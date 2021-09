Así los conocimos y así están ahora: las estrellas, según pasan los años

Hay actores y actrices que se convierten en íconos de una época, pero pocos pueden trascender las exigencias de Hollywood y conservar su estatus sin perder vigencia. Estas estrellas lo lograron. Y para recordar a sus personajes consagratorios, repasar su recorrido frente y fuera de las cámaras y recalar en sus presentes, proponemos este variado recorrido en imágenes.

Nicole Kidman

Nicole Kidman a los 22 años, en Cabo de miedo, y a los 54 en Nueve perfectos desconocidos Imdb

Con su piel de porcelana, sus ojos azules y su rizado cabello rojizo, Nicole Kidman acaparó todas las miradas en 1989 con su protagónico en Terror a bordo. Tenía apenas 22 años. Y cuando todo indicaba que la carrera de la actriz australiana iría en franco ascenso, su romance con Tom Cruise la relegó a un papel secundario tanto en las fotos como en la pantalla (¡y la obligó a no usar tacos para que no se notara la diferencia de estatura entre ella y su entonces amado!). El fin de la pareja llegaría mientras filmaban Ojos bien cerrados. La actriz se casó tiempo después con el músico Keith Urban y tuvo dos hijas. Su carrera retomó su impulso con más bríos, y además de volver a ocupar un lugar de estrella dentro de Hollywood, se convirtió en una de las primeras actrices consagradas en la pantalla grande en probar suerte en la televisión, tanto delante de cámara como en el rol de productora. Así lo hizo, este año -a sus 54- con la miniserie Nueve perfectos desconocidos.

Hugh Jackman

Hugh Jackman a los 32 como Wolverine y a los 52, en Reminiscencia Imdb

Mucho antes de que los superhéroes monopolizaran el mundo del espectáculo, los X-Men desembarcaron en el cine. La primera película de la saga se estrenó en 2000 y si bien contó con un elenco parejo, uno de sus actores se destacó por encima del resto: Hugh Jackman, que por entonces tenía 32 años. Su personaje, Wolverine, fue el único que luego tendría dos películas en solitario. Entre historia e historia del grupo de mutantes de Marvel, el actor australiano nacionalizado británico probó suerte en otros géneros y consiguió el reconocimiento del público y la crítica por su labor en Los Miserables, por el que fue nominado a los premios Oscar. A los 52 años, Jackman acaba de estrenar Reminiscencia y ya se prepara para ponerse en la piel de dos figuras históricas: el apóstol Pablo y Enzo Ferrari, en dos películas que lo tendrán como protagonista. Desde 1996 está casado con Deborra-Lee Furness, la madre de sus hijos Oscar y Ava.

Demi Moore

Demi Moore a los 24, en ¿Te acuerdas de añoche? y en una foto actual, a sus 58 años Imdb

Antes de que se consagrara en la multipremiada Ghost, la sombra del amor, Demi Moore llamó la atención de toda una generación en la comedia romántica ¿Te acuerdas de anoche?. Tenía apenas 24 años y el potencial que Hollywood suele encontrarle a las “girl next door”, esas chicas que son hermosas, pero no tan frías como para ser consideradas inalcanzables. Tras aquella película en la que su personaje se reencontraba con su marido asesinado con la ayuda de una peculiar medium y en la que impuso la moda del pelo cortísimo, Demi se embarcó en varios proyectos. Striptease fue uno de ellos. Para personificar a una madre en apuros que se gana la vida como desnudista se impuso una fuerte rutina de ejercicios y -según dicen- se sometió a algunas cirugías. Separada de Bruce Willis, su marido durante décadas y padre de sus hijas, protagonizó un mediático y tórrido romance con Ashton Kutcher, con quien llegó a casarse. Alejada de los escándalos y muy activa en las redes, en 2020 formó parte del elenco de Songbird y las miniseries Dirty Diana y Brave New World.

