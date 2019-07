La actriz y conductora había reabierto la polémica con un tuit Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2019 • 16:01

"Es una opinión. Para mi terminó ahí. Twitter está para eso", aseguró Flor de la V sobre su crítica pública a Viviana Canosa del último viernes 28. " Cuánta hipocresía", expresó primero en la red del pajarito. Y después agregó: "Una se enriqueció con la necesidad de los pobres del conurbano y la otra, una arpía sin corazón, peinado cool y perfume Hermés haciéndose la comprometida. Es más falsa que las historias de las cucharitas de plata". Todo acompañado de una foto en la que se ve a Canosa entrevistando a Chiche Duhalde. Vale aclarar que lo último hace referencia al insólito robo que habría denunciado la periodista años atrás, acusando a su estilista: Lizy Tagliani.

Alejandro Guatti, cronista de Intrusos (América), intentó ayer entrevistar a Viviana Canosa para hablar del tema pero no tuvo éxito. "Lo bien que hace de no hablar del tema", apuntó Flor, también entrevistada por un móvil del ciclo de Jorge Rial. Luego comentó que ella no tendría ningún problema en ir al programa de Canosa, Nada personal.

Recordemos que el conflicto entre Viviana Canosa y Flor de la V data de cuando trabajaban para Gerardo Sofovich. Pero se desató en el año 2013, cuando Canosa trató de hombre a Florencia. Dijo que ella y Polino "son dos hombres que pelean bien". En ese entonces, como respuesta, la capocómica hizo un descargo en La Pelu (Telefe), su programa de entonces. Con el documento en mano, exclamó: "Mi nombre es Florencia Trinidad, madre de Paul e Isabella Goycochea. Señora del Dr. Pablo Alejandro Goycochea. Mujer y argentina".