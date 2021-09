Federico Bal, sobre el casamiento de Barbie Vélez: “Qué mejor que verla pasar un buen momento con un nuevo amor”

Este sábado, Barbie Vélez celebra su flamante enlace con Lucas Rodríguez, en una fiesta con 100 invitados, tras haber dado el sí el 21 de septiembre. En una entrevista radial, su ex, Fede Bal se refirió a esta nueva etapa de la actriz y le deseó la mejor de las suertes.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, el hijo de Carmen Barbieri se refirió primero a su presente laboral: además de haberse probado como jurado suplente de “La Academia”, debutará como conductor en las tardes de eltrece.

“Estoy pasando por un lindo momento. Estoy sano, feliz, y cuando hay trabajo me hace muy bien. El trabajo dignifica. El país y el mundo pasan por un momento difícil, y los proyectos no los evalué teniendo en cuenta el factor económico sino desde un lugar de crecimiento y diversión. Si puedo hacer esto y en mi país, mejor”, expresó el actor.

Hace algunos meses, Bal había compartido en su cuenta de Instagram una reflexión sobre los jóvenes que deciden abandonar el país, y este sábado volvió a referirse al tema: “Elijo el proyecto de vivir y apostar a mi país; de elegir ser feliz en el lugar en el que nací. Conocí mucho el mundo, viaje; tuve la suerte de que mis viejos me llevaron de pibe y más de grande también viajé solo, y sigo eligiendo Argentina aún con situaciones de inseguridad, de pobreza, y viendo el país cómo está. Elijo, muchas veces, sin estar de acuerdo con el gobierno de turno. No es una bandera política, lo digo porque lo siento. El lugar en el que nacés muchas veces dictamina que ese va a ser tu lugar en el mundo durante un tiempo, pero elegir quedarte, conociendo el resto de los lugares, me parece que está bueno”.

“Me gusta dar ese mensaje, porque habiendo tanto exilio de tanta gente joven, sobre todo, y esta fuga de cerebros por la falta de oportunidades, me parece que está bueno que alguien diga ‘me gusta estar acá’”, agregó.

Sobre el proyecto de conducir junto a Laurita Fernández (su ex) una nueva versión de El Juego de la Oca, indicó: “Todavía no nos reunimos formalmente con los responsables del proyecto. Están evaluando varias opciones de conductores y una de ellas es la nuestra. Estemos o no estemos, va a ser una bomba. Es una realidad que todavía no sucedió, pero se filtró. Sabemos que lo que hicimos con Laura, a nivel espectáculo, a la gente le gustó y eso la gente de Kuarzo, la productora, lo tomó como un antecedente a tener en cuenta”.

“Esa propuesta convive con la que me hicieron el Chato Prada y Federico Hoppe, desde LaFlia, de conducir un programa muy, muy, muy lindo. Demasiado no puedo contar, pero la realidad es que estamos muy felices atrás de una gran coconductora -se rumorea que se trata de Eugenia Tobal- con un programa que saldrá al aire en las tardes de eltrece. Tiene que ver con la autogestión, con lo que nos despertó el encierro y la pandemia. Es un reality de gente que realmente va a dar que hablar. Hay famosos y anónimos”, indicó.

A propósito de la posibilidad de trabajar nuevamente con Laurita, la conductora aprovechó para preguntarle por el presente de otra de sus exnovias, Vélez, con quien terminó en muy malos términos. “Qué mejor que ver que una mujer que fue parte de tu vida y que supe amar hoy tenga un buen vivir y un nuevo amor”, indicó Bal.

Y cerró: “Me parece súper valorable y lo único que tengo son momentos de buena onda con una persona que está viviendo un bueno momento”.