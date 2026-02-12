Festival de Cine de Málaga: entre un reconocimiento a Natalia Oreiro y una amplia presencia argentina

Con una amplia presencia argentina, que incluye títulos en casi todas las secciones y distinciones especiales a algunas destacadas figuras, el Festival de Cine de Málaga presentó este miércoles la programación completa de su edición número 29, que se realizará entre el 6 y el 15 de marzo.

Este año, la actriz Natalia Oreiro y los directores Gastón Duprat y Mariano Cohn recibirán la Biznaga de Honor, el galardón más importante de la muestra que se entrega como reconocimiento a la trayectoria. Lo mismo ocurrirá, en este caso en carácter de homenaje, con el director Fabián Bielinsky, en ocasión de cumplirse 25 años del estreno de Nueve reinas.

Oreiro llegará a la capital andaluza también para acompañar la proyección de La mujer de la fila, de Benjamín Avila, una de las 22 películas que participa de la competencia oficial por la Biznaga de Oro, y el estreno mundial de La casaca de Dios, de Fernán Mirás, coproducción entre la Argentina y los Estados Unidos de la que es protagonista junto a Jorge Marrale, Damián Dreizik, Lautaro Delgado y el exfutbolista Sergio Goycochea. Esta película fue incluida en la sección oficial, pero fuera de concurso.

La trama de La casaca de Dios gira alrededor de la subasta de la camiseta usada por Diego Maradona en el Mundial de México de 1986, que ganó el seleccionado argentino, y el papel en ese acontecimiento de un humilde utilero llamado Tito Malvestiti.

Gastón Duprat y Mariano Cohn tendrán una retrospectiva y recibirán el reconocimiento del Festival de Málaga DIEGO SPIVACOW / AFV�

En cuanto a Cohn y Duprat, el reconocimiento que recibirán se suma a una retrospectiva de sus mejores trabajos para el cine. La programación incluye proyecciones especiales de El ciudadano ilustre, Competencia oficial, El hombre de al lado y Homo Argentum.

Además de La mujer de la fila, en la competencia oficial de Málaga 2026 fueron seleccionadas tres películas argentinas: Ángeles, de Paula Marcovitch (coproducción entre nuestro país y México); Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato (coproducida con Chile e Italia), y Mil pedazos, de Sergio Castro-San Martín, (coproducción con Chile y España). Dentro de la sección oficial competitiva aparecen 12 títulos de producción española y los 10 restantes están originados en países iberoamericanos.

También habrá presencia local en Zonazine, la sección oficial competitiva del festival dedicada a las expresiones de vanguardia y las nuevas tendencias del cine de autor. Allí fueron seleccionadas dos películas argentinas: 3000 km en bicicleta, de Iván Vescovo, enfocada en la vida de un campeón olímpico de la especialidad BMX que decide retirarse a los 20 años y cruzar en bicicleta la Patagonia para reencontrarse con el amor de su vida, y Los nadadores, ópera prima de Sol Iglesias SK y primer largometraje del colectivo Los Nadadores Cine, fundado en 2022 e integrado por jóvenes realizadores egresados de la UBA a partir de una experiencia de autogestión.

Los nadadores transcurre en una realidad porteña apocalíptica durante la cual el verano dura más de un año y las noches desaparecen en medio de un calor extremo. En ese escenario un grupo de jóvenes decide invadir las casas de un lujoso vecindario vacío y probar todas las piletas de natación, un acto que tendrá problemáticas consecuencias.

En la sección competitiva de largometrajes documentales participará Diciembre, de Lucas Gallo, realizada a partir de material de archivo de la crisis que enfrentó la Argentina a fines de 2001. Llegará a Málaga después de ser el título de apertura de la muestra alternativa Fuera de Campo realizada en simultáneo con el Festival de Cine de Mar del Plata 2025. Panic Show, de Elena Bursztein y Axel Rosito, competirá en la sección oficial de cortos documentales.

El tributo especial a Fabián Bielinsky incluye proyecciones de Nueve reinas y El aura, además del documental Nueve auras, de Mariano Frigerio, que forma parte de la sección Documentales Pases Especiales. En esta última categoría también se presentará Corazón americano, de Alvaro Rufiner y Uriel Sokolowicz, que registra siete historias filmadas en otros tantos países de América latina con la presencia del actor Walter Quiroz.

El espacio no competitivo dedicado a las series incluye este año la participación de Fito Páez, junto con otros destacados músicos hispanos (Antonio Orozco, Rigoberta Bandini, Edurne, Carminho) en los 10 episodios de Acoustic Home, un acercamiento a los vínculos entre estos creadores y la región de Andalucía.

La presencia argentina en Málaga 2026 incluye una novedad. Por primera vez la muestra tendrá una sección exclusiva de exhibición no competitiva dedicada a producciones locales, desarrollada a partir de un acuerdo entre el Festival de Málaga y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Los tres primeros títulos elegidos son Cuidadoras, de Gabriela Uassouf y Martina Matzkin; Hombre muerto, de Andrés Tambornino y Alejandro Gruz, y La mujer del río, de Néstor Mazzini.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar el recorrido de largometrajes argentinos (ficciones y documentales) de producción reciente que todavía no cuentan con distribución internacional. “La idea es facilitar el primer encuentro de estas películas con programadores, distribuidores, agentes de ventas y otros actores clave del mercado europeo. En Málaga tendrán su primera experiencia de visibilidad en Europa dentro de un contexto especialmente diseñado para promover su proyección internacional”, señaló el presidente de la Academia de Cine de la Argentina, Hernán Findling.

Joaquín Furriel en un momento de la puesta de Ricardo III que Marcelo Piñeyro llevará con su mirada al cine. Estreno mundial en Málaga Prensa TGSM

Finalmente, y en carácter de estreno mundial dentro de la sección Pases Especiales se presentará La verdadera historia de Ricardo III, la película, que se anticipa como una experiencia de cine en escena dirigida por Marcelo Piñeyro, cuyo punto de partida es la reciente representación en el Teatro San Martín de la versión de Ricardo III con puesta de Calixto Bieito protagonizada por Joaquín Furriel.

Gastón Pauls será uno de los jurados de la competencia oficial de este año Rodrigo Nespolo

Habrá también presencia argentina en los distintos jurados oficiales. El actor Gastón Pauls será uno de los integrantes del jurado de la competencia oficial, presidido por la realizadora vasca Jaione Camborda. El director Nicolás Gil Lavedra formará parte del jurado de Zonazine, y su colega Lorena Muñoz, del jurado de Documentales.

Rossy de Palma (aquí en una foto registrada en mayo de 2025, durante el último Festival de Cannes) recibirá el Premio Málaga de este año Getty Images

El Festival de Málaga exhibirá en todas sus secciones un total de 263 títulos entre largometrajes, cortos y series de TV. Con el Premio Málaga de este año será distinguida la actriz española Rossy De Palma, recordada sobre todo por sus participaciones en algunos de los grandes films de Pedro Almodóvar, y el concierto de clausura tendrá como protagonista a la cantante Luz Casal. La programación completa fue presentada por el director de la muestra, Juan Antonio Vigar, bajo el lema: “La cultura es encuentro y Málaga, el mejor momento”.