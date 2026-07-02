Fátima Florez: del show que brindó para la Embajada de los Estados Unidos a su reencuentro con Javier Milei

Hace unos años se propuso abrirse al mercado internacional y el esfuerzo dio buenos frutos: Fátima Florez acaba de volver de los Estados Unidos donde fue parte del Muchachos FanFest en Miami, entre otros compromisos, y volvió para hacer el cierre de la celebración por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos en la Argentina organizada por el embajador Peter Lamelas y su mujer Stephanie, en el Palacio Bosch.

Fátima fue la frutilla del postre y sorprendió a todos con la impecable imitación de Liza Minnelli cantando el clásico “New York, New York”. El presidente Javier Milei fue uno de los invitados que la aplaudieron a rabiar y, según trascendió, después se acercó a felicitarla personalmente. LA NACION habló con la artista para saber cómo fue ese reencuentro y también se refirió a su viaje, contó cómo sigue su vínculo con su ex Norberto Marcos y adelantó que el próximo verano hará temporada en Villa Carlos Paz.

-Estuviste en los Estados Unidos, trabajando y alentando a la Selección, ¿cómo fue la experiencia?

-Llegamos unos días antes de que empezara el Mundial para hacer el lanzamiento del Muchachos FanFest, y yo fui la cara argentina en este show en el que hice hincapié en Shakira, por ser la estrella que abrió el Mundial. Me quedé un poquito más de dos semanas y de Miami me fui a Nueva York a ver salas de teatro y a hablar con productores de allá.

-¿Para llevar tu show a Nueva York?

-Sí, para llevar el show a Nueva York. Tuve algunas reuniones y también hice un viaje espiritual, que lo suelo hacer siempre. Y, obviamente, fui a Kansas para ver el primer partido de la Selección en el que ganamos 3 a 0. Fue espectacular. Fueron semanas en las que no paré de trabajar… Pero siempre, aunque vaya a laburar, trato de meterme tres veces al mar. Es cábala. Aunque sea cinco minutos, no importa. La metida al mar para alcalinizarme un poco y hacer limpiezas energéticas. El mar es sanador. Había un poco de sargazo, pero lo atravesabas y después el agua estaba divina; súper calentita y linda. Volví el lunes pasado. Si me dan los tiempos y Argentina gana el 3 de julio, vuelvo para alentarlos en el próximo partido.

-¿Con quién hacés los viajes?

-Viajé con Estefi, que está en mi producción. Nosotras laburamos juntas desde hace muchos años. Y allá se suma un asistente que es peinador, maquillador. Tengo un equipo chico pero fuerte. Obviamente que allá se incorporan bailarines, músicos, la producción.

-¿Y volviste para la celebración en la embajada de los Estados Unidos?

-La gente del FanFest y quienes me llevaron querían que me quedara hasta el partido del 3 de julio y a mí también me hubiese encantado, pero ya tenía este súper compromiso con la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, que disfruté mucho. La verdad, fue un show de mucho prestigio, muy elegante. Como artista, que me convoquen para el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos es importantísimo. Había embajadores de todo el mundo, gente muy importante. Y más allá de eso, fue un show súper bien armado, y mi performance gustó mucho. Liza Minnelli interpretando “New York, New York” fue el cierre del festejo. El broche de oro de la noche. Así que estaba muy contenta.

"Fue un show súper bien armado, y mi performance gustó mucho. Liza Minnelli interpretando 'New York, New York' fue el cierre del festejo. El broche de oro de la noche" Embajada de los Estados Unidos

-¿Cómo fue el reencuentro con Javier Milei? ¿Son amigos o algo más?

-Lo vi cuando ya estaba arriba del escenario, aplaudiéndome y mirándome como él me mira a mí cuando me ve hacer una performance. Siempre pondera mucho mi trabajo y mis personajes, y esta vez no fue la excepción. Le encantó. Después me hizo una devolución muy linda. Saben que no me gusta hablar de mi vida privada, pero puedo contar que tenemos buen vínculo, sino tampoco hubiese ido a verme al teatro en el verano, y surgió de cantar juntos. Y a raíz de mi presentación en la Embajada surgieron otros shows internacionales. Estoy feliz.

En enero, el presidente Javier Milei, participo del show de Fátima Florez en el Teatro Radio City de Mar del Plata

-¿Es el resultado de tanto trabajo?

-Sí, porque hace varios años que le dedico tiempo a lo internacional. No es fácil que se abran las puertas para ir a otro país. Hay que dedicarle tiempo y talento, y también mucha paciencia. Este año estuvimos en Miami y hubo sold out.

-¿Cómo sigue tu año?

-Ahora nos vamos a Paraguay con Fátima es universal. Y venimos de romperla en Uruguay donde metimos tres sold out. Después tenemos gira por el interior, en las provincias de Cuyo, y me ofrecieron ir al sur del país. En octubre vamos a estar en el Teatro Opera, con muchas sorpresas y con artistas invitados. Va a ser un super mega show. Y voy a hacer temporada de verano en Carlos Paz con Fátima es universal, obviamente con cambios y cosas nuevas. Siempre estoy atenta a lo que pasa, a personajes que puedan surgir; la agenda cambia todos los días. Y me gusta ponerle actualidad más allá de hacer a los personajes icónicos, tanto nacionales como internacionales.

-Estás pasando un momento laboral maravilloso que está empañado por enfrentamientos legales con tu expareja, Norberto Marcos. ¿Cómo lo vivís?

-Siempre se dicen cosas, y no todo es verdad. Tampoco estoy tan atenta ni tan pendiente de todo lo que se diga con respecto a eso. En su momento lo hice, pero no me hacía bien y decidí relajarme un poco porque si no te volvés loca. Siempre digo que mi relación con mis ex es excelente, por lo menos de mi parte. Y yo sé que todos me quieren, me escriben y me hablan porque soy buena gente, porque no soy rencorosa y me quedo con lo mejor. Lo que quiero es que se solucione de una vez por todas. Porque tanto conflicto me parece una pérdida de tiempo, un desgaste para ambas partes. Y no me parece que sea justo.

"Siempre digo que mi relación con mis ex es excelente, por lo menos de mi parte. Y yo sé que todos me quieren, me escriben y me hablan porque soy buena gente, porque no soy rencorosa y me quedo con lo mejor. Lo que quiero es que se solucione de una vez por todas" Gabriel Rossi - LatinContent WO

-¿Con Norberto tenés relación? ¿Se mandan mensajes?

-No, no tenemos vínculo. Hubo algún mensaje de cumpleaños o de fin de año, pero no mucho más que eso. Pero de mi parte siempre dije que va a encontrar una amiga y súper buena onda. No quiero poner energía en esas cosas porque estoy muy focalizada en mi carrera construida desde hace más de 20 años, con 16 años ininterrumpidos de mi espectáculo. Entonces, entiendo que se me vea más sola en el sentido amoroso. Porque me dediqué de lleno a mi carrera y el resultado se ve también con la gente que me apoya.

-¿Y te dicen que te quieren ver de novia?

-Sí (risas). La gente te siente como una integrante más de la familia y es lógico que, a veces, te digan algo así. Me dicen “te quiero ver en pareja, o se te ve espectacular”. Siempre son cosas lindas.