Favio Posca: "A mi mujer y a mí nos entristece tener el 'nido vacío'"

18 de septiembre de 2019 • 16:54

Favio Posca acaba de estrenar nuevo show en el Teatro Metropolitan, Fuckin Posca y lo promocionó en Cortá por Lozano, en Telefe. En una charla íntima con la conductora Verónica Lozano, habló de amor, de sus hijos y de terapia y sorprendió a la conductora revelando la tristeza que se causa encontrarse con el "nido vacío".

"Hace 28 años que estamos juntos con María Luisa, que es psicoanalista. Nos conocimos en la Alianza Francesa, en Mar del Plata. Yo estudiaba porque quería hacer teatro en francés y ella porque quería mudarse a Francia. Nos enamoramos y tuvimos a Manuela, de 25 años, que es psicóloga y vive en Copenhague. Y a Rocco, que tiene 20 y es músico. No nos entristecemos con el tema del nido vacío", contó el actor, emocionado.

Luego, explicó: " Extrañamos pero los vemos felices. Rocco me muestra su material y trato de ser objetivo, pero me encanta lo que hace, y sus letras son muy poéticas. Me río mucho con mis hijos porque me imitan y me sacaron la ficha hace rato". Posca contó que su mujer trabaja junto a él en sus espectáculos: "Luisa me ayuda siempre. Empezamos a armar el show en Amsterdam, andando en bicicleta. Tenemos espacio para el romanticismo. Creo en el amor y cuidamos mucho nuestra relación. Hay piel".

Posca contó también que hace terapia desde hace muchos años. "Mi analista me ayudó a manejar mi energía. Hago terapia con Carlos Ferruelo, que tiene una escuela de pensamiento analógico, y también estoy estudiando. Estudiamos al ser humano desde el espíritu, mente y cuerpo como una trilogía. Eso me calmó, me ubicó y me hizo crecer artísticamente. Todos me dicen que me veo igual y a veces siento que soy como Benjamín Button (película protagonizada por Brad Pitt en la que el protagonista nace siendo un adulto mayor y se vuelve más joven a medida que pasan los años): no envejezco, al contrario".

En este nuevo show, el artista ofrece nuevos personajes pero la gente siempre le pide a clásicos como "Pitito" o "El Perro". "Y no me niego. Los respeto y les doy lo que quieren, pero también abro puertas nuevas. En estos 30 años de hacer espectáculos me han pasado mil cosas. Una vez se cortó la luz a sala llena y tuve que seguir con un generador que me enfocaba sólo mi cara y me enceguecía; no veía pero escuchaba las risas. Otra vez le agarró un patatús a una persona. Lo bueno es que nunca salgo del personaje. Y aprendí a no desconcentrarme con los teléfonos", aseguró.

Fanático de los deportes, Favio recordó el día que le robaron el jet ski en Mar del Plata. "Feo momento, me tuve que comprar otro. Y en pleno corralito. Yo le decía al tipo del banco que necesitaba la plata porque quería mi jet ski. Después pasé al stand up, que es una tabla, y practico tanto en el mar como en el río. Hice crossfit cinco años y ahora me pasé al funcional, hace un par de años".