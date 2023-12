escuchar

El martes se llevó a cabo una nueva gala organizada por la revista ELLE denominada “Women in Hollywood” (”Mujeres en Hollywood”) , que destaca el trabajo de una gran cantidad de artistas de la industria a las que se les rinde homenaje en una noche signada por la camaradería.

Jennifer Lopez, deslumbrante en la gala que la tuvo como protagonista KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la trigésima edición, que tuvo lugar en los estudios Nya de la ciudad de Los Ángeles, se puso el foco en actrices y cantantes que son influyentes en el medio por las carreras que han construido a lo largo de los años y con los diferentes escollos que se les fueron presentando en el camino.

Kerry Washington en la celebración al trabajo de las mujeres en Hollywood MICHAEL TRAN - AFP

Asimismo, se sumaron a la gala las grandes revelaciones que se llevaron todas las miradas recientemente por sus personificaciones tanto en cine como en TV.

La actriz y productora Eva Longoria, muy elegante en los estudios Nya, en Los Ángeles MICHAEL TRAN - AFP

Entre las estrellas reconocidas se encontraban Jodie Foster, Alicia Silverstone, Eva Longoria, Sofia Carson, Dominique Fishback, Kerry Washington, Natasha Lyonne y America Ferrera , entre muchas otras voces femeninas que se destacaron notablemente en 2023.

Natasha Lyonne, muy chic, en una gala que destacó su trabajo en la serie Poker Face MICHAEL TRAN - AFP

Jennifer Lopez, emocionada por su galardón

La actriz y cantante recibió el premio mayor, el denominado “Icon”, en alusión a cómo la artista es un icono indiscutible de la industria, con una permanencia que fue destacada por quinta vez en los galardones a los que la protagonista de Estafadoras de Wall Street acudió con su marido, Ben Affleck.

El look completo de Jennifer Lopez, quien brindó un sentido discurso MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En cuanto a su look, Lopez fue vista con un vestido innovador cuya parte superior estaba conformada por un corsé metálico diseñado por Grace Ling . La cantante de “Love Don’t Cost a Thing” se mostró muy sonriente en el evento, y muy cariñosa con su esposo, su apoyo incondicional.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, muy cómplices en el evento MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además, JLO brindó un discurso que tuvo su paso de comedia: “No tengo un premio Oscar, no tengo un Globo de Oro, no tengo un Grammy, no tengo un SAG, no tengo un Critics’ Choice, pero este mi quinto premio Icon”, manifestó Lopez entre risas.

La pareja posó elegante para los flashes MICHAEL TRAN - AFP

Luego, se puso seria al recordar sus inicios y brindó un mensaje muy significativo: “De todas las cosas que, cuando era chica, soñaba ser, jamás me imaginé esto, jamás pensé que iba a convertirme en un icono”, expresó la cantante, muy emocionada, al recibir el galardón que la conmovió una vez más.

La noche de las mujeres

Alicia Silverstone, muy elegante en la gala de ELLE CHARLEY GALLAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La artista también desfiló por la black carpet junto a colegas del medio que lucieron looks que no pasaron inadvertidos en una noche que reunió a mujeres que lograron ser una fuente de inspiración a fuerza de interpretaciones y producciones que dejaron su huella este año .

Jodie Foster, quien aspira a una nominación al Oscar por NYAD, impecable de negro MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La actriz Zooey Deschanel y un diseño muy llamativo MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

America Ferrera tuvo un excelente año gracias al éxito de Barbie KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La actriz Dominique Fishback realizó un gran trabajo este año en la serie Enjambre, por la que fue nominada al Emmy MICHAEL TRAN - AFP

Kate Beckinsale y un estilo en el que las joyas fueron las protagonistas MICHAEL TRAN - AFP

La actriz y cantante Sofia Carson también fue convocada a la reconocida gala MICHAEL TRAN - AFP

La actriz y activista Jameela Jamil, una de las pocas mujeres de la noche en no elegir el negro para su look Matt Winkelmeyer - Getty Images North America

LA NACION