El gran premio de la cocina: Felicitas Pizarro se quebró en su último programa

Felicitas Pizarro, presidenta del jurado en El gran premio de la cocina, se emocionó este miércoles hasta las lágrimas al despedirse del ciclo Crédito: eltrece

7 de enero de 2021 • 11:36

La cocinera Felicitas Pizarro, que espera a su segundo hijo, Indalecio, se encuentra en la recta final del embarazo. Este miércoles, Carina Zampini, la conductora de El gran premio de la cocina, anunció que era el último día de la presidenta del jurado en el programa.

"Es un día muy especial para todos nosotros porque es el momento de dejarla ir por un ratito, porque Indalecio está pidiendo pista", avisó Zampini. A continuación, le pidió a la jurado que se acercara. Pizarro estaba visiblemente emocionada.

"Está así desde que comenzó el día porque sabía que era su último día. Por supuesto, mañana ella tiene que comenzar su licencia por maternidad porque Indalecio quiere salir y ella necesita un poquito de descanso, la quieren en casa", siguió explicando la conductora.

Carina Zampini destacó que Pizarro estuvo "todo el día" conmovida Crédito: eltrece

Y agregó con una sonrisa: "Hermosa Feli, todo el embarazo hermoso, te vamos a extrañar un montón. El primero que está diciendo que te va a extrañar es Petersen". Entonces, la cámara enfocó al parrillero, a quien también se lo veía conmovido. Luego, entre lágrimas, Pizarro dijo unas palabras.

"Yo les quiero agradecer un montón, porque desde que me enteré que estaba embarazada, creo que lo dije primero acá antes que a mi mamá y a mi papá porque tenía que trabajar, porque había una pandemia, me daba miedo, y me trataron bárbaro todos todo el tiempo", expresó la cocinera.

Mientras se secaban las lágrimas, Pizarro continuó con los agradecimientos: "Gracias a todos, al jurado, a Cari que siendo mamá y mujer siempre estaba muy atenta a todo, a Juan que me hacía los mejores piropos para una embarazada. Voy a extrañar un montón a Chris y Mauri, los quiero un montón, me encanta, desde que llegó Mauri le trajo un montón de alegría al programa, a mí y a Chris".

A continuación, habló de la relación con su compañero más antiguo del ciclo: "Chris es para mí un gran amigo, muy generoso, muy compañero, lo quiero un montón. Paso más tiempo con él que con mi marido, pero bueno, estoy muy feliz y me voy a hacer el trabajo más lindo del mundo que es el ser mamá, así que mamá de dos. Después les cuento cómo me va".

Para cerrar, Pizarro le habló a los participantes del certamen: "Gracias a ustedes, los voy a ver por tele, voy a ver al ganador de El gran premio por televisión, los veo cocinando muy bien. Me despido, pero voy a estar siguiéndolos ahí, les deseo mucha suerte en esta competencia".