Flavia Palmiero tuvo algunas semanas de mucha intensidad porque mañana (24 de octubre), a las 20, tiene el streaming de su unipersonal Taitantos."Me tuve que aprender el libro de 40 páginas en dos semanas cuando siempre tenés tres meses de ensayos. Le estoy dando duro y me gusta", cuenta la actriz que en esta cuarentena también lanzó su línea de trajes de baño. En diálogo con LA NACION, habló sobre la pérdida de su padre durante la cuarentena, del paso del tiempo, de la convivencia con su pareja, el productor de cine Luis Scalella, y de los hijos que ya dejaron la casa familiar.

-Taitantos habla del paso del tiempo, un tema que preocupa y ocupa a la humanidad entera.

-Compré los derechos de esta obra española hace cuatro años y la idea era estrenarla en teatro, en algún momento. La adaptamos con Marcos Carnevale, pero por una u otra razón, no se dio. En la cuarentena estuve muy bloqueada durante los primeros meses, pero hace poco me propusieron hacer un streaming que en principio iba a ser diferente, pero se me ocurrió mostrarles el unipersonal y les encantó. Así que volvimos a adaptarlo, no solo por el formato sino también para actualizarlo al día de hoy y a la situación por la que estamos pasando todos. Le encontramos la vuelta y la protagonista ya no es una bloguera de moda sino una influencer de Instagram que quedó encerrada en la cuarentena en un lugar muy particular, que es muy simbólico.

-¿Qué es lo que te atrapó de la historia?

-Me gusta lo que comunica y el final tiene un mensaje muy poderoso para mujeres y hombres porque la lucha contra el paso del tiempo la vivimos todos. Es la historia de una mujer que cree que está todo bien pero está a punto de cumplir los 50 y se le viene el mundo abajo, de golpe. Una obra muy divertida, con una puesta muy original. Estoy muy contenta con el streaming, que es una mezcla de teatro con cine. Voy a tratar de romper esa pantalla que nos separa temporariamente. Ojalá el año que viene pueda hacerlo en teatro.

-Vos también pasaste los 50, aunque no parezca. ¿Cómo te llevás con tu edad?

-Siempre me dicen que no parezco la edad que tengo, pero yo me miro al espejo y me doy cuenta del paso del tiempo. Tengo una genética muy especial, pero también me cuido mucho. Disfruto de la vida, pero me cuido. Mi perdición son los asados. El año pasado mi hijo me hizo una dieta bárbara y llegué a un peso ideal, pero la cuarentena no es fácil y hago lo que puedo. En estos meses pasé por diferentes estados anímicos, físicos, orgánicos, como la mayoría de la gente y la vengo remando. Trato de hacer gimnasia y mi alimentación siempre fue sana: como pescado, carne, pollo, mucha fruta y verdura y alguna que otra pasta. Me cuido de no tomar alcohol, pero si quiero tomarme una copa de vino o champagne, me la tomo.

-Entonces el número no te asusta.

-No soy muy consciente del paso del tiempo. Nunca me molestó. Mis crisis no tuvieron que ver con la edad sino con mi carrera, y con mi vida. Soy positiva y optimista, valoro la salud y le encuentro la vuelta a todo. Claro que me angustio, me preocupo, me estreso, pero tengo la otra pata que desafía siempre y le pongo garra a la vida. Al paso del tiempo no lo relaciono con algo estético sino con la salud y la energía, que empieza a cambiar y también lo disfruto. Me encantó lo que dijo Brad Pitt en la última entrega de los premios Oscar:"Estoy tranquilo". Y me pasa eso. Por momentos siento una gran plenitud. Elijo la madurez y la disfruto. De joven tenés muchas inseguridades, aunque yo me ocupé de ser grande desde muy chica. Además con el paso del tiempo empezás a respetarte, a valorarte, a sentirte más tranquila.

-Decís que las crisis tuvieron que ver con tu carrera, ¿por qué?

