Nicolás Scarpino defendió a Flavio Mendoza y dijo que se sintió dolido por los dichos de Antonio Gasalla Crédito: Patricio Pidal/AFV

"Flavio está dolido pero ya dio vuelta la página. Eso esta bueno decirlo. Él es muy pragmático y resuelve inmediatamente. Sé que le mandó carta documento a Antonio Gasalla, y me agradeció mis palabras de apoyo. Yo intento ser objetivo frente a la situación", contó Nicolás Scarpino en Intrusos, por América, desde Carlos Paz, donde está haciendo la obra Un estreno o un velorio, junto a Flavio Mendoza. "Quizá el día de mañana deseemos ser padres con Sergio, mi pareja, y voy a ir a parar a la misma bolsa que Flavio y Luli Salazar", agregó el actor.

Recordemos que hace unas semanas Gasalla comentó que Flavio Mendoza había "comprado un hijo", en referencia a Dionisio, el hijo de Flavio, que llegó al mundo por subrogación de vientre. "Con Sergio siempre pensamos ser padres pero no sabemos cómo darle forma. Es difícil hacerlo en el exterior: es muy caro. Y aquí el tema de adopción es muy burocrático. Seguramente se dará en algún momento. De todos modos, el comentario de Gasalla es doloroso. Yo me pongo en ese lugar y me duele. Está bueno que las cosas se hablen porque si te tocan a un hijo, saltás. Hay parejas heterosexuales que subrogan un vientre. Entonces, en el caso de parejas normales, entre comillas, ¿está bien ese método para ser padres?", explicó Scarpino. Y agregó: "Fueron dichos desafortunados. Creo que Antonio tiene que recapacitar. Está bueno que haga una mea culpa y se de cuenta que se excedió. Sabemos que tiene un carácter especial, siempre lo tuvo. Y cuando uno se hace más grande, si no controlamos nuestras mañas, empeoran. Flavio está feliz, en el puesto número uno con la obra y Antonio no", marcó.

Nico contó, además, que el espectáculo "era para Antonio". Y agregó: "No esta obra ni el elenco, pero sí iban a trabajar este verano, y hay bailarines y acróbatas elegidos para lo que (Mendoza y Gasalla) iban a hacer juntos. Después, cuando no pasó, hubo un giro pero ya había pantallas, vestuario y la mitad del show preproducido. Cuando Antonio le dijo que no fue que surgió esto. Y Fernando Burlando y Barbie Franco también iban a tener un personaje, pero se bajaron unas semanas antes del estreno".