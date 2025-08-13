Fito Páez y Eugenia Kolodziej se habrían separado tras diez años en pareja: los motivos

Fito Páez y Eugenia Kolodziej habrían puesto punto final a su noviazgo de más de diez años. La separación habría estado motivada por la distancia física entre la pareja después de que la actriz decidiera radicarse en España.

La noticia fue dada por el periodista Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV), donde el comunicador detalló que el distanciamiento comenzó tras la decisión de la actriz de mudarse a Madrid para continuar con su carrera artística, mientras que el músico permaneció en Argentina enfocado en sus proyectos profesionales.

Este cambio de escenario derivó, según el panelista, en un “desgaste total del vínculo”. En este sentido, Ochoa precisó: “Decidieron poner una pausa. Me cuentan que ella impulsó la decisión, vino más de su lado que del lado de Fito. Me cuentan que ella se fue a vivir a Madrid, a probar suerte allá porque es actriz. Él se quedó acá y la distancia les costó”, afirmó.

“Cuando él publicó un libro de poemas, se lo dedicó a sus exparejas Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth. A ella no”, sumó el panelista. La pareja, que durante más de una década mantuvo una vida compartida con varias apariciones públicas, siempre se mostró unida. Sin embargo, la mudanza de Kolodziej a España habría enfriado la relación.

Páez y Kolodziej, juntos en la ceremonia de los premios Grammy de 2023 Getty Images

Otro factor que habría influido en la ruptura es la diferencia de edad entre el cantante de 62 años y la artista de 35, quien en esta etapa de su carrera estaría buscando abrirse paso en nuevos mercados y expandir sus horizontes hacia producciones internacionales, razón por la cual habría decidido instalarse en Europa. En febrero, Kolodziej estrenó en la cartelera madrileña la obra Volcán de brujas, dirigida por Ezequiel Tronconi.

Un amor que nació en las redes

La relación entre Páez y Kolodziej siempre despertó interés, no solo por la diferencia de edad entre el rosarino de 62 y la artista de 35, sino por la forma en que lograron acompañarse como pareja pese a las intensas agendas y los viajes constantes. A lo largo de los años, compartieron momentos en alfombras rojas, estrenos de cine, galas de premios y eventos musicales.

El autor de El amor después del amor venía de mantener relaciones con mujeres que también dejaron su huella en la música y el cine argentino, entre ellas Fabiana Cantilo, Cecilia Roth (madre de su hijo mayor, Martín) y Romina Ricci, con quien comparte la crianza de su hija Margarita. Aunque esos vínculos sentimentales llegaron a su fin, Fito Páez conserva una relación cercana con sus exparejas.

Tras esos vínculos, fue Eugenia Kolodziej, a quien conoció a través de Facebook, quien conquistó su corazón. En 2023, coincidiendo con el cumpleaños número 60 de Páez, la actriz contaba en un móvil para LAM cómo había surgido su historia de amor. “Nos conocimos por Facebook hace nueve años y pintó el amor. Un día nos juntamos a tomar algo y hasta acá llegamos”, contó la joven al programa conducido por Ángel de Brito.

El cantante y la actriz compartieron una década de noviazgo Instagram @fitopaezmusica

Kolodziej confesó que, aunque lo conocía, no era fan de su música, y recordó el primer intercambio que tuvieron en redes sociales: “Le comenté una foto y él vio el comentario. Le puse: ‘Matás’. No le puse nada del otro mundo, era porque tiene una onda tremenda. Entonces él me escribió, empezamos a hablar y hubo buena onda”.

Entre risas, reveló que al principio no respondió su mensaje porque no creía que fuera realmente él. “Cuando me escribió no le respondí porque no aparecía como Fito Páez, tenía otro nombre. Yo no creía que era él, así que le clavé el visto. Después, pasaron unos días, stalkeé un poco esa cuenta y me convencí de que sí era él. Ahí le respondí”, relató. Sobre su relación con el artista, la actriz destacaba: “Es re entretenido a la hora de conversar, de charlar, de compartir, de todo. Lo amo con todo mi corazón”.

Ese mismo año, cuando ella cumplió 33 años, el músico le dedicó un mensaje en redes sociales que emocionó a sus seguidores. “¡Feliz cumple, polaquita del amor! Que se den todos tus deseos y que sean junto a mí. Tantas risas, tantas noches, tantos abrazos, también tristezas y dolores. Mi compañera. Tu risa llena todo de alegría. ¡A tu lado siempre! Te amo. Yo”.

La pareja ha sabido expresar su afecto tanto en redes como en eventos públicos. En la celebración de los 60 años de Páez (una fiesta organizada por Kolodziej a la que asistieron 200 invitados, entre ellos figuras como Ricardo Darín, Gastón Pauls, Dolores Fonzi y Lali Espósito), el cantautor le dedicó otro mensaje cargado de gratitud. “Siento que una nueva energía ha llegado por fin a mi vida, gracias a vos, amada Eugenia. Una fuerza y claridad distintas a las conocidas hasta el momento. Nuestro vínculo ha crecido en la mejor de las direcciones. Y te estoy muy agradecido por eso, corazón. Me siento total y profundamente amado por vos y la gente que me rodea”, expresaba Páez dos años atrás.