Ewan McGregor

Ewan McGregor a los 25 en Trainspotting, y 25 años después en Halston Imdb

A los 25 años, Ewan McGregor saltó a la fama como Renton, el rebelde protagonista de Trainspotting, la película de Danny Boyle que se convirtió en un clásico para la generación X. Luego, filmaría todo tipo de películas, tanto independientes como para los grandes estudios, pero Hollywood pondría sus ojos en él y lo convertiría en una de las estrellas recurrentes de las comedias musicales de principio de este siglo. Así, mostraría también su talento para el canto en Moulin Rouge (2001) y Abajo el amor (2003). A su vez, en 1999 interpretó por primera vez a Obi-Wan Kenobi, un rol que repetiría las siguientes películas de la segunda trilogía de Star Wars. En 2018 solicitó el divorcio de la diseñadora francesa Eve Mavrakis, su esposa desde 1995 y madre de sus cuatro hijas. Tiempo después llegaría el primero y único escándalo de su carrera: se supo que mientras estaba casado, comenzó una relación con Mary Elizabeth Winstead, su compañera de elenco en la serie Fargo, quien se convertiría en la madre de su quinto hijo, Laurie. Este año protagonizó la serie Halston y actualmente graba la miniserie en la que volverá a interpretar al maestro de Anakin Skywalker, para Disney+.

Angelina Jolie

Angelina Jolie en Inocencia interrumpida, al los 24 años, y en Aquellos que quieren mi muerte, de 2020 Imdb

Angelina Jolie empezó a trabajar de niña junto a su padre, el reconocido actor John Voigh, pero el reconocimiento le llegó a los 24 años, con Inocencia interrumpida. Allí compartía cartel con Winona Ryder, la gran estrella del momento, pero fue ella quien terminó quedándose con el Oscar. En 2001 se puso por primera vez en la piel de la heroína Lara Croft, acrecentando aún más su popularidad. Su labor humanística y su sonado romance con Brad Pitt -a quien conoció en el rodaje de Señor y Señora Smith, y con quien formaría una familia numerosa- terminaron de perfilar su imagen de mujer fuerte y de grandes convicciones. Este año estrenó Aquellos que desean mi muerte y está por debutar en el Universo Cinematográfico de Marvel como Thena en una de las grandes apuestas de este año, Eternals.

Jennifer Connelly

Jennifer Connelly a los 16 años en Labertinto, y a los 50 en Snowpiercer Imdb

Jennifer Connelly comenzó su carrera como modelo publicitaria a los 10 años y si bien ya había trabajado en varias series y películas, en 1986 se convirtió en estrella, con tan solo 16 años, al protagonizar Laberinto junto al genial David Bowie. Si bien nunca dejó de trabajar, la película Requiem para un sueño, de Darren Aronofsky, le sirvió para demostrar su poderío como actriz. Luego llegaría Una mente brillante, con la que cosecharía un Oscar y un Globo de Oro. Filmando esa película conoció a quien hoy es su esposo, Paul Bettany, el padre de sus dos hijos. En los últimos años, al igual que varios de sus colegas, descubrió en las producciones vía streaming una plataforma para seguir creciendo, y se convirtió en protagonista de Snowpiercer. En 2022, además, se estrena Top Gun: Maverick, la secuela del recordado film que catapultó a Tom Cruise, que la tiene como protagonista femenina.

Richard Gere

Richard Gere a los 33 años en Reto al destino y en 2019, en Motherfatherson Imdb

Richard Gere ya había llamado la atención en 1979, en el thriller con tintes eróticos Gigoló americano, pero sin dudas su nombre y su cara se hicieron conocidas mundialmente en 1982, cuando se convirtió en el cadete Zack Mayo, en la celebrada Reto al destino. En ese momento, Gere tenía 33 años. Luego vendrían otros grandes éxitos, como Sin aliento, Mujer bonita, Novia fugitiva y Chicago. Gere abrazó el budismo y se convirtió en una de las principales voces defensoras de los derechos de regugiados y comunidades indígenas. Estuvo casado, en segundas nupcias, con Cindy Crawford. Actualmente, está casado con la activista española Alejandra Silva, madre de sus dos hijos menores. En 2019, protagonizó la miniserie MotherFatherSon.

