El defensor de Claudio Paul Caniggia se refirió a las declaraciones de Mariana Nannis

Fernando Burlando, el abogado de Claudio Paul Caniggia, dio a conocer cómo fue su charla con el exfutbolista luego de los dichos de Mariana Nannis en el living de Susana Giménez y remarcó el daño moral que significarán estas declaraciones para el "Pájaro". Además dejó en claro que todo será tenido en cuenta a la hora del divorcio, si es que ambos toman la decisión de disolver su matrimonio.

"Decir que está tirado por el piso, todo el día drogado, es tremendo. Claudio está muy sorprendido, creo que después de lo de ayer, perdió la capacidad de asombro realmente. A él le hace mucho daño todo lo que dijo", aseguró Burlando en diálogo con el programa Nosotros a la Mañana.

Luego plantó la duda sobre la credibilidad de Nannis: "Me hace ruido el objetivo de Mariana, de por un lado, ´venir a rescatar a Claudio´ y por otro, contar situaciones que son realmente impermitibles desde el punto de vista humano y ético; sobre todo por decir que fue una mujer golpeada, sometida, que perdió un bebé... Y que después diga que viene a rescatarlo, no tienen coherencia".

Entonces, el panelista Fernando Dente le preguntó qué cuota de verdad existe en las declaraciones de Nannis y ahí Burlando respondió de manera categórica: "Lo que dijo sobre las drogas es totalmente falso".

"Claudio es un caballero y le están pasando situaciones que él no imaginaba. Yo lo conozco y hemos compartido deporte, es un tipo que está muy bien, tiene el mismo peso que cuando jugaba profesionalmente. Y además yo nunca lo vi acompañado de nadie, y lo he visto mucho", sumó.

¿Puro show?

Luego el abogado tuvo un cruce televisivo con Juan Manuel Dragani, representante legal de Nannis, cuando los consultaron a ambos sobre lo ocurrido. Burlando sostuvo que lo más importante para su defendido recae en el daño que significan los dichos de Nannis y Dragani invitó a la audiencia a ponerse en el lugar de su defendida.

"Mariana es una mujer que tenía ganas de contar una verdad. Se expresó libremente, tal como es ella. No sé si fue la línea correcta, pero hay que intentar entenderla y no generar más daño en una familia que ya está extremamente dañada", señaló Dragani. En ese momento, Sandra Borghi interrumpió y les dijo: "Pero si Claudio no va a iniciar acciones contra Mariana y Mariana tampoco contra Claudio, ¿entonces qué hacemos? ¿Lo miramos por TV? ¡Esto es puro show!"

Burlando tomó la palabra y le respondió a Borghi: "Yo no hago show, después de lo que ella dijo ayer, vamos a iniciar querella y daños y perjuicios. La orden que me dio Claudio es esa. Tenemos que arreglar el tema patrimonial, pero también éste tema, sin lugar a dudas". Y una vez más recalcó las consecuencias que significarán a la hora del divorcio: "Lo que nos interesa es que todo esto se contemple a la hora de la negociación de la disolución de la sociedad conyugal. Todo lo que dijo son acusaciones muy graves que hay que comprobar y acreditar, no se dicen así como si nada".

Antes de la visita de Nannis al programa de Susana Giménez, Burlando había dejado en claro su postura respecto a cómo se debería tratar el asunto: "Me gustaría que esto se defina en un sala entre abogados. Me parece lo más adecuado, correcto, para una situación de estas características que tienen que ser tratadas con adultez". Sin embargo, el tema no se resolvió puertas para dentro sino todo lo contrario y ahora desató una guerra mediática.