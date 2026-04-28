La nueva vida de Flor Vigna: del fin de su último romance a la crisis que atravesó y su triunfo como boxeadora en México

Flor Vigna atraviesa un presente de profunda transformación. Entre el fin de su relación amorosa con Lautaro López, su carrera musical y su consagración como campeona del boxeo en México, la artista parece haber dejado atrás ciertas dificultades del pasado y se enfrenta a nuevos desafíos.

Esta semana, la cantante y actriz se convirtió en una de las grandes protagonistas de Supernova: Génesis, el evento de boxeo realizado en la Arena Ciudad de México y transmitido en vivo por Netflix, en el que sorprendió tanto por su preparación física como por haber llevado su música al espectáculo. Antes de subir al ring, Vigna cantó y bailó en un show previo a la competencia deportiva que describió como algo “de locos”.

En cuanto al título deportivo, tras cuatro rounds intensos, la argentina venció a la mexicana Alana Flores y se quedó con el cinturón del campeonato, en una victoria que terminó consolidando una nueva faceta en su carrera.

Desde sus redes sociales, la ganadora compartió un extenso mensaje en el que dejó ver no solo la felicidad por el logro, sino también el proceso interno que la llevó hasta ahí: “Somos tricampeones. Gracias a mi gente por motivarme en cada sueño. Siempre vale la pena jugársela con el alma por quien sos. La vida tiene sus formas de enseñarte a transformar el dolor en fuerza y eso depende de vos. Eso siempre me dijo mi vieja. Gracias a la vida por cada oportunidad y gracias a mi gente por motivarme en cada meta y entender mis locuras. Les juro que todo lo que hago, lo hago con el alma en la boca, con la mayor disciplina, con toda la pasión que tengo. Entrego la vida en cada meta. Pero sin ustedes no podría nada”, expresó.

Además, la artista sumó: “No la tengo clara, pero son algunas de las cosas que me digo siempre a mí misma para seguir luchando por lo que amo. Sé lo difícil que es creer en uno cuando todo se viene abajo, pero también sé lo mágica que es la vida cuando no te rendís. Gracias mi gente por elegirme en cada meta que pongo el corazón. No puedo creerlo, ya somos una comunidad internacional. Me duele todo el cuerpo; apenas pueda hago video agradeciéndoles todo lo vivido, me hicieron muy, muy feliz”.

“Un momento triste”

Al agradecer el título en México, país donde se instaló en el último tiempo con foco en su desempeño deportivo, Vigna se refirió al delicado proceso de salud mental que atravesó en este período: “Quiero decirles que yo estaba en una depresión muy grande y, si bien siempre voy a estar agradecida con mi país, ustedes en México me abrazaron en un momento que yo no tenía ganas de vivir. Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban, y ahí vino la pelea de boxeo y el deporte es mejor que los antidepresivos, así que gracias, México, por abrazarme en un momento tan triste”, compartió emocionada.

El fin de un amor

El triunfo deportivo llegó en el mismo mes en que se confirmó su separación de Lautaro López, más conocido como El Lauta, cantante y productor musical con quien había oficializado su relación en octubre de 2024 y con quien trabajó en su proyecto musical.

Con el correr del tiempo comenzaron a circular versiones de crisis, hasta que finalmente Yanina Latorre confirmó semanas atrás en su programa SQP que la relación había terminado. Según trascendió, el motivo habría estado relacionado con actitudes del músico que no convencían a la artista. Desde entonces, ella eligió no exponer detalles, pero sí dejar entrever parte de su estado anímico a través de sus canciones.

La palabra de su expareja

Tras el triunfo de la artista en México, el ciclo Puro Show (El Trece) consultó a Lautaro López sobre la separación y el difícil momento personal que atravesó la cantante: “Un duelo nos duele a todos. A vos calculo que también, si tenés un duelo, te va a doler”, mencionó primero el músico.

Al preguntarle si la depresión habría estado vinculada a la ruptura, López agregó: “No sé, hermano, no te puedo contestar qué es lo que siente ella. Pregúntaselo a ella”. Sin embargo, aclaró que el distanciamiento de la pareja se habría producido en buenos términos: “Cuando nos separamos, como cualquier persona, hablamos. Nosotros nos llevamos muy bien y charlamos todo lo que teníamos que charlar y cada uno con su vida. Le deseo lo mejor, ella es una capa”, mencionó, además de negar supuestas infidelidades: “No, hermanito”, afirmó al ser consultado sobre supuestos terceros en discordia.

“Chau”

Semanas atrás, Vigna había dejado algunas pistas sobre su proceso personal con el lanzamiento de un nuevo tema: “Esta canción se trata de aprender a decir chau. Puede ser chau a un trabajo que te hace mal, a una persona tóxica, a un ciclo que ya terminó, pero se sigue estirando o incluso a esos hábitos que te alejan de la vida que querés. Decir chau a tiempo es elegirte, confiar en vos y animarte a darle la bienvenida a un capítulo mejor”, apuntaba en una publicación.

Flor Vigna y Lautaro López se conocieron "haciendo música"

La cantante también lanzó “Bonita”, otra de sus composiciones donde el foco está puesto en el amor propio. “Escribí esta canción el año pasado para que te sientas bonita en los momentos más difíciles y dice así”, escribió antes de compartir parte de la letra: “Soy millonaria de risa, familia y billetera, con mis amigos y cervecita, no hay quien nos frena, salud muy bonita y mucho amor propio. Me gusta gustarme, antes que a los otros. La vida real, mejor que en la foto. La gente real, que habla por los ojos”.

Y sumó uno de los fragmentos más celebrados por sus seguidores: “Ay, amiga, estás más bonita, más suelta, más libre que nunca. Si te vieras como te veo, verías todo lo lindo que está llegando. Confía en ti, que ya es tuyo, mi reina”.

Hace unos meses, Vigna también volvió a hacer referencia a una de las etapas más polémicas de su vida sentimental: su relación pasada con Luciano Castro. Durante un evento en Villa Carlos Paz, donde fue invitada a cantar, la artista sorprendió, cuando el conductor mencionó su video viral “Guapa sí, tarada no”, al comentar frente al público: “Me boludearon mucho. Y le presté plata al pibe. Me la tiene que devolver todavía, chicos. ¡Devolveme la plata! Hashtag autogestión. Necesito invertir en bailarines. Chicos, no pude ni traer los bailarines”, lanzó.