Felicitas Pizarro contó que su esposo dio positivo en coronavirus, pero tuvo que ser internado por otro motivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de noviembre de 2020 • 17:09

Felicitas Pizarro confirmó el martes que dio positivo en coronavirus, y luego contó que su esposo, Santiago Solernó, también contrajo la enfermedad. La jurado de El gran premio de la cocina está embarazada de su segundo hijo, y vivió un susto durante el aislamiento: su marido tuvo que ser internado porque sufrió apendicitis.

La jurado del concurso de cocina de eltrece está cursando los siete meses de gestación de su segundo embarazo y se contagió de COVID-19 durante las grabaciones. Recordemos que Juan Marconi fue el primero en dar positivo tras realizarse el hisopado, y luego se sumaron Carina Zampini y la propia Pizarrro.

Felicitas Pizarro contó cómo se siente desde que dio positivo en coronavirus - Fuente: Instagram 01:02

Video

"Les quería contar a todos que estoy bien, muy bien. No me siento mal, no tengo síntomas y estoy igual que antes de ser un caso positivo", aseguró en un video a través de sus historias de Instagram.

"Estoy acá como si nada, por suerte nos tocó así. Hasta la semana que viene nos quedamos en casa y después retomo el programa", comentó. "Mi bebito está perfecto, porque yo estoy bien, y estoy siendo controlada por mi médico", agregó, minutos antes de revelar que hubo un inesperado cambio en la salud de su marido.

Felicitas Pizarro contó el "combo" que está viviendo: COVID, apendicitis de su marido, y embarazo Crédito: Instagram

"Bueno, cuando decíamos que estábamos bien, obvié esto", reconoció la nieta del músico Juan Carlos Saravia, junto a una imagen de su esposo en el hospital. "¡Bingo! Covid y apendicitis, lindo combo", expresó con humor Solernó en sus stories.

En las últimas horas el marido de Pizarro comunicó que ya recibió el alta médica y que volverá a su casa para seguir en aislamiento junto a su familia. La pareja además se animó a hacer su primer programa de cocina juntos desde su casa, Contigo pan y cebolla, en la pantalla de El Gourmet.