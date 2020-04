Flavia Palmiero habló sobre la muerte de su padre y su difícil relación

Flavia Palmiero contó cómo la afectó la muerte de su padre y cómo era su relación

30 de abril de 2020 • 15:18

Flavia Palmiero se mostró muy conmovida al contar cómo fue la despedida con su padre, que murió el pasado fin de semana, tras una larga enfermedad . "Fue una despedida en soledad. Mi papá estaba muy enfermo hace muchos años y la cuarentena es más difícil para ellos porque, además, dejan de sociabilizar, más allá de su grave estado de salud. Este fatal desenlace se produjo en una ciudad vacía. Fui solamente con Luis (Scalela, su pareja que es productor de cine), porque mi mamá está encerrada y la cuidamos mucho y mis hijos viven lejos", contó la exanimadora infantil en el programa Los ángeles de la mañana y agregó: "Fue muy desolador, muy feo, muy doloroso".

La actriz, que está en cuarentena desde hace 55 días, luego de regresar de un viaje por Europa, contó que siempre tuvo una relación muy difícil con su papá. Mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años y fue una guerra. Mi mamá y yo quedamos en una situación vulnerable. Fue un padre ausente, lo veía de vez en cuando, pero no se hizo responsable. Con los años lo perdoné, aunque en un momento estuve muy enojada. Es una relación que me duele porque no pudo ser. El año pasado lo internaron y pude estar con él y conectamos, pero no había un vínculo. De todas maneras, era mi papá y no lo pude dejar, por presencia o ausencia, el dolor es fuerte".

Además aseguró que tener una relación tan difícil con su papá, la hizo estar más unida a sus hijos, Giuliana y Gianmarco. "No quería lo mismo para mis hijos. Nunca los mostré porque no les interesa", aclaró.