Kevin Costner

Kevin Costner a los 32 en Sin Salida y en 2020, en Yellowstone Imdb

Para 1987, el rostro de Kevin Costner ya había aparecido en una decena de películas, pero ese año, sin dudas, fue clave en su carrera. El estreno casi simultáneo de Sin salida y Los intocables hizo que se convirtiera en uno de los actores más importantes de su generación y que los éxitos, a partir de ese momento, comenzaran a sucederse. En su vida personal, siempre supo escaparle a los escándalos. Está casado desde 2004 con la modelo Christine Baumgartner, madre de sus tres hijos. Entre 2018 y 2020 protagonizó la miniserie Yelowstone y en 2021 los fanáticos de los superhéroes de DC pudieron escuchar su voz -como Jonatan Kent, el padre adoptivo de Superman- en el festejado corte de La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

Sharon Stone

Sharon Stone a los 34, en Bajos Instintos, y a los 63. Imdb

Cuando Sharon Stone saltó a la fama, con su comentadísimo protagónico en Bajos instintos, tenía 34 años y un interesante recorrido en la pantalla grande. Debutó, como extra, bajo las órdenes de Woody Allen en Recuerdos y ya había formado parte de los elencos de Irreconciliables diferencias, Las minas del rey Salomón, Nico y El vengador del futuro, pero su interpretación de Catherine Tramell, aquella asesina irresistible, hizo que todo el mundo hablara de ella. El famoso cruce de piernas del personaje en medio de un interrogatorio policial se convirtió en una escenas icónica y ayudó, en parte, a que Stone se convirtiera en la sex symbol del momento. Sin embargo, la actriz tenía mucho más para ofrecer, y lo demostró años después en Casino; gracias a su desempeño en la película de Martín Scorsese recibió sus primeras nominaciones para los premios Oscar y Globos de Oro. Más tarde llegarían más nominaciones por sus trabajos en El poderoso y La musa. Este año, la actriz publicó su libro autobiográfico The Beauty of Living Twice, en el que sorprendió con varias revelaciones; entre ellas, que grabó aquella recordada escena de Bajos instintos engañada por el director Paul Verhoeven. Pasó por el altar varias veces y adoptó tres hijos.

Bruce Willis

Bruce Willis a los 30, en Moonlighting, y en una foto de 2021 Imdb

Antes de dedicarse de lleno a la actuación, Bruce Willis probó suerte como detective privado, soldador, mesero y empleado de una compañía de seguridad privada. Pero en 1985, cuando tenía 30 años, la suerte golpeó a su puerta. Sin demasiadas esperanzas concurrió al casting de una nueva serie, y terminó quedándose con el papel por el que habían audicionado más de 3 mil actores. Aquella serie, Moonlighting, en la que compartía cartel con la ya consagrada Cybill Shepherd, tuvo cinco temporadas y sirvió como plataforma de despegue para su carrera. En el cine, su primer gran éxito fue Cita a ciegas, y le siguieron la saga Duro de matar, El color de la noche, Pulp Fiction, 12 Monos, El quinto elemento, Armageddon, Sexto sentido y Sin City. Desde 1987 hasta 2000 estuvo casado con Demi Moore y en 2004 contrajo matrimonio con la modelo y actriz británica Emma Heming, madre de sus dos hijas menores. En 2021 se estrenaron dos de sus últimas películas, Cosmic Sin y Medianoche en el Switchgrass, mientras que más de una decena de films próximos a estrenarse lo tienen como protagonista.

