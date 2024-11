Fernán Mirás: una hijastra famosa, un matrimonio que naufragó y la periodista cultural que lo acompañó en el momento más crítico de su vida

Cuando Fernán Mirás se separó después de veinte años de su mujer, María Amelia Chaves, y la prensa quiso saber si volvería a apostar al amor, él respondió: “Sí, obvio. Pero creo que eso llega o no llega. Las veces que me enamoré fue cuando menos lo esperaba”. Y así fue como Eugenia Zicavo llegó a su vida, sin buscarla ni esperarla.

Se conocieron de casualidad en un set de televisión, en el verano de 2020, y fue un flechazo. Tanto que al poco tiempo se fueron a vivir juntos, aunque quizá la pandemia por el covid-19 aceleró un poco la convivencia. Les fue muy bien, por lo que luego eligieron compartir el departamento a conciencia. Eugenia es periodista, socióloga, e influencer de vasta actividad cultural que conduce Marcar como leído, en Futurock. La pareja se hizo fuerte de entrada, porque al año y pico de estar juntos, en el 2021, Mirás sufrió un aneurisma y ella lo acompañó día y noche . Y cuando el actor recibió el alta, ella publicó en sus redes: “No suelo subir fotos privadas, pero hoy este chico volvió a casa después de casi 20 días de internación y estoy tan feliz de que esté bien, que quiero compartirlo con el mundo todo. Te amo, Fernán Mirás, siempre”.

Juntos en las buenas y en las malas

El actor siempre mantuvo un perfil muy bajo y pocas veces habló de su vida privada. Sin embargo, el grave problema de salud que atravesó lo aflojaron, y en las entrevistas posteriores se permitió abrir su corazón.

“ Lo que me pasó fue un sacudón, y me modificó un montón de cosas . Era una mañana, yo estaba tranquilo en lo de mi novia, de repente sentí un dolor de cabeza muy fuerte, muy raro, pero no tomé nada porque no quería tapar los síntomas”, contó en Intrusos, por América. Y también le confesó a LA NACIÓN: “Me cuesta hablar de eso porque lloro cada vez que me acuerdo. Sin embargo, estoy viendo si de tanto acordarme, se me pasa y lo supero. El momento más fuerte fue cuando me dijeron que me iban a operar de la cabeza, que era lo único que se podía hacer. Y dije ‘qué hago, a quién le aviso’. Entonces le avisé a mi novia, para que les avise a mis hermanos y a la madre de mis hijos”.

"Lo que me pasó fue un sacudón, y me modificó un montón de cosas", admitió Mirás sobre el episodio clínico que sufrió en 2021 Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Cuando me di cuenta que todo se podía terminar ahí (se emociona), les dejé un mensaje a mis hijos, algo casual, hablándoles de otras cosas y en el medio les decía que los amaba. El único que tiene teléfono es el más grande, Santiago, así que se lo dejé a él pero con masajes para los mellizos, Sebastián y Sofía. Algo así como ‘ya que estás, decile a tu hermana que la amo, y a tu hermano también’. Y cuando terminé dije, ‘bueno, ya está, ahora no queda nada salvo que me operen y tiren los dados’. Mis hijos ahora están bien, tranquilos”, explicó en esa entrevista.

Casados con hijos

Fernán Mirás y María Amelia Chaves se conocieron en el 1999, se casaron al año siguiente y en los casi 20 años que estuvieron juntos fueron padres de Santiago, en el 2008 y de los mellizos Sebastián y Sofía, en el 2013. Se separaron en el 2018, sin escándalos. Fue mientras interpretaba a Samuel Trauman en Argentina tierra de amor y venganza, y entonces el actor decía: “Nos separamos el año pasado. ¿Cómo estoy? Muy bien. A lo largo de casi veinte años juntos tuvimos crisis y probamos todo. Hasta hicimos terapia de pareja, y aunque todo el mundo dice que está hecha para separarse, en mi caso no fue así; nos vino muy bien . Seguimos juntos un tiempo más hasta que nos separamos. El matrimonio es así, a veces funciona y otras no, pero tenemos una excelente relación. Fue todo muy conversado. No se podía más”, se sinceró.

Antes de ese matrimonio, Fernán Mirás fue padrastro de la actriz Violeta Urtizberea porque estuvo en pareja con Gabriela Ferreyra, la mamá de la actriz y expareja de Mex Urtizberea. “Cuando tenía 18 años me fui a vivir con la mamá de Violeta, que se había separado de Mex. Violeta tenía 3 años”, contó el actor alguna vez en el programa de radio Agarrate Catalina.

Mirás junto a Violeta Urtizberea instagram.com/violeurtizberea

Y la propia Urtizberea habló de esos años en que fueron familia: “Mi vieja tenía 28 y él 18. Ahora mi mamá es asistente social, pero en ese momento mi mamá trabajaba como actriz y lo conoció actuando. Ella siempre cuenta que lo vio y dijo: ‘¡qué lindo ese chico!’. Y una amiga se asombró: ‘¡Tiene 18!’. ‘No me importa’, le respondió. En ese momento, yo tenía 3 años y estuvieron juntos hasta que cumplí 8. Un momento bisagra. ¡Fernán fue la persona con la que más jugué en mi vida! Era muy especial. No era un pibe común de 18 años. Ya era actor, era recontra sensible, maduro... Divino. Fue una persona absolutamente fundamental en mi vida”, contó en el estreno de la obra Terapia amorosa, en la que compartieron cartel.

“Esta es la primera vez que trabajamos juntos, pero después de que ellos se separaron yo lo seguí viendo toda la vida; no cortamos el vínculo. Es familia para mí. Es más... Muchas veces me preguntan de dónde surge mi amor por la actuación y lo más evidente sería pensar que surge de la familia de mi viejo y mi tío (Gonzalo Urtizberea), pero pienso que Fernán tuvo mucho que ver porque me filmaba, hacíamos películas... Hacíamos cosas que uno, en general, no hace con sus padres, porque los padres tienen otro rol aunque mi papá, sobre todo, es muy lúdico. Fernán fue como el tío con el que jugaba a actuar”, detalló la actriz de Envidiosa.

Liliana Podestá Por