Flavia Palmiero se enfoca en su carrera como diseñadora y posa para su marca de trajes de baño

Dice que empezó a diseñar en 2020 para no hundirse en la depresión. Toda la actividad artística estaba paralizada por la pandemia del Covid-19. Y en ese contexto, su hijo Gianfranco le anunció que se iba a vivir al exterior. Antes de partir, consciente del dolor que la situación generaba en su madre, le hizo un pedido muy especial:

-Prometeme que vas a hacer algo para no caer en la depresión, le dijo.

Ese fue el motor. Flavia Palmiero comenzó diseñando trajes de baño, bikinis y enterizas. Elegía personalmente las telas y usaba su propio cuerpo como referencia para los moldes. El resultado sorprendió a todos, incluidos amigos diseñadores que la alentaron a generar su propio emprendimiento.

Y lo que empezó como un hobby en 2020 se transformó en un negocio consolidado. Creó su marca y la bautizó con su nombre y apellido: “Flavia Palmiero”. Inició con trajes de baño y, con el correr de los años, expandió su catálogo. Hoy incluye leggings de cuero, camperas, prendas de seda, jeans y tejidos de producción nacional.

El crecimiento del proyecto la llevó a inaugurar su primer local el pasado 11 de julio, día de su cumpleaños número 59. El espacio, ubicado en Gorriti 4788, fue diseñado por su hija, la arquitecta Giuliana.

Pero además de dedicarse al diseño y supervisar la producción, Flavia decidió ponerle el cuerpo a la marca: protagoniza todas las campañas y pone el cuerpo para sus catálogos. Posa con todos sus modelos.

La misma línea de trajes de baño se presentó, hace días, con modelos profesionales, en el Miami Swim Week 2025

Este año se cumplen 40 años de La Ola Verde, el programa que disparó la fama de Flavia Palmiero

Hace días, el lunes 25 de agosto, en marco del Argentina Fashion Week, en Colón Fábrica, presentó su nueva colección. Ahí sí dejó la pasarela para las modelos (entre las que se destacaron Caro Gimbutas y Lucila Carreño) y asomó al final, para recibir un merecido baño de aplausos.

Un detalle: días antes había presentado la colección en Estados Unidos, en el Miami Swim Week 2025.

