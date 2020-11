Embarazada de siete meses, Felicitas Pizarro dio positivo en Covid

En una misma semana, Felicitas Pizarro supo había dado positivo de coronavirus y su esposo, Santiago Solernó, que también contrajo la enfermedad, tuvo que ser internado de urgencia tras sufrir apendicitis. La situación familiar se vio todavía más agravada puesto que la jurado de El gran premio de la cocina también está embarazada, lo cual hizo saltar las alarmas.

Tras compartir en sus historias de Instagram que transita el cuadro de Covid-19 con tranquilidad, la cocinera contó hoy en Los ángeles de la mañana los pasos que siguió luego de ser notificada del resultado de su hisopado.

"Me siento muy bien, vengo asintomática. Estoy embaraza de siete meses, así que súper controlada por mi médico. Lo primero que hice fue llamar al obstetra, hablé con él y me dijo que no me preocupara", contó Pizarro en diálogo con Ángel de Brito.

Y contó: "Quedé embarazada al principio de la cuarentena y mi primera pregunta al obstetra fue si podía seguir trabajando, seguir yendo al canal, cuidándome. Me dijo que sí, que no había ningún problema, que me cuide y que lo que a mí me hiciera feliz iba a hacer que el embarazo fuera mejor: si era seguir trabajando, que lo hiciera. Tomé esa decisión y seguí trabajando y cuidándome y ahora me tocó este positivo. Por suerte soy asintomática".

En cuanto a la salud de su esposo, el propio Solernó compartió en sus redes sociales que ya recibió el alta médica y que volverá a su casa para seguir en aislamiento junto a su familia.

