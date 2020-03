El íntimo festejo de cumpleaños de Flor de la V en la playa

Flor de la V. cumplió años y decidió festejarlo en familia Crédito: Instagram

Flor de la V cumplió un año más y, en esta oportunidad, decidió festejarlo tranquilamente con la gente que más ama: su familia. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un dulce video de la celebración que hizo junto a su esposo, Pablo Goycochea, y sus hijos, Paul e Isabella.

"¡Postales de un día soñado! Solo puedo agradecer", son las palabras que eligió para acompañar las imágenes, en donde se la puede ver en la playa mientras le cantan el feliz cumpleaños.

"¡Feliz cumpleeeeee! Solo puedo agradecer al universo esta vida maravillosa", agregó en otra publicación, en donde sopla las velas de una torta virtual para conmemorar sus 45 años. "Tengo que pedir tres deseos, a ver... Uno, dos tres. ¡La vela!", dice sonriendo.

En 2018, para celebrar su natalicio, la actriz y su esposo renovaron los votos matrimoniales en Mar del Plata, evento en el que estuvieron presentes los amigos más íntimos de la pareja, quienes vistieron de blanco como parte de la consigna del emotivo momento. "Él apostó a esto, formamos una hermosa familia, tenemos dos hijos (...). Es importante para nuestra sociedad que se sepa que, sea lo que uno sea, se puede vivir dignamente y ser feliz por sobre todas las cosas, no importa la sexualidad que tengas", contaba ella.

A fines de 2019, Flor y Pablo enfrentaron rumores de separación, sin embargo, hoy se los ve muy felices. "No estoy separada. No sé qué pasó pero lo que sé es que todo lo que pasa en la tele la gente lo cree", dijo ella en su momento, al hablar también sobre las versiones que aseguraban que estaría tramitando su divorcio: "Eso es un montón, tiene que haber pruebas para decir eso (.) Yo por mí no aclararía, pero si no lo hago dicen: 'el que calla otorga'. Entonces me veo en la obligación de salir a hablar".