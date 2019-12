Flavio Mendoza le constestó a Antonio Gasalla Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2019 • 21:07

"Cuando son temas de mi hijo, se ocupa un abogado. Si atacás a mi hijo te voy a seguir hasta la tumba. Ya se lo perdoné una vez y ahora lo hace público. Hasta acá llegó mi amor", dijo Flavio Mendoza refiriéndose a los dichos de Antonio Gasalla en Los ángeles de la mañana, por eltrece.

Recordemos que Gasalla tuvo una frase muy desafortunada cuando, durante la entrevista, dijo sobre Flavio Mendoza: "no hablamos más. Por eso no pudimos trabajar juntos. Nunca hablamos porque abría un circo, un baile, un no sé qué, compró un nene y armó otra cosa". Ángel De Brito, en ese momento, lo corrigió: "no compró un nene, fue papá". A lo que el cómico contestó: "comprando un nene podes ser papá también".

Flavio Mendoza decidió contestarle hoy, en Hay que ver, el ciclo de El Nueve que conduce José María Listorti. "Lo tomo como de quien viene. Soy un tipo feliz y transparente, buen tipo. Me cansé de rendir tributo a las vacas sagradas. Si sos mal tipo, sos mal tipo. Y la gente lo sabe. Acordate que no va a ir nadie a verlo al teatro (Gasalla estrena su obra en el Roxy de Mar del Plata, después de Navidad). El repudio de la gente va a ser en la taquilla. Hay que tener empatía para que paguen una entrada para verte", aseguró Flavio.

Y fue más allá. "Gasalla tiene problemas personales que no voy a contar. No voy a caer tan bajo como él. Le deseo por lo menos el 5 % de amor que yo tengo. Que no lo tiene él. Es un pobre tipo, muchos años de artista pero muchos más de mala gente".

El enfrentamiento de Flavio y Gasalla data de julio pasado, cuando Gasalla abandonó un ensayo de una obra que iba a hacer con Flavio y de la que, finalmente, se bajó. En ese momento, Flavio contó: "Tuve una charla telefónica con él. Lo que me dijo no lo voy a repetir. Pero si hubiera estado de frente, no sé cómo hubiera terminado... Fue algo sobre mi paternidad y de manera directa. Simplemente lo llamé y arrancó a decirme de todo. Si fuera otro y me dice lo que me dice, lo agarro del cuello. Pero uno lo termina perdonando porque es una persona grande. Además, está pasando un problema difícil. Por eso lo entiendo".