-En algún momento las crisis tuvieron que ver con que empecé a trabajar de muy chica y a corta edad se me dio todo: trabajo, familia, maternidad. Ahora estoy viviendo un estresazo que pensé que no iba a volver a vivir y con una intensidad parecida a la de los 20. Pero a esa edad te bancás el estrés y ahora te pega de otra manera, aunque tengo la contrapartida del equilibrio. Mis crisis tuvieron que ver con la intensidad del trabajo y los vacíos que se produjeron también. Con tratar de compartir siempre con mis hijos, de no perder esos momentos lindos de familia. Ser madre tan joven fue fuerte porque es verdad lo que dicen: "chicos chicos problemas chicos y chicos grandes problemas grandes". Cuando empiezan a crecer te das cuenta de la dimensión de ser madre. No le podés pedir perdón a tus hijos porque sos joven: sos la madre. Gianmarco hoy tienen 26 años y Giuliana, 31.

-¿Se independizaron?

-Mi hija vive sola hace rato y Giani vivía conmigo hasta hace poco y después se mudó con el padre. Él estudió economía y ahora hace una carrera de alimentación y mi hija es arquitecta.

-¿La cuarentena te agarró sola o en convivencia con tu pareja?

-Nunca convivimos con Luis, salvo en vacaciones. Si bien cada uno tiene su casa, nos veíamos todos los días, pero cuando empezó la cuarentena se vino a casa.

-¿Y resulta bien?

-La remamos, la llevamos adelante, nos contenemos mutuamente, somos muy compañeros. En este proyecto de streaming Luis es fundamental porque puso a disposición la estructura técnica de cine y me acompaña un equipo increíble. Yo arranqué la cuarentena el 6 de marzo: vine de viaje y me aislé porque me dolía la garganta y tenía un resfrío de avión, pero me hisopé y dio negativo. Viví mucha incertidumbre, la tristeza de separarme de mis afectos, la angustia, sobre todo porque se sabía menos del Covid en ese momento. Después ya entré a la cuarentena con todos y Luis se mudó conmigo. Desde ese momento estamos conviviendo y muy bien.

-Tu papá murió en las primeras semanas de la cuarentena, ¿cómo viviste esa despedida inusual?

-Fue una despedida en soledad. Mi papá estaba muy enfermo hace muchos años y la cuarentena es más difícil para los pacientes en riesgo porque, además, dejan de sociabilizar. Me acompañó Luis y fue muy desolador, muy doloroso.

-Alguna vez contaste que tenías una relación difícil con tu papá, ¿pudieron reencontrarse?

- Sí. Mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años y de muy mala manera y mamá y yo nos quedamos en la calle. Ese abandono me marcó para siempre. Fue un padre ausente, que no se hizo responsable y lo veía de vez en cuando. Con los años lo perdoné, aunque en un momento estuve muy enojada. Es una relación que me duele porque no pudo ser. El año pasado lo internaron y pude estar con él y conectamos, pero no había un vínculo. De todas maneras, era mi papá y no lo pude dejar, por presencia o ausencia, el dolor es fuerte.

-En medio de la pandemia lanzaste una línea de trajes de baño, ¿fue tu tabla de salvación?

-Hace rato que tenía ganas de hacer algo así, pero no me animaba y estaba pensando en otras cosas. Cuando el vacío se produjo en serio, empecé a dibujar diseños de trajes de baño y a organizar todo por videollamadas. Lo armé en un tiempo maratónico y estoy muy feliz porque me hizo muy bien. Pensar en eso me hacía olvidar de las angustias y hoy es una ocupación muy importante en mi vida. Es un emprendimiento que nació en cuarentena y va a seguir, espero. Trabajo muy fuerte día a día. Si bien tengo una relación muy buena con la moda de toda la vida, nunca me había decidido y me animé en el momento más difícil. A veces me decía: "Qué loca estoy, qué audacia". Y sí, fue mi tabla de salvación, para no enloquecer, para canalizar la fuerza y seguir soñando. Esto tiene que pasar y tenemos que salir fortalecidos y aprendiendo.

-Al principio de la pandemia creíamos que íbamos a salir mejores, ¿qué pensás hoy?

-Me parece que la gente que está conectada va a entender lo que nos pasa y los que no, no lo entenderán. Pero siento que todos, de alguna manera, estamos haciendo un clic. Nadie zafa de esto. Yo le pongo mucha garra a diario.

