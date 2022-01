Cecilia Caramelito Carrizo se quebró al hablar de la muerte de su hermano: “Estaba al lado de él cuando se fue”

El programa A la tarde, por América TV, vivió este lunes uno de los momentos más emotivos de su historia. Luego de la muerte de su hermano, el reconocido baterista Martín Carrizo, Cecilia Caramelito Carrizo retomó su lugar en el panel del envío que conduce Karina Mazzocco. Lejos de evadir el tema, la animadora abrió su corazón, agradeció el amor que recibió estos días, contó cómo fueron los últimos momentos del músico y rescató el gesto de el Indio Solari .

“Le quiero dar la bienvenida porque después de unos cuantos días sin tenerla, volvió la más dulce del equipo, Cecilia Caramelito Carrizo, después de unos días de mucha intensidad emocional. Estamos felices de que vuelvas y de tenerte nuevamente acá”, la presentó Mazzocco. “Yo también estoy feliz de estar. Desde la mañana estoy concentrada porque quiero estar tranquila, porque no quiero echar un manto de tristeza en este programa que es amor, que es alegría, que es color, que es buena onda”, respondió la panelista.

“Simplemente quero agradecerles estos años de amor, de amor puro, de compañía para Martín”, comenzó Carrizo el largo monólogo que logró emocionar a todos en el piso. En ese momento, recordó que su hermano transitó años muy difíciles por una enfermedad muy dura y decidió, en primer lugar, dar gracias. “Muchas gracias porque pasaron un montón de cosas que uno no entiende por qué pasaron. Incluso yo me las preguntaba prácticamente cada noche”, explicó, en referencia a la campaña que ella misma se puso al hombro para juntar fondos con el objetivo de que su hermano realizara un tratamiento experimental en los Estados Unidos. Luego contó que se sometió a un tratamiento muy duro, que le daban inyecciones en el cuerpo todos los días y que era “un campeón, un ejemplo”.

“ Él tuvo la esperanza de hacerlo y con toda su fe, fue. Se quedó un año entero allí gracias a la ayuda de tanta gente. Era muy costoso ”, repasó, y destacó el gesto de tanta gente que ayudó. Luego, reveló que muchas veces se preguntó: “¿Por qué fuimos a Estados Unidos? ¿Por qué atravesó tanto sacrificio?”. “Él soñaba con volver a la Argentina y contarles a todos que funcionaba y que todas las personas que atravesaban esa enfermedad también pudieran hacerlo, y luchar para que se pudiera hacer acá”, contó.

Caramelito Carrizo, en el velatorio de su hermano Martín Gerardo Viercovich

“ Martín ya partió. Martín está en paz, como se merece. Martín me dejó un legado inconmensurable. Martín me enseñó a vivir. Me enseñó a morir. Lo vi morir. Estaba al lado de él cuando se fue ”, describió, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas. “Me regaló su última mirada y yo le regalé la mía”, agregó, pero de inmediato tuvo que frenar por la emoción. “Es una emoción muy fuerte”, reveló. En ese momento Mazzocco intervino y le explicó que su emoción no tiene que ver sólo con la tristeza sino que también se trata de aceptación de la partida de alguien amado. “Absolutamente”, coincidió Carrizo.

“Él me enseñó a vivir porque él era mi hermano mayor”, lo recordó luego. “Era sonrisas, amor, energía, buena onda, exigencia en el trabajo. Yo lo cinco discos que grabé, los grabé con él. Cada una de esas canciones me las hizo grabar mil veces. Eran las 3 de la mañana y me decía ´Hacelo de nuevo. Lo podés hacer mejor´. Ese legado de trabajo, de lucha, de excelencia, de amor, de risas… Todo eso nos deja. Y esa última mirada me la regaló también”.

Sobre el final, Carrizo reveló que entendió por qué su hermano hizo el tratamiento. “Fue para que todas esas personas que supieron que él fue y que lo acompañaron ayudando, lo acompañaran hasta el último día. Porque él todos los días pedía que le leyeran los mensajes. Le gustaba que lo acompañaran”.

Luego, hizo especial mención al Indio Solari. “ Cuando el Indio le abrió Los Fundamentalistas, que son los músicos amados por Martín, dijeron ´vamos a hacer un show para Martín´, yo le dije al Indio: ´No solo le diste todo el amor -porque le dio desde el primer día hasta el último- sino que le abriste las puertas para que todos tus seguidores, ese pogo más grande del mundo, le dieran amor hasta su último instante’. Yo me lo llevo en mi alma. Lo tengo conmigo ”, confió.

Carrizo cerró el tema contando cómo fueron los últimos momentos de Martín: “Eran las 4 de la mañana, yo estaba en el sanatorio con él, en la guardia. Esa última mirada, cuando él ya dejaba de respirar. Y me cerraron la puerta, y yo me fui caminando por ese sanatorio vacío y miraba así -para arriba- y decía ´Andate, andate. Agarrá tu bici y andate. Ya está, mi amor, ya está´”, compartió, quebrada. “ Una enfermedad que te limita tanto, y te lleva al extremo desconocido para cualquier ser humano es la prueba máxima de la dignidad y de la integridad que puede tener una persona. Porque él con esa limitación y esa enfermedad te aseguro que hasta su último suspiro me enseñó a ser una persona digna ”.

Martín Carrizo murió el 11 de enero a los 50 años, tras una ardua batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le había sido diagnosticada en 2017. El músico fue baterista del grupo A. N. I. M. A. L. entre 1994 y 1997. A lo largo de su carrera, el artista también participó del disco Bocanada, de Gustavo Cerati, fue ingeniero de grabación, mezcla y mastering de los álbumes Porco Rex, El perfume de la tempestad, Pajaritos, bravos muchachitos y El ruiseñor, el amor y la muerte, del Indio Solari y tocó la batería en su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. También trabajó con Abel Pintos en Cosas del corazón y con Benito Cerati en TripTour.