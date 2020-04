La actriz de Amas de casa desesperadas está orgullosa de que su hija haya podido ingresar a la universidad, tras el escándalo por su condena de pago de sobornos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2020 • 16:59

Felicity Huffman estuvo presa durante 14 días en octubre último por su participación en una red de sobornos para asegurarse de que su hija mayor, Sophia -de 19 años- pudiera acceder a la universidad que quería . Tras cumplir su condena y haberse disculpado públicamente, su hija volvió a rendir el examen de ingreso y lo aprobó por sus propios méritos .

"Felicity está tan orgullosa y agradecida por el hecho de que Sophia se mantuvo con la cabeza en alto durante todo este tiempo", le dijo una fuente cercana a la actriz a la revista People ."Fue un momento muy doloroso y desafiante, y ella lo atravesó con mucha fortaleza", agregó. Recordemos que Huffman asumió su culpa el año pasado ante el tribunal y reconoció haber pagado una suma de 15 mil dólares para que modificaran los resultados de los exámenes de admisión a la universidad de su hija.

El día que Felicity Huffman se presentó ante la Justicia, acompañada de su esposo, William H.Macy, y reconoció su culpabilidad Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Además, la actriz había asegurado ante el juez que su hija no sabía de su accionar, y que esto le había ocasionado una gran crisis familiar. Sin embargo, mientras estuvo en prisión contó con la visita de su esposo, el actor William H. Macy , y de su hija, fruto de esta unión. Juntos también son padres de Georgia, de 18 años.

Sophia Macy fue aceptada en la Universidad Carnegie Mellon y asistirá al prestigioso programa de teatro en el otoño norteamericano, si es que las instituciones educativas de nivel superior abren sus puertas, dado el contexto de pandemia de coronavirus ; caso contrario, comenzará las clases de manera virtual. La joven de 19 años fue quien compartió las noticias en Instagram cuando actualizó los datos de su biografía y agregó las iniciales de su universidad: "CMU Drama '24"

Cabe recordar que tras el escándalo al conocerse las acciones de su madre, la hija de la actriz había sido rechazada por la universidad, y recientemente le dieron la posibilidad de que vuelva a dar el examen para reevaluar su caso. Tras aprobarlo, Huffman no pudo evitar sentirse orgullosa de la entereza de su hija.

"Me avergüenza el dolor que le he causado a mi hija,porque ella no lo sabía y también la traicioné. A mi familia, mis amigos, mis colegas y la comunidad educativa", asumió la protagonista de Amas de casa desesperadas frente a la justicia. Además de las dos semanas en la cárcel, tuvo que pagar una multa de 30 mil dólares , cumplir con 250 horas de servicios comunitarios y asumir la libertad condicional durante un año .