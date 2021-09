¡Pura alegría! Lucas Rodríguez y Barbie Vélez, listos para convertirse en marido y mujer

Barbie Vélez soñaba con un casamiento convencional, de blanco, y llegó su gran momento. La actriz formaliza este martes su amor con Lucas Rodríguez junto a familiares y amigos en un salón en San Telmo; este sábado, en tanto, celebrarán una boda con 100 invitados donde cumplirá una de sus fantasías de cuando era niña. Si bien ahora todo es dicha, su romance con el hijo de la expareja de su madre, Nazarena Vélez, en un principio fue cuestionado.

Después de varios desencuentros amorosos, entre ellos el mediático conflicto con Fede Bal, Barbie se enamoró de su hermanastro. Cuando trascendió el romance, ella aclaró que nunca habían convivido y que si bien se habían visto en varias oportunidades, realmente se empezaron a “conocer” años después de que Fabián Rodríguez, el padre de Lucas y pareja de Nazarena, se quitara la vida, en 2014. “Nos veíamos en el cumple de Thiago [el hermano que tienen en común] y poco más. Nunca hubo convivencia ni vacaciones juntos. Digamos que lo conocí hace poco más de cuatro años cuando me hice amiga de su hermana Camila. Empezamos a cruzarnos, a charlar, a salir. No lo contamos desde el inicio porque queríamos ver a donde llegaba. Fuimos precavidos hasta que nos dimos cuenta de que funcionaba; nos queríamos y lo contamos”, contó la actriz a LA NACION.

El romance avanzó firme y un día Barbie se llevó una sorpresa. “Hace cuatro años que vivimos juntos y no hablábamos de boda, por eso me sorprendió cuando me lo propuso en diciembre pasado, en un viaje familiar a Punta Cana. No me lo esperaba. Además creímos que la pandemia se había terminado, aunque siempre tuvimos la idea de un casamiento íntimo y no de invitar conocidos por invitar. Empezamos a organizarlo en febrero pasado y era un día a día porque en abril volvimos a fase 1, había restricciones. Habíamos plantado la fecha de 21 de septiembre en el civil y 25 la fiesta y dijimos: ‘Si se puede, se hace, y si no será un civil chico para nuestras familias’. No nos volvimos locos, pero teníamos esperanza de hacerla”, reveló en diálogo con este medio.

Lucas Rodríguez le pidió casamiento frente al mar. “Estuve medio desaparecida porque me vine de viaje con mi familia, por suerte pudimos hacerlo, Decidimos incorporar a otros miembros del clan y venir este año también”, contó antes de compartir un mensaje donde le daba al mundo la noticia. “¡Sí! ¡Hoy y siempre!”, escribió Barbie en sus redes, junto a una foto de ambos, abrazados en la playa con el emoji de un anillo.

Los preparativos del casamiento de Barbie Vélez instagram.com/barbiepucheta

Más tarde y en cuanto a las tradiciones, Barbie aseguró que quería respetar la costumbre de llevar algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul. También habló del salón que eligieron, y comentó que todo fue “milagroso” por el tiempo récord en que consiguieron el lugar: “Fue el primero que visitamos y nos encantó, sentimos que es el ideal porque queremos que la ceremonia sea al aire libre con mucho verde y naturaleza”. Además, en diálogo con este medio, sumó más detales: “El salón queda en Maschwitz, tiene un lugar hermoso y enorme afuera, donde va a ser la ceremonia y recepción, y la comida va a ser adentro. Lucas no es católico, no es religioso, así que vamos a hacer una ceremonia laica ahí mismo, al atardecer, a las 18. Y va a durar todo lo que nos dejen”.

Los preparativos del casamiento de Barbie Vélez instagram.com/barbiepucheta

Sobre las sorpresas, reveló: “Va a haber una banda, que es un regalo de mi papá (Alejandro Pucheta). Va a haber cosas tradicionales, como el vals, el ramo y otras más modernas. Todo muy personalizado. Es un mix hermoso que planeamos con mucha esperanza, con ganas y nos va a acompañar la familia y los amigos más íntimos. El único famoso es José María Muscari, que es un gran amigo. Es todo un esfuerzo hacer un casamiento hoy en día y hay gente a la que queremos mucho y no pudimos invitar y lo entienden”.

Los preparativos del casamiento de Barbie Vélez instagram.com/barbiepucheta

Sobre la luna de miel, Barbie contó que dos días después de la boda ella viajaba a Uruguay a grabar una serie y él se tenía que quedar a trabajar. “Planeamos irnos unos días, no sabemos donde, cuando termine la grabación”, reveló.

En cuanto a la reacción de su madre con la noticia, la actriz contó: “Mi mamá es un amor, me acompaña en todo, junto con Lucas, claro. Ya me hice la última prueba de los vestidos y ahí ella estuvo conmigo”. En la víspera de la unión, Barbie compartió algunas imágenes, desde el vestido a ella y Lucas haciéndose una máscara facial para estar espléndidos.