Antonio Banderas

Antonio Banderas a los 22, en Laberinto de pasiones, y a los 63 Imdb

Cecilia Roth contó en una reciente entrevista que estuvo presente en el preciso memomento en el que Pedro Almodóvar conoció a Antonio Banderas. Corría 1982 y un conocido del realizador le había recomendado ver a un joven actor que trabajaba en la puesta de La ciudad y los perros. Roth concurrió con él al teatro, y los dos quedaron maravillados ante el talento del actor. Inmediatamente, el director lo convocó para participar de Laberinto de pasiones, la primera de una larga y exitosa lista de películas que filmaron en conjunto. Una década después, Banderas haría su desembarco en Hollywood: Sus primeros éxitos allí fueron La casa de los espírutus, Philadelphia y Entrevista con el vampiro. Tras dos largos matrimonios con las actrices Ana Leza y Melanie Griffith, madre de su hija Stella del Carmen, en 2014 comenzó su relación con la especialista en finanzas alemana Nicole Kimpel. Este año, a sus 61, esterena dos películas: Competencia oficial -de los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat- y Duro de cuidar 2.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson a los 18, en Perdidos en Tokio, y en 2021, como protagonista de Black Widow Imdb

Cuando Sofia Coppola la eligió como protagonista de Perdidos en Tokio, Scarlett Johansson tenía 18 años y una extensa carrera en el mundo del espectáculo. Aquel film celebró el amor entre la actriz y la cámara y la elevó a otra categoría. Ya no era solo una niña bella y fresca; era una gran actriz merecedora de atención. Luego vendrían otros proyectos, como Match Point, La isla, La dalia negra, El gran truco, La otra Bolena, Vicky Cristina Barcelona e Iron Man 2, la película en la que se puso por primera vez en la piel de la heroína Black Widow. En 2008 se casó con Ryan Reynolds, pero el matrimonio no prosperó. Pasó por el altar por segunda vez junto al publicista francés Romain Dauriac, padre de su única hija, Rose Dorothy. En 2020, confirmó su casamiento con el actor Colin Jost, y este año fue madre de su segundo hijo, Cosmo. Scarlett no tiene redes sociales y es muy cuidadosa con los aspectos de su vida que quiere mantener en reserva. Este año se estrenó Black Widow, la primera película de la heroína en solitario y seguramente la última en la que Johansson se pondrá al servicio de Disney, tras la comentada demanda que presentó en contra de la compañía.

Pierce Brosnan

Pierce Brosnan, en Remington Steel, y a los 68 años Imdb

Pierce Brosnan resaltó de inmediato cuando la serie Remington Steel -en la que conformaba una explosiva dupla con Stephanie Zimbalist- se estrenó, allá por 1982. Su elegancia, su porte, su acento británico y su faciliad para el humor ayudaron a que ese irandés desconocido para el gran público estadounidense fuera ganándose su propio lugar en aquellas tierras. Y si bien nunca abandonó Hollywood, su gran éxito se lo debe a un compatriota: James Bond, el agente 007, a quien le prestó su cuerpo por primera vez en GoldenEye, de 1995. En 1977 se casó con la actriz australiana Cassandra Harris, madre de dos hijos a los que el actor adoptó. Seis años más tarde llegaría a sus vidas Sean, el hijo de ambos. En 1991, la tragedia sacudió a la familia: Cassandra murió, víctima del cáncer. En 2001, el actor selló su unión con la periodista Kelly Shaye Smith, con quien tuvo a sus dos hijos menores, Dylan y Paris. A pesar de los golpes, Brosnam nunca dejó de trabajar. Este año se estrenan tres de sus últimos proyectos cinematográficos: Los inadaptados, False Positive y Cenicienta.

