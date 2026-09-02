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Festival de Venecia: del divertido paso de George Clooney por la alfombra roja al estrafalario look de J Balvin

La apertura de la 83 edición de la Biennale tuvo de todo: de la entrega del premio honorífico al actor de La gran estafa por su trayectoria a los famosos que no quisieron perderse la premiere de Ink, la película de Danny Boyle

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George Clooney y su mujer, Amal, una de las primeras parejas en desembarcar en Venecia
George Clooney y su mujer, Amal, una de las primeras parejas en desembarcar en Venecia TIZIANA FABI - AFP
La 83 edición del Festival de Venecia ya está en marcha. George Clooney llegó acompañado de su mujer, Amal, para ser parte de la ceremonia inaugural y recibir el León de Oro honorífico a su trayectoria
La 83 edición del Festival de Venecia ya está en marcha. George Clooney llegó acompañado de su mujer, Amal, para ser parte de la ceremonia inaugural y recibir el León de Oro honorífico a su trayectoriaScott A Garfitt - Invision
Amal deslumbró con un vestido hecho a medida por Haider Ackermann para Tom Ford. Esta pieza, llena de sofisticados detalles, se destacó por su diseño fruncido, sus costuras verticales y su escote y breteles en charol. La abogada complementó su atuendo con un clucth de la misma firma y joyas de diamantes y esmeraldas
Amal deslumbró con un vestido hecho a medida por Haider Ackermann para Tom Ford. Esta pieza, llena de sofisticados detalles, se destacó por su diseño fruncido, sus costuras verticales y su escote y breteles en charol. La abogada complementó su atuendo con un clucth de la misma firma y joyas de diamantes y esmeraldasScott A Garfitt - Invision
La primera alfombra roja del festival se desplegó con la premiere de Ink, el film de Danny Boyle que recrea la compra del periódico The Sun por parte del magnate Ruper Murdoch. Allí, Clooney bromeó con los fotógrafos mostrando su gran relación con la prensa
La primera alfombra roja del festival se desplegó con la premiere de Ink, el film de Danny Boyle que recrea la compra del periódico The Sun por parte del magnate Ruper Murdoch. Allí, Clooney bromeó con los fotógrafos mostrando su gran relación con la prensa STEFANO RELLANDINI - AFP
A tono con su mujer, el actor se vistió de etiqueta con un esmoquin de Giorgio Armani que acompañó con un moño haciendo juego. Para los Clooney, Venecia es un gran plan, ya que fue el lugar donde la pareja se casó en 2014
A tono con su mujer, el actor se vistió de etiqueta con un esmoquin de Giorgio Armani que acompañó con un moño haciendo juego. Para los Clooney, Venecia es un gran plan, ya que fue el lugar donde la pareja se casó en 2014 TIZIANA FABI - AFP
Antes de la proyección, el galán se acercó al público presente para firmar autógrafos y tomarse algunas selfies
Antes de la proyección, el galán se acercó al público presente para firmar autógrafos y tomarse algunas selfiesAlessandra Tarantino - Invision
Fiel a su gran sentido del humor, Clooney también se acercó a los fotógrafos y posó junto a ellos, despertando la risa de todos los presentes
Fiel a su gran sentido del humor, Clooney también se acercó a los fotógrafos y posó junto a ellos, despertando la risa de todos los presentesSTEFANO RELLANDINI - AFP
Cambio de roles. En este ida y vuelta súper divertido, Clooney tomó la cámara de uno de los fotógrafos para retratar a todos esos reporteros que permanecían agolpados a un costado de la red carpet
Cambio de roles. En este ida y vuelta súper divertido, Clooney tomó la cámara de uno de los fotógrafos para retratar a todos esos reporteros que permanecían agolpados a un costado de la red carpetTIZIANA FABI - AFP
Maggie Gyllenhaal es la presidenta del jurado de esta edición del Festival de Venecia. Muy comprometida con la causa, la directora de La hija oscura denunció la falta de directoras en la competición de este año. "Obviamente, hay un problema sistémico. Creo que es mucho más difícil para las mujeres conseguir financiación para sus películas. Además, ¿podría ser que los temas sobre los que las mujeres, al haber tenido una experiencia diferente de vivir en el mundo, quieren hacer películas no siempre se consideren alta cultura? ¿Quién decide qué es bueno? ¿Quién decide qué es valioso?", preguntó en su discurso inaugural
