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Festival de Venecia: del divertido paso de George Clooney por la alfombra roja al estrafalario look de J Balvin
La apertura de la 83 edición de la Biennale tuvo de todo: de la entrega del premio honorífico al actor de La gran estafa por su trayectoria a los famosos que no quisieron perderse la premiere de Ink, la película de Danny Boyle
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LA NACION
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