Floppy Tesouro se refirió a la relación de su exmarido con Silvina Luna: “Tienen todo el derecho a hacer lo que quieran”

Luego de semanas de rumores y trascendidos, Floppy Tesouro rompió el silencio y se refirió a la relación entre su exmarido, Rodrigo Fernández Prieto, y Silvina Luna.

La modelo decidió hablar en el programa radial Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi. Allí, aclaró que no siente ningún tipo de resentimiento por la relación entre su colega y el padre de su hija Morea y brindó detalles de su reciente relación con Ezequiel Pereira, un joven empresario gastronómico argentino que reside en Miami.

“Con Rodrigo lo intentamos todo, porque yo soy de las que se casa para toda la vida y tengo el modelo de mis padres que están juntos hace 45 años. Por eso me costó mucho tomar la decisión de separarme. Nos dimos la posibilidad y no funcionó . Ahora tenemos un muy buen vínculo y no solo por mi hija, sino porque somos dos personas adultas”, explicó.

“Yo sé que vínculo de amistad que une a Rodrigo y a Silvina data de muchos años antes de que él estuviera conmigo. Además, con ella somos colegas, porque trabajamos un montón de veces juntas. Él tiene derecho a estar con quien quiera. No quiero involucrarme en este tema. No hablamos sobre eso y no es un tema para nosotros. Yo solo quiero que él sea feliz al igual que él me desea la felicidad a mí con la persona con la que estoy ”, aseguró luego.

Y precisó: “Lo que trascendió que yo dije sobre ella es mentira. Los que me conocen saben que yo no me expreso de esa manera. La realidad es que tanto Rodrigo como yo rehicimos nuestras vidas. Lo único importante es que el papá de mi hija sea feliz, así como él desea que yo lo sea. Entiendo el vínculo que tienen ellos y tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que ellos quieran”.

En el mismo contexto, se refirió a su presente y a su nuevo novio. “Estoy convencida de que las cosas suceden por algo... Me fui de viaje a Miami y conocí a Ezequiel que es mi actual pareja y estoy muy contenta. En realidad, viajé a vacunarme... Estamos hace muy poco juntos, pero a veces los tiempos no son tan importantes sino lo que uno siente. Nos conocimos y fluyó de manera natural”.

Con respecto a cómo están viviendo la relación a distancia, reveló: “Queremos que nuestro vínculo prospere y la verdad es que por lo pronto con la distancia no es nada fácil en el día a día, pero estamos todo el tiempo con el Facetime, el WhatsApp, conectados de la mañana a la noche como para estar más cerca y lo que vamos a hacer en principio es ir y venir”.

“Él está instalado allá hace bastante, hace dos años y medio. Tiene acá en Buenos Aires un bar y allá tiene una consultora gastronómica y está por abrir otros bares. Yo voy a ir y volver y en los próximos meses él va a venir a visitarme. Vamos a tratar de vernos aunque sea una vez por mes”, agregó.

Y para dejar en claro que la relación va en serio, lanzó: “Los dos somos jóvenes y yo siempre dije que me gustaría tener varios hijos. Vamos un mes de noviazgo, pero ya lo hemos hablado”.

