Adriana Salgueiro se fracturó dos costillas subiendo al escenario en Mar Del Plata

La temporada arranc贸 accidentada para Adriana Salgueiro. En efecto, la actriz tuvo un accidente y termin贸 con dos de sus costillas fracturadas.

As铆 lo revel贸 el movilero de Intrusos en el Espect谩culo, Gonzalo V谩zquez, desde Mar del Plata, donde la actriz forma parte del elenco de La chica del sombrero rosa, una producci贸n de Aldo Funes donde comparte cartel con Mar铆a Rosa Fugazot, Zulma Faiad, Alberto Mart铆n, Mat铆as Santoiani y Kitty Locane.

Anunciada como noticia de 煤ltimo momento, V谩zquez cont贸 que Salgueiro fue al sanatorio por un dolor muy fuerte que ten铆a al costado del t贸rax. Seg煤n explic贸, fue producto de una ca铆da que sufri贸 la semana pasada.

Adriana Salgueiro habl贸 de su accidente

El episodio fue detr谩s de escena, antes de salir a la funci贸n. V谩zquez agreg贸 que la actriz cay贸 del lado que ten铆a operada la cadera. Asustada por la situaci贸n, una vez terminado el espect谩culo fue al m茅dico. Le hicieron una radiograf铆a y descartaron un golpe en la cadera y consecuencias en la mama. Pero el dolor no ces贸, por lo que Salgueiro fue esta ma帽ana de nuevo al m茅dico. En esta ocasi贸n, y luego de los estudios correspondientes, le diagnosticaron dos costillas rotas.

Enterado de la situaci贸n, el periodista fue a buscar la palabra de la actriz. 鈥溌緼driana, c贸mo est谩s?鈥, quiso saber V谩zquez. 鈥溌ivino! en mi mejor verano鈥, respondi贸 la actriz con toda la iron铆a posible. 鈥漊na cosa tras otra. Todos los d铆as tengo una alegr铆a nueva鈥, agreg贸.

Luego, cont贸 lo que le sucedi贸: 鈥淢e ca铆 detr谩s del escenario y me di un golpe tremendo. Tal es as铆 que hoy tuve que ir al m茅dico. Me hicieron una ecograf铆a, se fijaron todo y en realidad lo que me dol铆a, me sigue doliendo much铆simo, era el golpe. Fue un golpe horrible鈥.

Consultada por el episodio, Adriana cont贸 que sucedi贸 antes de salir al escenario y que fue un golpe raro. 鈥淵o estaba subida dos escalones antes de subir al escenario, antes de que empezara la funci贸n, y mi taco se fue para atr谩s y yo me ca铆. Gracias a Dios que hab铆a una pared porque sino me desnucaba鈥, agradeci贸. 鈥淨ued茅 colgada de la pared y me golpe茅 muy fuerte esta zona鈥, explic贸 se帽al贸 la parte izquierda del t贸rax, debajo del brazo.

"Fue un golpe horrible鈥, coment贸 la actriz

Covid, el tema recurrente

Luego de hablar de su salud, V谩zquez quiso saber qu茅 opini贸n le merec铆a las palabras de Mart铆n Bossi, quien asegur贸 que el teatro no tuvo buena prensa y que 鈥渆l relato del Covid no est谩 funcionando鈥 porque 鈥渓a gente quiere vivir鈥.