Natalie Portman

Natalie Portman a los 13 y a los 40 Imdb

Si se trata de crecer frente a cámara, el caso de Natalie Portman sea quizá el más paradigmático. En 1994, con solo 13 años, enamoró a todos interpretando a Matilda en El perfecto asesino y nunca dejó de filmar. En 1999 se convirtió en la princesa Amidala, la madre de los míticos Luke y Leia, en la segunda trilogía de Star Wars. Luego, opacaría a la mismísima Julia Roberts en Closer y protagonizaría V de Venganza, La otra Bolena y El cisne negro. Por su labor en la película de Aronofsky se convirtió en una de las pocas actrices en alzarse con el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el premio del Sindicato de actores. En 2011 le prestó el cuerpo por primera vez a Jane Foster, el eterno amor de Thor. El año próximo, tras breves intervenciones en el UCM, Portman tendrá su revancha: será quien levante el poderoso martillo del dios escandinavo, convirtiéndose así en heroína, en Thor: Love an Thunder. Tras sonados romances con los actores Lukas Haas, Jake Gyllenhaal, Gael García Bernal y el cantante Devendra Bandhart, dedició formalizar con el coreógrafo Benjamín Millepied, a quien conoció en el set de Cisne negro y quien se convirtió en padre de sus hijos, Aleph y Amalia.

Michelle Williams

Michelle Williams en Dawson Creek, a los 18, y en la actualidad Imdb

Cuando se convirtió en la recordada Jen de Dawson Creek, Michelle Williams ya tenía en su haber más de 20 participaciones en series y películas. En aquella serie de temática adolescente corría la peor de las suertes: no contaba con los parlamentos interminables de Katie Holmes, ni con los conflictos existenciales del personaje interpretado por James Van Der Beek, ni con la posibilidad de desplegar el humor y la ironía que los autores le daban a Joshua Jackson. Y, para colmo, ¡terminaba muriendo! Sin embargo, logró salir airosa de aquella experiencia. Y, lejos de los flashes, los romances mediáticos y los escándalos, fue construyendo un camino firme a fuerza de talento, versatilidad y buenas elecciones tanto en películas independientes como de grandes estudios. En 2005 conmovió al público con su interpetación de Alma, la mujer engañada por su esposo en Secreto en la montaña. Allí conoció a Heath Ledger, de quien se enamoró perdidamente. Juntos fueron padres de Matilda Rose. En septiembre 2007, decidieron separarse en buenos términos y un año más tarde, la muerte del actor pondría a Hollywood de luto. En 2020 nació su segundo hijo, William, fruto de su relación con el director Thomas Kail. Fue cuatro veces nominada a los premios Oscar, en 2005 por su trabajo en Secreto en la montaña, en 2010 por Blue Valentine, en 2011 por Mi semana con Marilyn y en 2016 por Machnester junto al mar. Este año se la podrá ver intepretando nuevamente a Anne Weying en la secuela de Venom.

Keanu Reeves

Keanu Reeves a los 27, en Punto límite, y a los 57, en Matrix Resurrecciones Imdb

En 1991, Keanu Reves interpretó a un policía encubierto en Punto límite y a un taxiboy en busca de sus raíces y su destino en Mi mundo privado, y desde ese momento y dejó a Hollywood sin alternativa: todos debían prestar atención a ese joven de 27 años que se movía con soltura tanto en trhillers como en películas sensibles y personales. Así, llegarían luego Drácula, de Bram Stoker; Máxima velocidad, Un paseo por las nubes, El día que la Tierra se detuvo, Los suplentes, El abogado del diablo. En 1999 se calzó por primera vez el traje de Neo, en Matrix, y se convirtió en todo un ícono de aquella época. Le seguirían otros dos personajes con los que dejaría su marca: Constantine y John Wick. Como contracara del éxito, en 2001, mientras se preparaba para filmar las dos secuelas de Matrix, su novia, Jenniferr Syme falleció en un accidente automovilístico. Muy receloso de su intimidad, Reeves dedició en 2019 “blanquear” ante la prensa su largo noviazgo con la artista Alexandra Grant. Actualmente, se prepara para el estreno de Matrix Resurrecciones mientras filma la cuarta película de John Wick.