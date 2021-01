Felicitas Pizarro fue mamá nuevamente, nació Indalecio

Felicitas junto a Inda Crédito: Instagram

Durante el domingo Felicitas Pizarro le dio la bienvenida a su hijo Indalecio. La cocinera compartió en redes sociales la feliz noticia, junto a una foto en la que se encuentra con el bebé recién nacido. Se trata de su segundo hijo luego de Ramón, quien ya tiene cuatro años.

En su cuenta de Instagram, Felicitas escribió: "Y un 17/1/2021 nos encontramos del otro lado de la piel. Gracias @santisolerno por hacerme mamá una vez más. ¡Te amo! Inda, sos y serás nuestro regalo del cielo a un año de tu partida Tatata". Sobre el final de su posteo, la cocinera se refiere a su abuelo Juan Carlos Saravia, miembro de Los Chalchaleros, que falleció el 17 de enero del año pasado.

Con la mente puesta en el inminente nacimiento de Inda, la cocinera se había despedido el pasado seis de enero del ciclo El gran premio de la cocina, donde oficiaba de jurado. En ese momento, Felicitas compartió la emoción que le supuso tomar distancia de ese programa: "Lo que me cuesta dejar @gpcocina me hace dar cuenta lo que adoro mi trabajo y a toda la gente que forma parte de este programa mágico. Después de casi nueve meses me toca irme como dije, para hacer el trabajo más lindo del mundo que es el de ser MAMÁ".

Pocos minutos luego de publicar la llegada de Inda, los mensajes de felicitaciones no tardaron en aparecer. La publicación alcanzó miles de "Me gusta", y muchos colegas de Felicitas la saludaron. Juan Marconi, Jimena Monteverde (que la reemplaza en El gran premio de la cocina), Carina Zampini, Dolli Irigoyen y Ximena Saenz fueron solo algunas de las personas que celebraron el nacimiento del bebé.

Por su parte, el papá de Inda, Santiago Solerno, también compartió la llegada de su hijo en redes y escribió: "Finalmente llegó el día. ¡Bienvenido Indalecio! @felipizarro de nuevo me hiciste la persona más feliz del mundo".

¡Bienvenido Indalecio!

