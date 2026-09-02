Festival de Venecia: del divertido paso de George Clooney por la alfombra roja al estrafalario look de J Balvin

Maggie Gyllenhaal es la presidenta del jurado de esta edición del Festival de Venecia. Muy comprometida con la causa, la directora de La hija oscura denunció la falta de directoras en la competición de este año. "Obviamente, hay un problema sistémico. Creo que es mucho más difícil para las mujeres conseguir financiación para sus películas. Además, ¿podría ser que los temas sobre los que las mujeres, al haber tenido una experiencia diferente de vivir en el mundo, quieren hacer películas no siempre se consideren alta cultura? ¿Quién decide qué es bueno? ¿Quién decide qué es valioso?", preguntó en su discurso inaugural

Alessandra Tarantino - Invision