos Scott. Muy divertidos, tuvieron un día lleno de aventuras y risas. Todo comenzó como una amistad y gustos compartidos, pero se dieron cuenta de que había algo más entre ellos, y se entregaron a la química. El flechazo fue inmediato, y las primeras imágenes trascendieron muy poco tiempo después del divorcio de ella.

Fue el sitio especializado en el mundo del espectáculo HollywoodLife el que publicó las primeras postales de la flamante pareja y las imágenes no dejan dudas de cuál era el vínculo que los unía. En esas fotos, obtenidas por un paparazzi, se los podía ver tomados de la mano camino al restaurante de Little Dom en Silver Lake, California. Se insinuaban muy distendidos y sonrientes, incluso a pesar de haberse dado cuenta de que una cámara de fotos no dejaba de apuntar hacia ellos.

