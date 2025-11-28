Adrián Suar, Lorena Vega, Carla Peterson y Fernán Mirás protagonizarán una obra en 2026

El año pasado, en el Teatro El Nacional, Adrián Suar protagonizó y produjo la obra Felicidades, una comedia que se iniciaba con el festejo de un cumpleaños con todo sus protocolos de escena feliz que, con el correr de los minutos, todo ese imaginario iba cuesta abajo. Pero, siempre inquieto, el mandamás de eltrece y productor, ya está pensando en su próximo proyecto teatral y con una actriz que viene ganando popularidad gracias a una muy exitosa serie de Netflix, aunque ya era una figura destacada del teatro independiente: Lorena Vega.

En Felicidades, que fue un verdadero éxito de la temporada junto a Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem, Suar hacía de marido de Griselda Siciliani, su expareja en la vida real que es la figura central de la serie Envidiosa, que va por su tercera temporada.

En esta ficción de Netflix, el cambiante rumbo de Vicky Mori, a cargo de Siciliani, tiene en Fernanda, su psicóloga, mucho más que un cable a tierra. La señora de impecable pelo planchado y gestos medidos es la que debe lidiar con una paciente sin filtros. La psicóloga en cuestión es, por supuesto, Lorena Vega, la talentosa actriz, directora y dramaturga de tantas obras de teatro que pareciera ser que tiene armado su propio circuito en la cartelera.

Lorena Vega y Griselda Siciliani, las actrices de Envidiosas Alina Schrwarcz / Netflix - Netflix

En diálogo con LA NACION, el mismo Adrián Suar, el señor de eltrece y productor de varios tanques del circuito de la escena comercial, anticipa que para el año próximo volverá al teatro con una obra que producirá y protagonizará en la que compartirá escenario junto a Lorena Vega, Carla Peterson y Fernán Mirás. Será, nuevamente, en El Nacional. Para Suar será la primera vez que trabaje en teatro con Vega. Ya había reparado en la actriz y directora de obras como Imprenteros, La vida extraordinaria y Las cautivas cuando filmó y protagonizó la película Mazel Tov en la que también trabajaba Mirás, con quien en los 90 fueron parte el ciclo televisivo La banda del Golden Rocket. Con Peterson ya tiene millaje en un escenario. De hecho, protagonizaron La guerra de los Roses, en el Maipo, en la temporada de 2011; y un año después, en cine, volvieron a trabajar juntos en Dos más dos, dirigida por Diego Kaplan, en la que las dos parejas de la trama incursionaban en el mundo swinger.

Lorena Vega, Fernán Mirás, Carla Peterson y Adrián Suar, protagonistas de una obra que se podrá ver en 2026

La obra que reunirá a estos cuatro actores se llama Sottovoce, texto de Mariano Pensotti, quien también se encargará de la dirección. Es la segunda vez que Suar repara en este creador clave de la escena alternativa local, cuyas producciones suelen girar por los escenarios del mundo. Había visto obras suyas con el Grupo Marea y se jugó ya hace dos años por otro autor nacional contemporáneo, como lo hizo este año, en su faceta de productor, con Las hijas, texto de Ariadna Asturzzi a cargo de Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa que es uno de los tanques actuales. Felicidades también anduvo muy bien en términos de espectadores. Claro que, en aquella oportunidad, Pensotti escribió el texto y se encargó de la puesta en escena y Daniel Veronese se hizo cargo de la dirección.

Actualmente, Pensotti tiene en cartel la obra Una sombra voraz, con Diego Velázquez y Patricio Aramburu mientras prepara la puesta de Demencia, texto de Ariana Harwicz que se presentará en el Teatro Colón la próxima temporada. Para la obra que se estrenaría en mayo en El Nacional contará con su equipo de siempre: la escenógrafa Mariana Tirantte y el músico y compositor Diego Vainer.

Para el talentoso director y dramaturgo Mariano Pensotti esta será la segunda vez que trabaje con Adrián Suar Santiago Filipuzzi - LA NACION

La historia girará alrededor de dos primos, roles a cargo de Suar y Mirás, que están vendiendo la empresa familiar dedicada a la confección de ropa náutica a un consorcio norteamericano. La acción transcurre la noche en que se debe firmar los papeles de la transacción. Claro que, llegado el momento de poner los documentos en orden, todo se desabarranca en medio de la oficina de la empresa. Lo dicho y no lo dicho sobrevuela todo este entramado en la que los cuatro actores prometen convertirse en piezas fundamentales de esta comedia.

De esta forma, Sottovoce se suma a la gran variedad de títulos ya anunciados que irán debutando en el circuito comercial a lo largo del año próximo. Un listado en la que convivirán grandes montajes como Charlie la fábrica de chocolate, con Agustín “Rada” Aristarán; junto a Hairspray, con Damián Betular y dirección de Fernando Dente; Papá por siempre, con Martín”Campi" Campilongo y Dani “La Chepi”; Billy Elliot, musical que dirigirá Rubén Szuchmacher; o Secretos en la montaña, que protagonizarán Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña. Silbando bajito, se suma ahora Sottovoce. Con el paso del tiempo, seguramente irá levantando su voz porque detrás de este título están Adrián Suar, Lorena Vega, Carla Peterson y Fernán Mirás.