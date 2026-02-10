Flor Vigna escrachó en pleno show a Luciano Castro: “¡Devolveme la plata!”

El escándalo alrededor de Luciano Castro sumó este fin de semana un nuevo capítulo, esta vez de la mano de su expareja, Flor Vigna. En medio de un show en vivo, la artista sorprendió al público con un reclamo directo hacia el actor, a quien acusó públicamente de deberle dinero.

La escena ocurrió durante un desfile organizado por Roberto Vernucci en Villa Carlos Paz, donde Vigna fue una de las figuras invitadas y brindó una presentación musical. En un intercambio distendido sobre el escenario, el conductor del evento hizo referencia al reciente video viral de la cantante —titulado Guapa sí, tarada no— en el que ironizó sobre su ruptura con Castro, luego de que se filtraran la reciente infidelidad del actor con una joven danesa durante un viaje a España, mientras mantenía una relación con Griselda Siciliani.

“Nena, qué lío que estás haciendo. Como te gusta hacerle... Me encantó el último video, Guapa sí, tarada no”, dijo el conductor en referencia a la grabación en la que Flor Vigna se burló de Luciano Castro y sus audios a su amante danesa.

Flor Vigna y Luciano Castro pusieron fin a su relación en 2024 Santiago Cichero/AFV

“Y bueno, sí. Me boludearon mucho. Y le presté plata al pibe. Me la tiene que devolver todavía, chicos. ¡Devolveme la plata! Hashtag autogestión. Necesito invertir en bailarines. Chicos, no pude ni traer los bailarines", dijo en tono irónico la artista, quien dejó a la vista que habría perdido gran cantidad de dinero con su expareja.

Rápidamente, el clip se volvió viral en redes sociales, donde gran cantidad de personas opinaron sobre la actitud de la ex Combate, al contar cada vez más detalles de su ruptura con el actor a más de dos años de su separación. “Hace un año está facturando por hablar del ex, si no, no la juna nadie. No tiene amigas que le digan: ”Che, Flor soltá ya"; “¿Él la cagó con Siciliani y ella no puede decir que le debe plata?" y “Perfecto, lo que le rompió los huevos a ella para que sea su novia y después la cagó. Es un HDP; lamentablemente, jode a todas las mujeres con las que se vincula”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X.

Flor Vigna aseguró haber sufrido violencia durante su relación con Luciano Castro

Pero el descargo de Vigna no quedó solo en el escenario. Al salir del show gratuito que brindó, las cámaras de Intrusos (América TV) se acercaron al lugar para saber más detalles de este enfrentamiento público. “Sí, sí. Es una persona con la que pasaron muchas cosas malas. Pero bueno, como ya pasaron hace un tiempo... la plata se la tengo que pedir a él. No se las voy a pedir a ustedes. ¿Entendes?“, exclamó y confirmó que la deuda es real y que espera que el monto sea devuelto a la brevedad.

“¿Lo hiciste porque te cansaste de pedírsela a él?“, quiso saber el notero. A lo que ella respondió: ”No, porque había una cosa como de que ‘ella no puede hablar porque no tiene hijos’. Y yo entiendo esa mirada, pero bueno, Lucho vivió tres años en mi casa. Lo banqué en todas, fui cornuda, me banqué actos de violencia y un montón de cosas“.

“Pero también veo que se jode mucho con que saco una canción cada vez que pasa algo, pero no. Siento que estoy haciendo un proceso en exposición y no soy la artista más grande en el mundo”, aclaró y dio a entender que no todos sus sencillos estarían vinculados a su relación con el actor de Herederos.

“También estoy cansada de ser la boluda. Fui la boluda mucho tiempo. Siento que hay un montón de cosas que di y que la verdad quedaron totalmente pisoteadas por un hombre que me llevaba 20 años más y que me dejó medio traumada para muchas cosas. Ahora es mi responsabilidad superarlas, pero es difícil”, argumentó sobre por qué decide seguir exponiendo momentos dolorosos de su vínculo.