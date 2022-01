Flor de la V le respondió a Susana Giménez luego de que ella se negara a saludarla

Este lunes comenzó una nueva era para Intrusos en el Espectáculo. Tras la salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes estuvieron al frente del ciclo durante el último tiempo, Florencia de la V debutó como conductora del famoso programa de chimentos.

Para sorprenderla en su primer día, uno de los cronistas le pidió a Susana Giménez que por favor le mande un saludo y buenos deseos a la flamante conductora, sin embargo, la rubia se negó. “No, no... no me importan los programas que hablan mal . Si vas a hablar bien estás perdonado de entrada, después de que se vea te digo lo que pienso”, le contestó mientras se alejaba de la cámara.

En el piso, entre risas, Flor de la V le envió un mensaje a su colega. “Yo voy a decir una cosa: Susana te hablo de colega a colega. No se que habrá pasado en otra gestión pero yo en esta silla soy nueva ”, expresó. “Te voy a decir algo mirándote a los ojos, en este programa yo te voy a cuidar siempre, siempre ”, le prometió.

“Lo que haya pasado en el pasado no sé, no me consta, no me hago cargo”, dijo asegurando que por momentos no se hace cargo de sus propias acciones, por lo que tampoco lo va a hacer con las de otros. “Acá te bancamos porque sos la diva máxima de este país. Sos, fuiste y serás la única”, culminó.

En su primer programa, Flor se divirtió con los panelistas que la acompañarán durante el año y no pudo evitar reírse de sí misma. “Bienvenidos a Intrusos 2020″, arrancó diciendo, sin notar el furcio que más tarde le advirtieron sus amigas. “Yo pensé que me iban a decir ‘¡Ay, qué divina que estuviste! ¡Qué emocionante´. No. Me dicen: ‘¿Pero vos sos estúpida? Dijiste 2020″, contó sin poder contener la carcajada. “¡Mirá en lo que se fijaron! Pero ¿no se dan cuenta qué estoy nerviosa?”, preguntó con un panel también tentado de risa.

“Me levanté, me puse la pava, estaba tomando unos mates y automáticamente me empezó a pasar todo como una película. Porque me iba a hacer cargo de este programa legendario del canal, que marcó un hito, un antes y un después en el espectáculo”, aseguró al hablar de lo que sintió previo al estreno. “Todo lo cubrió Intrusos”, agregó.

Flor de la V debutó al frente de Intrusos Prensa América TV

“Hoy vinieron mis hijos a hacerme el aguante, que es lo más importante. Vengan a darme un abrazo”, invitó a Isabella y Paul, sus mellizos quienes aparecieron en escena junto a Torito, el perro familiar. “Los amo con todo mi corazón”, les dijo luego de abrazarlos. “Igual nosotros”, le respondió la nena, y todo el estudio suspiró. “Esta es mi vida, es un placer enorme estar acompañándolos todas las tardes porque me vieron crecer”, anunció, y dio pie al inicio del programa.

Flor estará acompañada por un equipo formado Virginia Gallardo, Maite Peñoñori, Lucas Bertero, Augusto Tartúfoli y Marcela Tauro, histórica figura de Intrusos, quien dejó su silla en mayo del 2020 luego de un incómodo momento al aire con Jorge Rial.