Maggie Gyllenhaal es la presidenta del jurado de esta edición del Festival de Venecia. Muy comprometida con la causa, la directora de La hija oscura denunció la falta de directoras en la competición de este año. "Obviamente, hay un problema sistémico. Creo que es mucho más difícil para las mujeres conseguir financiación para sus películas. Además, ¿podría ser que los temas sobre los que las mujeres, al haber tenido una experiencia diferente de vivir en el mundo, quieren hacer películas no siempre se consideren alta cultura? ¿Quién decide qué es bueno? ¿Quién decide qué es valioso?", preguntó en su discurso inauguralAlessandra Tarantino - Invision
La actriz eligió un modelo de falda recta y escote cruzado para la red carpet. Lo acompañó con un delicado collar en forma de reptil
La actriz eligió un modelo de falda recta y escote cruzado para la red carpet. Lo acompañó con un delicado collar en forma de reptilTIZIANA FABI - AFP
J Balvin fue uno de los más arriesgados de la velada con este traje de Giorgio Armani. Integramente confeccionado en satén, este modelo no pasó desapercibido por su estampa geométrica y su corte oversize similar al de un pijama
J Balvin fue uno de los más arriesgados de la velada con este traje de Giorgio Armani. Integramente confeccionado en satén, este modelo no pasó desapercibido por su estampa geométrica y su corte oversize similar al de un pijamaScott A Garfitt - Invision
Un vestido rosa de largo midi y falda voluminosa fue el elegido de Laura Dern para desembarcar en la apertura del festival
Un vestido rosa de largo midi y falda voluminosa fue el elegido de Laura Dern para desembarcar en la apertura del festivalScott A Garfitt - Invision
A tono con la red carpet, Claire Foy lució un look tan dramático como monocromático, que incluyó guantes de cuero y joyas en plata
A tono con la red carpet, Claire Foy lució un look tan dramático como monocromático, que incluyó guantes de cuero y joyas en plataTIZIANA FABI - AFP
Alessandra Ambrosio también apostó por un look total black para esta gran apertura. La modelo brasilera se llevó todas las miradas con este vestido de falda drapeada y top estructurado con escote corazón. Su cabello peinado con ondas bien definidas sumó glamour a su imagen
Alessandra Ambrosio también apostó por un look total black para esta gran apertura. La modelo brasilera se llevó todas las miradas con este vestido de falda drapeada y top estructurado con escote corazón. Su cabello peinado con ondas bien definidas sumó glamour a su imagen Scott A Garfitt - Invision
Como un ángel. Bianca Balti desfiló con una propuesta de Ilya Migmoon en rosa pastel. Al corset, la falda drapeada y la mini cola, la modelo italiana sumó un par de alas blancas como homenaje al León Alado de Venecia
Como un ángel. Bianca Balti desfiló con una propuesta de Ilya Migmoon en rosa pastel. Al corset, la falda drapeada y la mini cola, la modelo italiana sumó un par de alas blancas como homenaje al León Alado de Venecia STEFANO RELLANDINI - AFP
Las transparencias siempre son un must en cualquier alfombra roja. En esta oportunidad, la encargada de lucirlas fue Stella Maxwell con este modelo manga larga que incluyó una capa
Las transparencias siempre son un must en cualquier alfombra roja. En esta oportunidad, la encargada de lucirlas fue Stella Maxwell con este modelo manga larga que incluyó una capa Scott A Garfitt - Invision
Este año, el festival empezó homenajeando a George Clooney con el León de Oro; un premio que reconoce su prolífica trayectoria. “Tengo 65 años y es verdad que todo lo que tiene que ver con la vejez lleva a la melancolía. Generalmente nos fijamos en las cosas malas, pero la vida es bella y tenemos la obligación de festejar las cosas bellas que nos presenta la vida”, dijo tras subir al escenario y antes de meterse en temas como la industria, el avance de la IA y la política
Este año, el festival empezó homenajeando a George Clooney con el León de Oro; un premio que reconoce su prolífica trayectoria. “Tengo 65 años y es verdad que todo lo que tiene que ver con la vejez lleva a la melancolía. Generalmente nos fijamos en las cosas malas, pero la vida es bella y tenemos la obligación de festejar las cosas bellas que nos presenta la vida”, dijo tras subir al escenario y antes de meterse en temas como la industria, el avance de la IA y la políticaScott A Garfitt - Invision
Clooney recibió con emoción el galardón de la mano de Pietrangelo Buttafuoc, el presidente de la Biennale Foundation de Venecia y la actriz Laura Dern
Clooney recibió con emoción el galardón de la mano de Pietrangelo Buttafuoc, el presidente de la Biennale Foundation de Venecia y la actriz Laura DernScott A Garfitt - Invision
El actor feliz con su reconocimiento y del brazo de su colega Laura Dern; la encargada de entregarle el León de Oro honorífico
El actor feliz con su reconocimiento y del brazo de su colega Laura Dern; la encargada de entregarle el León de Oro honoríficoSTEFANO RELLANDINI - AFP
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